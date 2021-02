Stand: 03.02.2021 07:10 Uhr Corona-News-Ticker: Corona-Spürhunde für Veranstaltungen?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 3. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



Weil informiert sich über Corona-Spürhunde für Veranstaltungen

Kanzlerin Merkel konkretisiert Impfversprechen der Regierung

Kreis Mecklenburgische Seenplatte hebt die verschärften Corona-Regeln auf

Wunstorf: Bundeswehr-Team startet zu Corona-Hilfe nach Portugal

SH: SPD-Landesvorsitzende Midyatli fordert Kinderbonus auch 2021

Drosten : "Impfungen verändern die Pandemie erst nach Ostern"

Zahl der registrierten Neuinfektionen: 248 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 9.705 Neuinfektionen und 975 neue Todesfälle

Nach Impfgipfel: Angela Merkel ruft Deutsche zum Durchhalten auf

In der ARD-Sendung "Farbe bekennen" konkretisierte die Kanzlerin gestern Abend außerdem das "Impfversprechen" der Regierung: Bis zum 21. September sollen alle Impfwilligen mindestens die erste Dosis erhalten können.

AUDIO: Nach Impfgipfel: Merkel ruft Deutsche zum Durchhalten auf (4 Min)

Perspektive: Ein Entwurf für den Weg aus der Pandemie

Niedersachsen hat einen Stufenplan entworfen, der eine Perspektive für die Zukunft geben soll. Der Entwurf veranschaulicht, ab wann die Einschränkungen wieder gelockert werden können.

VIDEO: Stufenplan für Niedersachsen: Wann sind Lockerungen möglich? (5 Min)

SH: SPD-Landesvorsitzende Midyatli fordert Corona-Kinderbonus auch 2021

SPD-Vize Serpil Midyatli hält eine Neuauflage des sogenannten Corona-Kinderbonus in diesem Jahr für dringend erforderlich. "Familien sind in der Corona-Pandemie besonders belastet", sagte Midyatli der Deutschen Presse-Agentur. Durch Kurzarbeit und Zusatzkosten infolge der Pandemie müssten viele Familien mit wenig Geld auskommen. "Ich fordere deshalb, dass wir den Kinderbonus von 300 Euro pro Kind aus dem letzten Jahr auch für 2021 auszahlen", sagte die Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein mit Blick auf Beratungen des Koalitionsausschusses heute in Berlin. Die Koalition aus Union und SPD hatte 2020 zusätzlich zum monatlichen Kindergeld die Auszahlung eines Bonus von 300 Euro an Eltern veranlasst, um die Folgen der Krise für Familien abzumildern und den Konsum anzukurbeln.

Bundesweit 9.705 Neuinfektionen und 975 neue Todesfälle gemeldet

In Deutschland sinkt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, haben die Gesundheitsämter 9.705 neue Fälle innerhalb eines Tages gemeldet. Vor einer Woche lag die Zahl noch bei 13.198. Laut RKI gab es in binnen 24 Stunden 975 Todefälle - am vergangenen Mittwoch waren es 982. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bei 82,9. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI am Dienstagabend bei 0,85 (Vortag 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken.

Wunstorf: Bundeswehr-Team startet zu Corona-Hilfe nach Portugal

Die Bundeswehr beginnt heute mit der Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal. Dazu fliegt die Luftwaffe vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus 26 Soldaten mit Medizingeräten nach Lissabon. Sie sollen dort helfen, Engpässe bei der Behandlung schwerkranker Corona-Patienten zu bewältigen. Es werden auch 50 Beatmungsgeräte in das EU-Land gebracht. Das Hilfsteam wird begleitet durch den Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner. Die Männer und Frauen, darunter acht Ärzte, sollen 21 Tage in Portugal bleiben und dann in einer Rotation abgelöst werden.

Weil informiert sich über Corona-Spürhunde für Veranstaltungen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will sich am Vormittag an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover über Einsatzmöglichkeiten von Corona-Spürhunden etwa bei Veranstaltungen informieren. Im Sommer 2020 veröffentlichte ein Forscherteam unter Leitung der Hochschule eine Studie, für die Spürhunde der Bundeswehr auf Sars-CoV-2 trainiert worden waren. Bereits nach einem einwöchigen Training konnten die Hunde demnach von 1012 Speichel- oder Atemwegssekret-Proben 94 Prozent korrekt identifizieren. Etwa in Helsinki und Dubai kamen Corona-Spürhunde schon am Flughafen zum Einsatz.

MV: Seenplatte hebt die verschärften Corona-Regeln auf

Einwohner im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte dürfen sich von heute an wieder frei bewegen und Auswärtige wieder ihre Zweitwohnungen besuchen. "Damit gelten nicht mehr die Ausgangsbeschränkungen in den Nachtstunden, die sogenannte 15-Kilometer-Regelung und die Einreisebeschränkungen", erklärte Vize-Landrat Kai Seiferth.

248 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Innerhalb eines Tages wurden 248 weitere Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert. Genau eine Woche zuvor hatte diese Zahl bei 558 gelegen, am Vortag bei 109. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist weiter gesunken: auf 68,7. In der Vorwoche hatte sie noch bei 92,5 gelegen. Zugleich gab es binnen eines Tages 27 weitere gemeldete Corona-Todesfälle - und damit zwei mehr als in der Vorwoche. 501 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, 96 von ihnen intensivmedizinisch, 58 mit Beatmung.

Coronavirus Update: Drosten dämpft Erwartungen

Virologe Christian Drosten stellt im NDR Info Podcast Coronavirus Update klar: Wir müssen noch Geduld haben. Die vorrangigen Impfungen der Pflegeheimbewohner und der Über-80-Jährigen im ersten Quartal diene vor allem dem Schutz der Risikogruppen. "Das senkt die Sterblichkeit", so Drosten. Aber die Zahl der Neuinfektionen werde dadurch nicht deutlich sinken, weil die älteren Menschen am Ende der Übertragungsketten stehen und sie selten vielfältige Kontakte in der Gesellschaft haben. "Das heißt: Bis Ostern haben wir durch die Impfungen keinerlei Effekt bei den Neuinfektionen", fasst Drosten zusammen.

NDR.de-Ticker am Mittwoch startet

Auch am heutigen Mittwoch, 3. Februar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 377 in Niedersachsen, 209 in Hamburg, 109 in Schleswig-Holstein, 265 in Mecklenburg-Vorpommern und 103 im Bundesland Bremen; bundesweit 6.114 neue Corona-Fälle und 861 weitere Tote.