Corona-News-Ticker: Dänemark setzt Impfungen mit AstraZeneca aus

Dänemark setzt Impfungen mit AstraZeneca vorerst aus

RKI-Chef Wieler: "Die dritte Welle hat schon begonnen"

14.356 Neuinfektionen in Deutschland - 321 weitere Todesfälle

Zulassung für vierten Impfstoff in der EU erwartet

Corona-Impfungen in Arztpraxen routinemäßig wohl erst Mitte April

Schleswig-Holstein beendet Fußball-Punktspielbetrieb

NDR blickt auf "Ein Jahr Kultur trotz Corona"

Zahl der Neuinfektionen im Norden: 1.289 in Niedersachsen, 257 in Schleswig-Holstein, 303 in Hamburg

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

303 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz bei 80,6

In Hamburg haben die Behörden innerhalb von 24 Stunden 303 neue Corona-Fälle verzeichnet. Das sind 100 mehr als am Vortag und 35 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg von 78,7 auf 80,6. Vor einer Woche hatte dieser Wert bei 76,9 gelegen. Den Angaben zufolge haben sich seit Ausbruch der Pandemie 54.264 Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Corona-Toten stieg laut RKI seit Dienstag um zwei auf 1.314. In den Krankenhäusern der Hansestadt wurden nach Angaben der Behörde mit Stand Mittwoch 261 Corona-Patienten behandelt, davon 98 auf Intensivstationen. Das waren 13 beziehungsweise 10 mehr als am Dienstag.

Hamburger Hausarzt: "Wir wollen jetzt endlich impfen"

Der Hamburger Mediziner Mike Müller-Glamann hat auf NDR Info berichtet, dass sich viele seiner Patienten lieber von ihm und nicht in einem Impfzentrum impfen lassen wollen. Er hofft, dass er bald starten kann: "Wir wollen jetzt endlich impfen."

Hamburg: Michel-Turm darf wieder besichtigt werden

Nach monatelanger Schließung wegen des Corona-Lockdowns dürfen Besucher des Hamburger Michels nun wieder auf den Kirchturm steigen und die Krypta besuchen. Das Gruftgewölbe könne bereits am Sonnabend wieder besichtigt werden, die Aussichtsplattform auf dem Turm werde ab Montag geöffnet, teilte eine Gemeindesprecherin am Donnerstag mit. Besucher des Hamburger Wahrzeichens müssen allerdings einen Termin buchen. Außerdem müssen sie gut zu Fuß sein. Mit dem Eintrittsticket dürfen sie den Aufzug nämlich nur nach oben nutzen. Aus Gründen des Infektionsschutzes müssen sie dann über die Treppen nach unten gehen. Das bedeutet einen Weg über 452 Stufen.

Dänemark setzt Impfungen mit AstraZeneca vorerst aus

Dänemark setzt die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca wegen möglicher Nebenwirkungen vorerst aus. Wie die dänische Gesundheitsbehörde mitteilte, liegen ihr Berichte über "schwere Fälle der Bildung von Blutgerinnseln" bei Geimpften vor. Bisher sei aber noch nicht abschließend geklärt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Impfungen und den Gerinnungsstörungen gibt. Daher sei die Anwendungssperre befristet.

Niedersachsen hält an Inzidenz als Schwelle für Lockerungen fest

Trotz anhaltender Kritik der Kommunen an der örtlichen Inzidenz als Kriterium für Corona-Lockerungen hält das Land Niedersachsen an der Praxis fest. "Ich kann den Unmut und die Schwierigkeit in den Landkreisen mit hoher Inzidenz gut verstehen", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). "Ich finde, es ist der richtige Wert." In Landkreisen mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen greifen Lockerungen nicht. "Ich bitte um Verständnis, dass der Gesundheitsschutz im Vordergrund stehen muss", sagte Behrens. Die Corona-Lage in Niedersachsen sei weiterhin schwierig und es müsse darum gehen, die Infektionszahlen zu senken.

1.289 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen melden die Behörden 1.289 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 25 weitere Menschen starben an oder mit einer Corona-Infektion. Gestern waren es 934 Neuinfektionen, am Donnerstag vergangener Woche 1.191. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt jetzt bei 67,9 - gestern betrug sie 66,7. Insgesamt haben sich in dem Bundesland inzwischen 173.009 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

MV: Schwesig kündigt Impfgipfel an

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Probleme bei der Umsetzung der Impfstrategie eingeräumt. Mit der Öffnung der Corona-Schutzimpfungen für die Kategorie zwei mit chronisch Kranken, Erziehern, Lehrern und Polizisten wachse die Zahl der Betroffenen rapide an, ohne dass schon genügend Impfstoff bereitstehe. "Das ist das Kernproblem", sagte Schwesig heute im Landtag in Schwerin. Für Sonnabend kündigte sie einen weiteren Impfgipfel mit Kommunalpolitikern und Hausärzten an, um über mögliche Veränderungen zu beraten. Ziel sei es zwar, Hausärzte möglichst rasch in das Impfregime einzubeziehen. Doch auch da sei das begrenzte Kontingent an Impfdosen der hemmende Faktor und dies werde sich im März auch nicht grundlegend ändern. Zudem erweise sich die Vergabe der Impftermine über die Hotline als "Flaschenhals". Es gelte, pragmatische Lösungen zu finden, damit nicht alle in der Hotline anrufe müssten.

Tierpark Hagenbeck öffnet erst am 26. März

Der Hamburger Tierpark Hagenbeck will am Freitag, 26. März, seine Türen wieder für Besucher öffnen. Vom 22. März an können Tageskarten ausschließlich im Onlineshop erworben werden, zuvor muss wegen der Corona-Pandemie ein Kontaktformular ausgefüllt werden, wie der Tierpark mitteilte. Das Tropenaquarium bleibt allerdings noch geschlossen. Der städtischen Corona-Verordnung zufolge hätte der Tierpark eigentlich schon am 8. März wieder öffnen können. Die aktuell noch ungesicherte Sachlage für einen Tierparkbesuch und die damit einhergehenden Maßnahmen und Hygienevorschriften hätten eine kurzfristige Öffnung an diesem Datum aber leider nicht möglich gemacht, erklärte der Tierpark.

Ein Jahr Corona-Pandemie: So war die Lage in Hamburg

Als die Weltgesundheitsorganisation WHO genau heute vor einem Jahr den Covid-19-Ausbruch offiziell zur Pandemie erklärte, waren in Hamburg gerade Frühjahrsferien. Noch am selben Tag beschloss die Stadt, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen abzusagen. Das betraf auch Theateraufführungen, Konzerte und größere Demonstrationen.

Niedersachsen: Schnelltest-Strategie läuft nur langsam an

Niedersachsen hat für diese Woche kostenlose Antigen-Schnelltests für die Bürgerinnen und Bürger angekündigt. Doch so weit ist das Land noch nicht. Derzeit bieten in dem Bundesland nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung rund 2.000 Arztpraxen kostenlose Corona-Schnelltests an. "Zurzeit können wir nicht garantieren, dass jeder sofort auf Nachfrage einen Test bekommt", sagte Sprecher Uwe Köster am Mittwoch. Die Politik habe das kurzfristig auf den Weg gebracht, doch für die Organisation brauche es zeitlichen Vorlauf. Das Angebot werde nun zügig ausgebaut. "Es kommen immer noch Praxen hinzu." Wie groß die Nachfrage nach den Tests ist, konnte die Kassenärztliche Vereinigung nicht einschätzen. Einige Kommunen nehmen das Thema jetzt selbst in die Hand. So bestellte etwa die Stadt Osnabrück 30.000 Schnelltests.

Probleme mit Sormas-Einführung in SH

Die Computer-Software Sormas soll die Gesundheitsämter in der Pandemie-Bekämpfung unterstützen. Doch in Schleswig-Holstein nutzt keine Behörde diese Anwendung so wie gedacht. Der Aufwand für die Umstellung sei zu groß, die Alternativen besser, sagen viele Ämter.

Schleswig-Holstein beendet Fußball-Punktspielbetrieb

In Schleswig-Holstein wird der Punktspielbetrieb der Fußball-Saison 2020/21 in allen Spiel- und Altersklassen eingestellt. Das beschloss das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes gestern Abend in einer außerordentlichen Sitzung. Demnach soll es für den Ausfall der aktuellen Spielzeit als Alternative einen "Derby-Cup" geben. Auch individuelle Freundschaftsspiele außerhalb des neuen Wettbewerbs sind weiterhin möglich.

Gassen erwartet Impfungen in Praxen frühestens ab Mai

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, rechnet nicht damit, dass schon im April mit Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen begonnen wird. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, die niedergelassenen Mediziner würden dafür schlicht nicht genug Impfstoff bekommen. Er erwarte den Impfstart in Arztpraxen frühestens im Mai. Gestern hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern erklärt, die Impfungen in Arztpraxen sollten spätestens am 19. April beginnen. Ursprünglich war ein Start schon Anfang April geplant.

Verstoß gegen Corona-Regeln bei Luca-Werbetermin?

Ministerpräsidentin Schwesig gerät wegen eines Pressetermins zur Luca-App in die Kritik. Ihr wird ein Verstoß gegen die Corona-Regeln vorgeworfen. Doch die Staatskanzlei widerspricht.

Fast kein Durchkommen bei Impfhotline in Mecklenburg-Vorpommern

Seit Montag können in Mecklenburg-Vorpommern auch Menschen aus der zweithöchsten Prioritätsgruppe einen Impftermin ausmachen, doch bei der Impfhotline des Landes ist fast kein Durchkommen. Allein am Montag wurden laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mehr als 50.000 Anrufe bei der Hotline registriert.

Niedersachsen: Kinderschutzbund fordert Kinder- und Jugendgipfel

Der Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes Niedersachsen, Johannes Schmidt, fordert wegen der Corona-Pandemie einen landesweiten Kinder- und Jugendgipfel. "Viele Familien bewegen sich jeden Tag zwischen Frust und Hilflosigkeit. Das ist kein gutes Klima für ein gedeihliches Aufwachsen von Kindern", sagte Schmidt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit Blick auf den Lockdown. Wenn dieser länger andauere, habe dies "sehr nachhaltige" Folgen für das Familienleben und die Psyche der Kinder. Bei einem Kinder- und Jugendgipfel sollten die neue Sozialministerin Daniela Behrens und Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) den "offenen und fairen Dialog mit den jungen Menschen beginnen, deren Ideen ernst nehmen und möglichst auch umsetzen".

Finanzministerkonferenz: Hamburg drängt auf weitere Corona-Hilfen

Mit den steuerlichen Entlastungen der Seeschifffahrt und weiteren Corona-Hilfen stehen heute auch für Hamburg wichtige Themen auf der Tagesordnung der Finanzministerkonferenz. Bei der Ausgestaltung eines Corona-Härtefallfonds dränge Hamburg auf Beurteilungsspielräume für die Länder bei der Antragsberechtigung, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. "Nur so können wir für gerade auch die betroffenen Hamburger Kleinunternehmen, die bisher leer ausgegangen sind bei den Hilfen, gute Lösungen finden." Hamburg werde sich bei der Online-Konferenz für eine Verlängerung der steuerlichen Corona-Hilfen stark machen. Zudem werde der sogenannte erhöhte Lohnsteuereinbehalt für die Seeschifffahrt verlängert und europarechtskonform erweitert. Dafür habe sich Hamburg eingesetzt. "Das bedeutet für die Reedereien und die ganze maritime Branche faktisch eine Entlastung von 70 Millionen Euro pro Jahr" und sei "ein wichtiges Zeichen und eine signifikante Unterstützung in einem schwierigen Marktumfeld".

Wieler: "Die dritte Welle hat schon begonnen"

Angesichts der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen in Deutschland hat sich der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, sehr besorgt gezeigt. "Wir haben ganz klare Anzeichen dafür: In Deutschland hat die dritte Welle schon begonnen", sagte er in einem Gespräch mit der UN-Journalistenvereinigung (ACANU) in Genf. Die strikte Anwendung von Schutzmaßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten sei trotz Impfungen weiter dringend nötig. Die Impfkampagne sei ein Wettlauf gegen das mutierende Virus. Wieler sieht aber auch Grund zur Hoffnung: Wenn es keine Unterbrechungen wegen Produktionsausfällen oder aus anderen Gründen gebe, könnten bis Herbst 80 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus seien. "Wenn das der Fall ist, können alle Maßnahmen aufgehoben werden", sagte Wieler. Das RKI meldete heute 14.356 Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche - und damit 2.444 mehr als vor einer Woche.

Landtag befasst sich erneut mit Situation der MV Werften

Die Zukunft der angeschlagenen Werften in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt erneut den Landtag in Schwerin. Für die heutige Sitzung liegen zwei Anträge dazu vor. Sowohl die Koalitionsfraktionen SPD und CDU als auch die oppositionelle Linksfraktion bekennen sich darin ausdrücklich zum Erhalt der Schiffbaubetriebe. Die Werften in Wismar, Rostock und Stralsund waren in Folge der Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage geraten und sind nun auf staatliche Hilfe angewiesen, um die Krise zu überstehen.

14.356 Neuinfektionen in Deutschland - 321 weitere Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 14.356 Corona-Neuinfektionen gemeldet - und damit 2.444 mehr als vor genau einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervor. Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) stieg mit 69,1 im Vergleich zum Vortag (65,4) an. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 321 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 11.912 Neuinfektionen und 359 neue Todesfälle registriert. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 0,96 (Vortag 0,97). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 96 weitere Menschen anstecken.

Corona-Impfungen in Arztpraxen routinemäßig wohl erst Mitte April

Die Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen können routinemäßig wohl erst Mitte April starten. Das teilten Bund und Länder am Mittwochabend nach den Beratungen der Gesundheitsminister mit. Die bestehenden Impfzentren sollten weiterhin parallel mindestens 2,25 Millionen Impfungen pro Woche verabreichen. Der darüber hinaus vorhandene Impfstoff solle dann den Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden. Bund und Länder verwiesen nach den Beratungen darauf, dass in den kommenden Wochen noch mit Engpässen bei der Impfstoff-Belieferung zu rechnen sei. Beide Seiten seien sich einig, "dass so schnell wie möglich auch die Arztpraxen in die Impfkampagne einbezogen werden sollen", hieß es aus dem Bundesministerium. "Dafür braucht es aber auch eine gewisse wöchentliche Mindestmenge an Impfstoff." Die Länder hätten in den Beratungen den Wunsch geäußert, ihre Impfzentren so wie bisher auszulasten. Deshalb "können die Arztpraxen wohl erst Mitte April starten", so das Bundesgesundheitsministerium.

Einstufung des Coronavirus als Pandemie jährt sich heute

Die Einstufung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus als Pandemie jährt sich heute zum ersten Mal. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte diese Einstufung am 11. März 2020 vorgenommen. Der Pandemiebegriff setzt sich aus den altgriechischen Wörtern "pan" für "alles" und "demos" für "Volk" zusammen. Die WHO definiert eine Pandemie als eine Situation, in der die gesamte Weltbevölkerung potenziell einem Erreger ausgesetzt ist - und das Risiko besteht, dass "ein Teil von ihr erkrankt". Ihre höchste Alarmstufe wegen des neuartigen Erregers hatte die WHO allerdings schon am 30. Januar 2020 ausgerufen, indem sie die Ausbreitung von Sars-CoV2 zum "öffentlichen Gesundheitsnotfall von internationalem Interesse" erklärte. Seit der Registrierung der ersten Infektionen im Dezember 2019 in China wurden bis heute weltweit mehr als 117 Millionen Ansteckungen nachgewiesen. Mehr als 2,6 Millionen Infizierte starben.

NDR blickt auf "Ein Jahr Kultur trotz Corona"

Der erste Lockdown jährt sich am 13. März zum ersten Mal. Seit diesem Tag gab es fast keine öffentlichen Kulturveranstaltungen mehr, stattdessen leere Opernhäuser und Theater, Museen, Galerien und Kunsthäuser, Clubs und Kinos. Die Kulturredaktionen des NDR widmen sich in einem Programmschwerpunkt ab heute dem Thema "Ein Jahr Kultur trotz Corona". Was hat sich verändert in diesem Jahr der Pandemie? Welche Perspektiven gibt es? Auf was freuen sich die Kulturschaffenden im Norden, was befürchten sie – und wie geht es jetzt konkret weiter? Die Hamburger Sängerin Sarajane erzählt, wie es ihr in den letzten Monaten ergangen ist, von finanziellen Sorgen, von der Wut und Resignation vieler Kolleg*innen, die sich nicht angemessen unterstützt fühlen. Aufgeben aber kommt für die junge Mutter nicht in Frage. Singen ist meine Berufung, sagt sie.

Kirchen gedenken am Wochenende Corona-Opfern

In den kommenden Tagen veranstaltet die Nordkirche drei Gottesdienste in Gedenken an die Leidtragenden der Corona-Pandemie. Am Freitag feiert die Landesbischöfin mit den katholischen Erzbischöfen aus Hamburg und Berlin einen ökumenischen Gottesdienst ab 16 Uhr im Schweriner Dom. Am Sonnabend laden die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg zudem um 17 Uhr in die Offene Kirche St. Nikolai nach Kiel. Am Sonntag findet zudem eine Gedenkfeier in der Fritz-Schumacher-Halle am Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg statt. Ab 16.30 Uhr laden nicht nur die Nordkirche und das Erzbistum, sondern auch die Jüdische Gemeinde Hamburg, die Schura Hamburg, die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und die Deutsche Buddhistische Union ein. Alle Veranstaltungen werden auf dem Youtube-Kanal der Nordkirche live gestreamt.

Lebensretter im Dauerstress - auf der Corona-Intensivstation in Osnabrück

Sie sind müde und abgekämpft - machen unzählige Überstunden. Das Team der Corona-Intensivstation am Klinikum Osnabrück ist seit Monaten für Covid-19-Patienten im Einsatz.

Zulassung für den vierten Impfstoff steht bevor

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will heute über eine Zulassung des Impfstoffs des US-Konzerns Johnson & Johnson entscheiden. Dies wäre der vierte in der EU zugelassene Impfstoff. Die EU-Kommission hatte 200 Millionen Dosen des Mittels vorbestellt, 55 davon sollten noch im zweiten Quartal dieses Jahres geliefert werden. Allerdings habe das Unternehmen noch nicht bestätigt, dass es unmittelbar nach der Zulassung seines Mittels in der EU auch liefern werde, erklärte der Gesundheitsexperte der Europa-CDU, Peter Liese. "Es gibt sogar Zweifel, dass die zugesagte Liefermenge von 55 Millionen Dosen bis Ende Juni eingehalten werden kann", sagte Liese. Auf dem Impfstoff liegen große Hoffnungen, da bereits eine Dosis für einen umfassenden Schutz ausreicht und er bei normalen Kühlschranktemperaturen lagerbar ist.

257 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind 257 Neuinfektionen gemeldet worden. Dies sind zehn mehr als gestern und 35 weniger als Donnerstag vergangener Woche. Neun Menschen sind mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht an und erreicht nun 46,5 Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche.

Corona-Ticker am Donnerstag startet

Auch am heutigen Donnerstag, 11. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

