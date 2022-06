Stand: 14.06.2022 06:22 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweiter Mangel an Blutspenden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 14. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

DRK warnt vor bundesweitem Mangel bei Blutspenden

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 15.178 in Niedersachsen , 5.348 in Schleswig-Holstein, 4.063 in Hamburg

RKI: Bundesweit 105.840 neue Corona-Fälle registriert - Sieben-Tage-Inzidenz bei 447,3

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Hamburg: 4.063 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 501,9

Auch für die Hansestadt Hamburg hat das Robert Koch-Institut am frühen Morgen die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht: Es wurden binnen eines Tages 4.063 laborbestätigte Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Hamburg aktuell bei 501,9. Zwei weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Menschen seit Beginn der Pandemie wird mit 2.684 angegeben.

DRK warnt vor bundesweitem Mangel bei Blutspenden

Die Corona-Pandemie ist ein entscheidender Faktor für eine bundesweit kritische Versorgungslage bei Blutreserven. Durch Covid-19 und aktuell auch aufgrund hoher Temperaturen, Ferien sowie einem hohen Reiseaufkommen mangele es aktuell in Deutschland an Blutkonserven, warnte die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Gerda Hasselfeldt. Zugleich würden Operationen nachgeholt, die während der Hochphase der Pandemie verschoben worden seien. "Blutspenden ist heute wichtiger denn je", sagte die DRK-Präsidentin: "Ein Notstand muss unter allen Umständen vermieden werden." Ein weiteres Problem ist, dass Spendenwillige nach einer überstandenen Corona-Infektion vier Wochen lang nicht spenden dürfen, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten. Da die Infektionszahlen noch hoch sind und aktuell wieder steigen, fällt auch ein Teil der Spender für gewisse Zeit aus.

Mit der bundesweit angelegten Kampagne "#missingtype - erst wenn's fehlt, fällt's auf", machen die DRK-Blutspendedienste am heutigen Weltblutspendetag auf die dringende Notwendigkeit von Blutspenden aufmerksam. Dem schließt sich zum Beispiel das Uniklinikum Schleswig-Holstein an.

VIDEO: Weltblutspendetag: DRK ruft zum Spenden auf (2 Min)

Inzidenz in Niedersachsen jetzt bei 642,9

In Niedersachsen sind laut Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 15.178 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die landesweite Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt aktuell bei 642,9. Es wurden 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen verzeichnet.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein bei fast 700

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen. Aktuell liegt die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 688,9. Am Dienstag vergangener Woche - nach dem langen Pfingstwochenende - hatte der Wert 375,1 betragen.

Aktuell wurden landesweit 5.348 neue Fälle gemeldet. In den Krankenhäusern wurden laut Meldestelle weiterhin 208 Covid-Kranke behandelt, auf der Intensivstation lagen elf Corona-Patienten - von ihnen wurden sechs beatmet. Die Hospitalisierungsrate stieg auf 3,3. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten der Kreis Rendsburg-Eckernförde (987,4), die Stadt Flensburg (816,2) sowie der Kreis Plön (794,7). Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Kreis Steinburg mit einem Wert von 437,6.

Bei der Interpretation der aktuellen Fallzahlen ist zu beachten, dass es wegen der Ferien weniger Tests und Meldungen gegeben hat. Die aktuell hohe Zahl könnte zudem mit Nachmeldungen vom Wochenende zusammenhängen.

RKI: Bundesweit 105.840 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute früh 105.840 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wird derzeit mit 447,3 angegeben. 107 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der mit dem Virus infizierten und gemeldeten Todesfälle bundesweit auf 139.914 seit Beginn der Pandemie.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Dienstag

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 14. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

