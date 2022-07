Stand: 20.07.2022 07:32 Uhr Corona-News-Ticker: Corona-Anstieg in der Pflege in MV auf niedrigem Niveau

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 20. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



MV: Corona-Anstieg in der Pflege auf niedrigem Niveau

Weltärztepräsident Montgomery fordert Möglichkeit künftiger Lockdowns

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 3.889 in Schleswig-Holstein , 18.466 in Niedersachsen

Bundesweit 140.999 neue Fälle - Inzidenz bei 740,1

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Niedersachsen: RKI verzeichnet 18.466 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Mittwoch für Niedersachsen 18.466 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, beträgt 916,3. Am Dienstag lag der Wert bei 913,8. Zudem meldet das RKI insgesamt 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Inzidenz steigt erneut leicht an Das Robert Koch-Institut meldet 18.466 Neuinfektionen. Weitere Zahlen für das Land und Ihren Landkreis finden Sie hier. mehr

MV: Corona-Anstieg in der Pflege auf niedrigem Niveau

Auch in den Pflegeeinrichtungen von Mecklenburg-Vorpommern macht sich die Corona-Sommerwelle bemerkbar - wenn auch bisher auf niedrigem Niveau. Laut aktuellstem Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales von dieser Woche gab es zuletzt 18 aktive Infektionsgeschehen und 126 Fälle in den Einrichtungen. Eine Woche zuvor waren es sieben Geschehen und 48 Fälle. Man müsse beobachten, ob die Zahlen weiter stiegen, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Alexander Kujat. Andernorts in Deutschland gebe es teilweise einen recht heftigen Anstieg. Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte kürzlich unter anderem über vermehrte Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen berichtet. Auch der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali wies darauf hin, dass sich bei der Sieben-Tage-Inzidenz zwar ein Plateau abzeichne, Infektionen aber wieder verstärkt in ältere Bevölkerungsgruppen getragen würden. Laut Kujat sollen ab Ende August, spätestens ab Anfang September, wieder verstärkt mobile Impfteams Pflegeeinrichtungen anfahren. Außerdem seien Test- und Maskenpflichten hier nie weggefallen. Und auch die Impfungen zahlten sich aus.

RKI meldet 140.999 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 740,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 740,1 angegeben. Das geht aus den Zahlen des RKI-Dashboard hervor. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 744,2 gelegen (Vorwoche: 691,8; Vormonat: 416,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 140.999 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 127.611) und 136 Todesfälle (Vorwoche: 104) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Weltärztepräsident Montgomery fordert Möglichkeit künftiger Lockdowns

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat an die Politik appelliert, im Zuge des künftigen Infektionsschutzgesetzes wieder Lockdowns zu ermöglichen. "Wer von vornherein Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen oder Lockdowns kategorisch ausschließt, hat weder den Sinn des Gesetzes verstanden noch den Ernst der Lage begriffen", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ob man die Instrumente später anwendet, hängt von der jeweiligen Lagebeurteilung ab. Dass man sie braucht, sollte aber unstrittig sein." "Ein Infektionsschutzgesetz soll Chancen eröffnen und Leben retten", sagte Montgomery weiter. "Deswegen muss es den Instrumentenkasten enthalten, den Politik anwenden kann, wenn die Situation es erfordert."

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 614,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Landesmeldestelle bei 614,2. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 685,4 gelegen. Den Angaben zufolge wurden 3.889 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 5.277). In den Krankenhäusern wurden 469 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 506). Auf den Intensivstationen liegen 29 Corona-Patienten; 14 von ihnen werden beatmet.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 20. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die letzten Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus