Corona-News-Ticker: Buschmann sieht keine Eile bei Infektionsschutzgesetz

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 8. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Diskussion über neues Infektionsschutzgesetz nach Sommerpause

Mit Corona infiziert: Baerbock hat jetzt auch Grippesymptome

FDP-Chef Lindner lehnt pauschale Freiheitseinschränkungen ab

Expertenrat legt Corona-Stellungnahme für den Herbst vor

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.686 in Schleswig-Holstein , 11.134 in Niedersachsen , 3.500 in Hamburg

RKI: Bundesweit 84.655 Corona-Neuinfektionen

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Neue Infektionsschutzgesetz soll nach Sommerpause diskutiert werden

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will erst nach der parlamentarischen Sommerpause über die Regelungen eines neuen Infektionsschutzgesetzes entscheiden. Zwischen dem 9. Juli und dem 4. September kommt der Bundestag nicht zusammen. Das Auslaufdatum des aktuellen Gesetzes am 23. September sei "so gewählt, dass wir nach der Sommerpause zwei Sitzungswochen des Deutschen Bundestages haben, um ein ganz geordnetes, reguläres Gesetzgebungsverfahren zu durchlaufen", sagte Buschmann im ARD-"Morgenmagazin". Um neue Regelungen im Infektionsschutzgesetz für den Herbst vorzubereiten, bekomme die Bundesregierung am 30. Juni den Bericht des Expertenrates zu den Auswirkungen der bisher ergriffenen Corona-Maßnahmen. "Zwischen dem 30. Juni und dem Ende der Sommerpause werden wir gemeinsam mit den Ländern beraten, was zu tun ist", sagte Buschmann. Dieser zeitliche Ablauf sei auch im Rahmen der Bund-Länder-Konferenz beschlossen worden. "Warum jetzt einige meinen, dieser Fahrplan sei nichts mehr wert, das verstehe ich nicht, das ist Aufmerksamkeitshascherei."

Baerbock entwickelt weitere Corona-Symptome

Außenministerin Annalena Baerbock hat nach ihrer Infektion mit dem Corona-Virus während eines Besuchs in Pakistan klare Erkrankungsanzeichen entwickelt. Aus Delegationskreisen hieß es heute, die Grünen-Politikerin habe seit gestern Abend "deutliche Grippesymptome". Baerbock wollte heute isoliert in einer gesonderten Kabine an Bord des Regierungsfliegers zurück nach Deutschland fliegen. Ursprünglich waren noch Termine in Griechenland und der Türkei geplant. Allerdings hatte die 41-Jährige beim gestrigen Mittagessen in Islamabad einen Geschmacksverlust festgestellt und war anschließend positiv getestet worden. Weitere Infektionen in der Delegation sind bisher nicht bekannt.

RKI meldet für Hamburg 3.500 Neuinfektionen

In Hamburg sind laut RKI 3.500 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen liegt damit bei 295,3. 14 Todesfälle mit dem Virus wurden von den Behörden gemeldet. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 313,8

In Niedersachsen sind laut Robert Koch-Institut 11.134 Neuinfektionen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die landesweite Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt heute bei 313,8. Am Dienstag lag der Wert bei 262,8. Das RKI meldet zudem 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Niedersachsen auf insgesamt 9.398.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es wegen der Feiertage und Ferien weniger Tests und Meldungen gibt.

Lindner will keine pauschalen Freiheitseinschränkungen mehr

In der Debatte über die Corona-Politik für den Herbst hat FDP-Chef Christian Lindner betont, dass zuerst eine wissenschaftliche Beurteilung von Schutzmaßnahmen abgewartet werden soll. Diese Evaluierung soll Ende des Monats veröffentlicht werden. In der ARD-Sendung Maischberger sagte Lindner, klar sei für ihn aber schon jetzt: "Freiheitseinschränkungen pauschal sollte es nicht mehr geben." Derzeit wird mit Blick auf einen möglichen neuen Anstieg der Corona-Fälle in der kälteren Jahreszeit darüber diskutiert, welche Maßnahmen dann möglich sein sollen. Der "Corona-Expertenrat" der Bundesregierung legt bereits heute in Berlin eine Stellungnahme dazu vor.

Experten wollen Corona-Stellungnahme für den Herbst vorlegen

Der "Corona-Expertenrat" der Bundesregierung legt heute Nachmittag in Berlin seine Stellungnahme über mögliche Vorbereitungen für Herbst und Winter vor. Bund und Länder hatten Anfang Juni frühzeitige Vorkehrungen für eine möglicherweise wieder schwierigere Corona-Lage im Herbst angekündigt. Vor Entscheidungen dazu sollten aber noch die Einschätzungen der Experten abgewartet werden, hieß es vor einigen Wochen. Zuletzt hatten die Grünen eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes gefordert. Aus der FDP hingegen waren Mahnungen gekommen, nach denen die Corona-Maßnahmen zunächst fachgerecht beurteilt werden müssten.

Bund und Länder hatten die Einrichtung des mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzten Expertenrats im Dezember vereinbart. Er hat seitdem zehn Stellungnahmen abgegeben. Sie befassten sich unter anderem mit der Omikron-Variante, dem Umgang mit Kindern in der Pandemie oder der Aufhebung von Corona-Maßnahmen. Bund und Länder nehmen in ihren Entscheidungen immer wieder Bezug auf die Empfehlungen.

RKI: Bundesweit 84.655 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 238,1 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche bei 199,9 gelegen (Vorwoche: 207,0; Vormonat: 569,4). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 84.655 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 54 957) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Schleswig-Holstein: Inzidenz liegt bei 375,1

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Aktuell liegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 375,1, vor einer Woche hatte der Wert bei 358,1 gelegen. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten der Kreis Rendsburg-Eckernföde (513,2), Flensburg (444,8) und der Kreis Plön (428,3). Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Kreis Stormarn mit einem Wert von 304,1. Binnen 24 Stunden übermittelte die Landesmeldestelle in Schleswig-Holstein 4.686 neue Fälle.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es wegen der Feiertage und Ferien weniger Tests und Meldungen gibt.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Mittwoch

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 8. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

