Corona-News-Ticker: Dänemark lockert Einreisebestimmungen

Keine Testpflicht mehr: Dänemark lockert Einreisebestimmungen

Niedersachsen , Hamburg und MV geben Lockerungen bekannt - 3G in der Gastro ein Hauptthema

Impfung mit Novavax startet in Bremen

Neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.920 in Schleswig-Holstein, 10.205 in Niedersachsen - bundesweit: 122.111

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Labore: Trend zu weniger PCR-Tests auf Corona setzt sich fort

Immer weniger PCR-Tests führen nach Verbandsangaben zu einer entspannteren Lage in vielen Laboren. Die Auslastung habe vergangene Woche im bundesweiten Durchschnitt bei 67 Prozent gelegen, so der Verband Akkreditierter Labore in der Medizin (ALM). Die Kapazitäten waren im Januar und Anfang Februar teils mit Werten von über 90 Prozent annähernd ausgeschöpft. Insgesamt sind laut ALM vorige Woche rund 1,8 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden - der mit Abstand niedrigste Wert seit Wochen. Die sinkenden Testzahlen werten die Labore jedoch nicht als sicheren Hinweis auf ein nachlassendes Infektionsgeschehen. Die Rate positiver Tests liege mit rund 45 Prozent unverändert hoch, hieß es. Das deutet auf eine hohe Zahl unerkannter Fälle hin, die also auch nicht in die Statistik des Robert Koch-Instituts einfließen. Die Angaben stammen von rund 180 Laboren und repräsentieren nach eigenen Angaben den Großteil des aktuellen Corona-Testgeschehens in Deutschland.

Einreise nach Dänemark: Testpflicht für Ungeimpfte entfällt

Dänemark lockert seine Corona-Beschränkungen weiter. Nachdem zum 1. Februar nahezu alle landesinternen Maßnahmen aufgehoben wurden, sind ab heute auch ungeimpfte Einreisende von der Testpflicht befreit, soweit sie aus EU- oder Schengenländern kommen. Für Reisende aus anderen Ländern kann gegebenenfalls neben einem Test nach Einreise auch eine häusliche Selbstisolation erforderlich sein, so das Auswärtige Amt. Neben Dänemark haben auch Schweden, Norwegen und Island die Corona-Maßnahmen weitestgehend wieder abgeschafft. In den nordischen Ländern gelten im Inland nur noch Empfehlungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie.

Für deutsche Urlauber gilt bei der Rückkehr aus Dänemark in die Bundesrepublik weiterhin eine Testpflicht. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss außerdem für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Tagesausflügler (24 Stunden) müssen nicht in Quarantäne, selbst wenn sie nicht unter 2G fallen. Sie benötigen lediglich einen Test.

Niedersachsen: Hunderte Teilnehmer bei Corona-Demos

In Niedersachsen sind gestern Abend erneut Hunderte Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. In Braunschweig versammelten sich nach Polizeiangaben in der Spitze bis zu 650 Teilnehmer in der Innenstadt. Abgesehen von einzelnen Ordnungswidrigkeiten sei die Demo störungsfrei verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in Verden (etwa 500 Teilnehmer), Gifhorn (400 Teilnehmer) und Wolfsburg (250 Teilnehmer) fanden erneut Kundgebungen gegen die Corona-Politik statt.

Protein-Impfstoff Novavax: Schleppender Start in MV

Als erster Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern hat der Kreis Mecklenburgische Seenplatte gestern begonnen, mit dem neuen Corona-Impfstoff der Firma Novavax zu impfen. Der Start verlief eher schleppend: auf 4.100 Impfdosen kamen 116 Anmeldungen. Ursprünglich sollte der Protein-Impfstoff zunächst Beschäftigten von Pflegeeinrichtungen und Kliniken vorbehalten bleiben. Für sie besteht ab Mitte März eine Impfpflicht. Die Nachfrage war jedoch nicht sehr groß. Daher steht der Impfstoff allen Interessierten zur Verfügung. Heute sollen die Impfungen mit dem Vakzin in Rostock, Schwerin und im Landkreis Vorpommern-Rügen beginnen.

Impfungen mit Novavax-Mittel starten in Bremen

Corona-Schutzimpfungen mit dem neu zugelassenen Impfstoff des Herstellers Novavax sind in Bremen von heute an möglich. Das neue Präparat wird zunächst nur für Erstimpfungen verwendet, wie das Bremer Gesundheitsressort mitteilte. Nach einer Wartezeit von drei Wochen ist demnach eine Zweitimpfung möglich. Eine Kombination mit anderen Impfstoffen wie den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna ist zunächst nicht vorgesehen. Viele Politikerinnen und Politiker hoffen, dass das Novavax-Mittel eine Alternative ist für Menschen, die sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen möchten.

Niedersachsen und HB: Hochschulen planen Rückkehr zur Präsenzlehre

An Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen und Bremen sollen Vorlesungen im Sommersemester wieder in Präsenz stattfinden. In Hannover sollen die Vorlesungen des Sommersemesters an der Leibniz-Universität am 11. April starten. Die Maskenpflicht soll weiter gelten, ein 3G-Nachweis wird nicht mehr benötigt. An der Uni Göttingen beginnen die Vorlesungen am 19. April unter den gleichen Bedingungen wie in Hannover. Auch die Technische Universität Braunschweig will so vorgehen. Im Land Bremen haben die Hochschulleitungen und das Wissenschaftsressort in einem gemeinsamen Schreiben mitgeteilt, dass an allen Hochschulen im Bundesland wieder in Präsenz gelehrt werden soll. An der Uni sowie der Hochschule Bremen beginnt die Vorlesungszeit am 19. April.

Minister Tonne: Testpflicht an Kitas wohl nur bis 20. März

Die Mitte Februar eingeführte Corona-Testpflicht an Niedersachsens Kitas könnte schon in knapp drei Wochen beendet sein. Sie läuft zunächst bis zum 20. März. "Unser Ziel ist, danach auch in diesem Bereich zu Lockerungen zu kommen und die Testpflicht an den Kitas wieder aufzuheben", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann wieder zu freiwilligen Tests übergehen", erklärte der SPD-Politiker. Seit dem 15. Februar brauchen Kinder ab drei Jahren für den Kita-Besuch dreimal wöchentlich einen negativen Corona-Test.

Corona-Krisenstab berichtet zur Lage in Niedersachsen

Nach ersten Corona-Lockerungen steht am 4. März in Niedersachsen die zweite Stufe an. Dies dürfte ein Thema bei der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs sein. Daneben wird es voraussichtlich um den Auftakt der Impfungen mit dem neuen Impfstoff Novavax gehen. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live.

MV: Kabinett berät über Corona-Lockerungen

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns will in einer Kabinettssitzung ab 13 Uhr über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen entscheiden. Die wichtigste dürfte die 3G-Regel in der Gastronomie ab dem 4. März sein - allerdings in Abhängigkeit von der Situation in den Krankenhäusern. Darauf hatten sich Bund und Länder Mitte Februar geeinigt. Damit hätten Geimpfte, Genesene und negativ Getestete Zutritt zu den Einrichtungen. Auch Übernachtungsangebote könnten demnach von diesen drei Gruppen künftig wieder genutzt werden. Diskotheken und Clubs sollen mit 2G-Plus öffnen können. Für Großveranstaltungen im Freien sind höhere Besucherzahlen vorgesehen. Um 13 Uhr werden die Ergebnisse der Kabinettssitzung veröffentlicht.

Hamburg will über weitere Lockerungen entscheiden

Hamburgs rot-grüner Senat wird heute voraussichtlich über weitere Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen entscheiden. Nach früheren Angaben des Senats dreht es sich dabei etwa um das Ersetzen des 2G-Plus-Zugangsmodells durch eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen. In Gaststätten und Beherbergungsbetrieben, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Sport in geschlossenen Räumen soll vom 4. März an zusätzlich zur FFP2-Maskenpflicht das 3G-Zugangsmodell gelten - also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete. Zudem sollen in der Gastronomie wieder Stehtische zulässig sein. Maskenlos soll ab dann auch das Tanzen in Musikclubs und Diskotheken wieder möglich sein. Bis zum geplanten Auslaufen aller Corona-Maßnahmen am 20. März gelte dort das 2G-Plus-Modell. Der Senat wird die Beschlüsse um 12.30 Uhr auf der Landespressekonferenz (LPK) bekannt geben. NDR.de überträgt die LPK im Livestream.

Vor zwei Jahren erster bestätigter Corona-Fall in Niedersachsen

Am 29. Februar 2020 wurde bestätigt, dass sich ein Mann aus Uetze (Region Hannover) in Südtirol mit dem Coronavirus infiziert hatte. Damit begann auch für die Menschen in Niedersachsen die Pandemie. Inzwischen ist die Zahl der Infektionen im Land auf mehr als eine Million angewachsen. Rechnerisch entspricht das jedem achten Einwohner, wobei einige Menschen auch mehrfach infiziert waren. Mehr als 7.400 Menschen starben seit 2020 nachweislich an oder mit Corona. Rund 78 Prozent der Einwohner sind inzwischen mindestens einmal geimpft.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt weiter

Die Behörden haben in Niedersachsen 10.205 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 4.369; Vorwoche: 10.648). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 1.137,8 (Vortag: 1.143,5; Vorwoche: 1.123,3). 18 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

Neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

In der neuen Folge des Podcast Coronavirus-Update begrüßt NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig heute Christian Drosten. Der Leiter der Virologie an der Berliner Charité beantwortet vor allem Fragen rund um den Omikron-Subtyp BA.2: Was weiß man über die Eigenschaften der Variante? Ist sie krank machender? Wie schnell breitet sie sich aus? Die neue Folge wird am späten Nachmittag veröffentlicht.

Bundesweite Corona-Inzidenz sinkt auf 1.213,0

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 1.213,0 an (Vortag: 1.238,2; Vorwoche: 1.306,8; Vormonat: 1.206,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 122.111 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 125.902 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 235 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Vor einer Woche waren es 306 Todesfälle.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH wieder leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder etwas gestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt aktuell bei 876,9, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht (Vortag: 833,8 / Vorwoche: 770,4). Es wurden 4.920 Corona-Neuinfektionen registriert (Vorwoche: 3.522). Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Patientinnen und Patienten mit Corona je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche liegt nun bei 5,91 (Vorwoche: 6,22). 392 Patienten lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Krankenhäusern - das waren 44 mehr als am Freitag. Von ihnen werden 47 auf einer Intensivstation behandelt und 28 dort beatmet. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie stieg am Montag im Vergleich zum Freitag um 7 auf 2.116.

