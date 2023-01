Stand: 31.01.2023 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Corona-Verordnung in Hamburg läuft aus

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 31. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie in unserem Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Letzter Tag mit Masken- und Isolationspflicht in Hamburg

Auch in Niedersachsen läuft die Isolationspflicht aus

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 131,6 in Niedersachsen , 49,8 in Schleswig-Holstein und 39,7 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 82,7 - 19.301 neue Fälle registriert

Letzter Tag für Masken- und Isolationspflicht in Hamburg

Die Hamburgische Corona-Eindämmungsverordnung wird mit Ablauf des heutigen Tages außer Kraft gesetzt. Damit enden in Hamburg die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr sowie die fünftägige Isolationspflicht für mit dem Coronavirus Infizierte. Dies hatte Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) bereits am 13. Januar verkündet. "Nach fast drei Jahren Pandemie befinden wir uns nun in einer neuen Phase, in der wir vor allem auf die Eigenverantwortlichkeit der Hamburgerinnen und Hamburger setzen", sagte sie. "Damit kann jede und jeder für sich entscheiden, wann das Tragen einer Maske sinnvoll ist."

Es gelten weiterhin die Regelungen, die das Infektionsschutzgesetz des Bundes festlegt, insbesondere für Einrichtungen wie Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime, wo das Tragen einer FFP2-Maske für Patienten und Besucher vorgeschrieben ist. Für den Besuch von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern ist zusätzlich ein negativer Test erforderlich. Diese Regelungen sind noch bis zum 7. April befristet.

Auch in Niedersachsen ab Mittwoch keine Isolationspflicht mehr

Zum Monatswechsel endet auch die Corona-Isolationspflicht in Niedersachsen: Wer sich infiziert, muss sich ab 1. Februar nicht mehr häuslich isolieren oder einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test überprüfen lassen. Das Bundesland hatte die Isolationspflicht zuvor etliche Male verlängert. Sie schreibt vor, dass sich Corona-Infizierte für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation begeben müssen, bei anhaltenden Symptomen auch länger. Mit der Entscheidung, die Isolationspflicht auslaufen zu lassen, folgt Niedersachsen einigen anderen Bundesländern: In Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein besteht die Isolationspflicht für Corona-Infizierte schon seit November nicht mehr. In Bremen und Sachsen-Anhalt entfällt sie ebenfalls zum 1. Februar.

Hamburg: Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 39,7

Auch für Hamburg liegen die Corona-Werte vor: In der Hansestadt sind 215 Neuinfektionen registriert worden - am vergangenen Dienstag waren 226 bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 39,7 angegeben - gestern lag sie dem RKI zufolge bei 39,2 und vor einer Woche bei 40,6.

Die aus dem Norden noch fehlenden Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern und das Land Bremen geben die dortigen zuständigen Ämter und Behörden wie gewohnt erst im Laufe des Nachmittags bekannt.

2.761 neue Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt

Für Niedersachsen weist das Robert Koch-Institut (RKI) heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 131,6 aus (Vortag: 124,2 / Vorwoche: 107,6). Nach 2.469 Neuinfektionen vor einer Woche sind es dieses Mal bei der ersten Nennung nach dem Wochenende 2.761. Es wurden zudem in Niedersachsen 26 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen registriert.

Schleswig-Holstein hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 49,8

In Schleswig-Holstein sieht die Corona-Datenlage aktuell wie folgt aus: Die Landesmeldestelle in Kiel gab die Sieben-Tage-Inzidenz in ihrer neuesten Mittelung mit 49,8 an (Vortag: 47,8 / Vorwoche: 46,7). Landesweit wurden von den Gesundheitsämtern 402 neue Corona-Infektionen erfasst (Vorwoche: 280).

RKI meldet bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 82,7

Wie immer schon sehr früh am Morgen hat das Robert Koch-Institut (RKI) auch am heutigen Dienstag die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Nach Auswertung der vorliegenden Daten gibt das Institut die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 82,7 an (Vortag: 77,5 / Vorwoche: 68,3). Insgesamt wurden aus allen 16 Bundesländern zusammen 19.301 weitere laborbestätigte Corona-Fälle übermittelt - vor einer Woche waren es bundesweit 16.072 gewesen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Durch den Dienstag mit dem Corona-Liveticker von NDR.de

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Dienstag, 31. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie in unserem Blog von Montag nachlesen.

