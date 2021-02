Stand: 06.02.2021 08:50 Uhr Corona-News-Ticker: Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Anklam

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 6. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier nachlesen.

45 Menschen in Pflegeheim in Anklam infiziert

Norddeutsche Bundesländer erhalten erste Lieferung mit AstraZeneca-Impfstoff

Schleswig-Holstein registriert 272 Neuinfektionen

Bundesweit 10.485 neue Corona-Fälle gemeldet

Steinmeier: Gedenkfeier für Corona-Opfer am 18. April

Die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigte zentrale Gedenkfeier für die Toten der Corona-Pandemie soll am 18. April stattfinden. Steinmeier sagte der "Rheinischen Post", neben Hinterbliebenen der Toten solle die gesamte Staatsspitze an der Gedenkfeier teilnehmen. Das Ziel sei, als Gesellschaft innezuhalten, den Hinterbliebenen eine Stimme zu geben und in Würde Abschied von den Toten zu nehmen. Die Feier soll live übertragen werden.

Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Anklam

In einem Pflegeheim in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben sich 45 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Landkreis bestätigte den Ausbruch. Demnach seien 35 Bewohner und zehn Pflegekräfte betroffen.

Pathologe: Großteil der Corona-Toten an - statt mit - Covid-19 gestorben

Der Großteil der von Kieler Pathologen obduzierten Menschen, die sich vor ihrem Tod mit Corona infiziert hatten, ist tatsächlich an Covid-19 gestorben. "Bei 85 Prozent der Fälle konnten wir wirklich bestätigen, dass sie an Covid-19 verstorben sind", sagte der Direktor des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Christoph Röcken. In Kiel wurden bislang mehr als 50 Menschen im Alter von 53 bis über 90 Jahre obduziert, die sich vor ihrem Tod mit SARS-CoV-2 angesteckt hatten. Nur ein kleiner Teil sei mit - statt an - Covid-19 gestorben, sagte Röcken.

RKI meldet bundesweit 10.485 neue Corona-Fälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 10.485 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 689 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Daten des RKI hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 12.321 Neuinfektionen und 794 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Samstagmorgen bei 77,3. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen.

Homeschooling: Was machen die Nachbarländer anders?

Mit dem Corona-bedingten Distanzunterricht zeigt sich, dass Deutschland bei der Digitalisierung in den Schulen weit zurückliegt. Ein Blick auf unsere Nachbarländer macht deutlich, was wir von ihnen lernen können.

AstraZeneca-Impfstoff kommt in den Norden

Heute werden die ersten Impfdosen von AstraZeneca in den norddeutschen Bundesländern erwartet. Die Verteilung erfolgt aus einer niedersächsischen Bundeswehrapotheke heraus, in die gestern insgesamt 346.000 Impfdosen gebracht worden waren. 33.600 davon bleiben laut Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) im Land. 7.200 gehen heute nach Hamburg, wo sie möglichst schnell zum Einsatz kommen sollen, wie die Gesundheitsbehörde der Hansestadt mitteilte. Die gleiche Anzahl von Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers erhält heute auch Mecklenburg-Vorpommern. Für Schleswig-Holstein sind laut Bundesgesundheitsministerium 12.000 Dosen vorgesehen. Am 12. und 19. Februar sowie am 2. März sollen weitere Lieferungen durch AstraZeneca erfolgen.

272 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist in Schleswig-Holstein gesunken: von 66,3 auf 63,7. Das geht aus den Daten hervor, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlicht hat. Binnen eines Tages gab es 21 weitere gemeldete Corona-Todesfälle und 272 registrierte Neuinfektionen. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Corona gestorben sind, stieg auf landesweit 1.006.

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 6. Februar 2021 hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 942 in Niedersachsen, 295 in Schleswig-Holstein, 221 in Hamburg, 205 in Mecklenburg-Vorpommern und 108 im Bundesland Bremen.