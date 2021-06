Stand: 16.06.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: "Natürlich sind Reisen eine Gefahr"

RKI registriert 1.455 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 13,2

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.455 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3.254 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nun den Angaben nach binnen 24 Stunden 137 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 107 Tote gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit bundesweit 13,2 an (Vortag: 15,5; Vorwoche: 20,8). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt aktuell bei 0,72 (Vortag: 0,77).

Ciesek: Einschleppen von Virusvarianten kaum zu verhindern

Mutationen werden voraussichtlich eine große Rolle bei der weiteren Entwicklung der Pandemie spielen. In Deutschland dominiert derzeit noch die zuerst in Südostengland entdeckte Alpha-Variante. Die Rate der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts derzeit bei etwa drei Prozent. Die Virologin Sandra Ciesek rechnet aber damit, dass sich auch bei uns die Delta-Virusvariante durchsetzen wird. "Natürlich sind Reisen eine Gefahr", sagt die Wissenschaftlerin. Man verhalte sich anders im Urlaub, bei Fernreisen herrschten oft andere hygienische Bedingungen. Die Wiedereinreise per Auto, Bahn oder Schiff sei nicht so gut zu kontrollieren wie per Flugzeug. Ein Einschleppen von Virusvarianten in Niedriginzidenz-Gebiete, wie es Deutschland derzeit ist, sei kaum zu verhindern. Das habe man im vergangenen Sommer gesehen. "Wichtig ist, dass man das so weit wie möglich hinauszögert, um noch so viele Menschen wie möglich zu impfen", so Ciesek im NDR Info Podcast.

Bundesweite Proteste zur Gesundheitsministerkonferenz geplant

Anlässlich der heutigen Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in Berlin sind bundesweit zahlreiche Protestveranstaltungen angemeldet worden. Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen und Vertreter des Pflegebündnisses Niedersachsen demonstrieren zum Beispiel vor dem Gesundheitsministerium in Hannover und übergeben Forderungen an die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). In Hamburg hat die Gewerkschaft Ver.di Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu einer Fahrraddemo aufgerufen. Auf der GMK wollen die Gesundheitsminister und -ministerinnen Medienberichten zufolge unter anderem strengere Einreise-Vorschriften aus Risikogebieten besprechen.

Niedersachsen stellt Förderprogramm für Innenstädte vor

Mit 117 Millionen Euro sollen die Innenstädte von niedersächsischen Kommunen, die durch die Corona-Pandemie in Not geraten sind, unterstützt werden. Heute um 10.50 Uhr stellen Niedersachsens Europa- und Regionalministerin Birgit Honé (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD) das Förderprogramm vor, das aus EU-Mitteln finanziert wird.

Neue Impftermine mit AstraZeneca heute in Hamburg

Die 8.000 zusätzlichen Dosen kommen ursprünglich aus Dänemark und wurden weitergereicht nach Schleswig-Holstein. Dort hätten sie aber nicht schnell genug verimpft werden können, erklärte die Hamburger Sozialbehörde. Die neuen Termine werden um 12 Uhr freigeschaltet - allerdings nur und ausschließlich für alle über 60 - denn im Impfzentrum werden jüngere nicht mit AstraZeneca geimpft. Impftermine kann man online über www.impfterminservice.de oder telefonisch über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 verainbaren.

Schleswig-Holstein: So funktioniert ein Auslands-Semester in der Pandemie

Antje Volland berät Studierende an der Uni Kiel, die ins Ausland wollen. Täglich erreichen sie wegen Corona zahlreiche Fragen.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 7,0

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 23 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es vier, am Dienstag vor einer Woche ebenfalls 23 gemeldete Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 7,0 (Vortag: 8,1/Vorwoche: 11,0). Die Regionen mit der höchsten Inzidenz im Land sind weiterhin die Kreise Pinneberg (14,6) und Stormarn (13,5). Am besten bleibt die Lage in Flensburg: Dort liegt die Inzidenz seit Tagen bei null.

