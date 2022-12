Stand: 07.12.2022 08:42 Uhr Corona-News-Ticker: China lockert harten Null-Covid-Kurs

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 7. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



China lockert Null-Covid-Maßnahmen

Großrazzia in "Querdenker"-Gruppe

Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden: 263,0 in Schleswig-Holstein ; 402,7 in Niedersachsen ; 193,1 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 207,7 - 45.331 Neuinfektionen

Großrazzia bei "Querdenkern" und "Reichsbürgern"

Polizei-Spezialkräfte von Bund und Ländern haben heute Morgen mit einer bundesweite Razzia gegen "Querdenker" und "Reichsbürger" begonnen. Die 52-köpfige, teils bewaffnete Gruppe soll nach ARD-Informationen einen Umsturz geplant haben. Bei der Erstürmung der Wohnungen der Beschuldigten wurden 25 Haftbefehle vollstreckt. Mindestens zwei der Verdächtigen leben in Niedersachsen. Vereinzelt sind mutmaßliche Mitglieder der Gruppe dem Bericht zufolge bereits öffentlich als Scharfmacher bei Corona-Protestveranstaltungen in Erscheinung getreten.

China lockert Null-Covid-Maßnahmen

China hat heute landesweit geltende Lockerungen seiner Null-Covid-Politik angekündigt. Die neuen Richtlinien der Nationalen Gesundheitskommission (NHC) sehen unter anderem vor, dass infizierte Personen ohne Symptome oder mit milden Symptomen sich "generell zu Hause isolieren" können. Zudem will das Land den Umfang und die Häufigkeit von PCR-Tests reduzieren. Verpflichtende Tests sollen demnach künftig auf Gegenden mit "hohem Risiko" sowie Schulen beschränkt werden. Auch für Reisen zwischen den Provinzen ist künftig kein Negativ-Test mehr nötig. Positiv auf Covid getestete Personen mussten in China bisher zur Quarantäne in zentrale Regierungseinrichtungen.

In den vergangenen Wochen war es im ganzen Land zu Protesten gegen den harten Corona-Kurs gekommen. Angesichts der Proteste hatten zuletzt mehrere Großstädte wie Peking oder Shanghai bereits ihre Corona-Maßnahmen gelockert. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Land sinkt. Zuletzt meldeten die chinesischen Behörden gut 25.000 neue Fälle binnen eines Tages.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen jetzt bei 402,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 402,7 (Vortag: 394,4 / Vorwoche: 357,0). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 8.964 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 8.321 / Vorwoche: 8.012).

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 193,1

In Hamburg wurden laut RKI 666 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 985 / Vorwoche: 807). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 193,1 (Vortag: 202,3 / Vorwoche: 203,2).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht auf 263,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 263,0 (Vortag: 249,2 / Vorwoche: 214,6), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden 2.035 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 2.115 / Vorwoche: 1.800).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 207,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 207,7 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 204,2 gelegen (Vorwoche: 196,7; Vormonat: 260,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 45.331 Corona-Neuinfektionen (gestern: 46.787 / Vorwoche: 46.552) und 173 Todesfälle (gestern: 188) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 7. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

