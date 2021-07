Stand: 28.07.2021 06:38 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 15

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 28. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Söder: Bund plant Testpflicht für alle Einreisenden ab 1. August

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 15

Prien informiert über Maßnahmen zum Schulstart in SH

Wendland: Nachgeholte "Kulturelle Landpartie" startet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 112 in Schleswig-Holstein - 2.768 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Seit heute kleine Änderung bei Corona-Quarantäne bei Einreisen

Bei den Corona-Regeln für Einreisen nach Deutschland gilt seit heute eine kleinere Änderung bei Quarantäne-Vorgaben. Wer aus einem Gebiet mit neuen, ansteckenderen Virusvarianten kommt, kann die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne nun mit einem negativen Test vorzeitig beenden, wenn die Region noch während der Quarantänezeit herabgestuft wird - zu einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet mit hohen Infektionszahlen. Grundsätzlich ist vorzeitiges "Freitesten" für Einreisende aus Virusvariantengebieten sonst nicht möglich. Welche Regionen die Bundesregierung als Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiete mit Vorgaben zu Tests und Quarantäne erklärt, veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) im Internet.

Söder: Bund plant Testpflicht für alle Einreisenden ab 1. August

Der Bund will die Corona-Auflagen bei Einreisen aus dem Ausland offenbar früher verschärfen als zunächst geplant. Dabei geht es um eine Testpflicht auch für Menschen, die mit dem Auto oder mit der Bahn kommen. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte in der ARD, der Bund habe den Ländern zugesichert, hier bis Anfang August alles zu probieren. Das ursprünglich angedachte Datum für eine neue Einreiseverordnung ab dem 11. September wäre laut Söder ein Witz gewesen - da sei der Urlaub selbst in den Ländern mit späten Ferien vorbei. Derzeit gilt die Testpflicht nur für Menschen, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen.

VIDEO: Spahn für strengere Corona-Einreiseregeln (5 Min)

16 neue Corona-Fälle im Olympia-Umfeld - Keine Athleten betroffen

Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben 16 neue Corona-Fälle um Umfeld der Spiele registriert. Unter den neuen Betroffenen war kein weiterer Olympia-Sportler, wie die Organisatoren heute mitteilten. Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan seit Beginn der Erfassung am 1. Juli stieg damit auf 169. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 17 Athletinnen oder Athleten mit dem Coronavirus. Im deutschen Team hatte es am vergangenen Freitag in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 15 - RKI meldet 2.768 Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter und liegt nun bei 15,0 (Vortag: 14,5). Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 2.768 Neuinfektionen sowie 21 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.586. Vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 11,4, die Zahl der Neuansteckungen lag bei 2.203.

112 neue Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz steigt auf 18,1

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen beträgt derzeit 18,1. Am Vortag lag sie bei 16,5. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 112 Fälle neu übermittelt (Vorwoche: 55). Die Gesamtzahl der gestorbenen Infizierten stieg um drei auf 1.634. Im Krankenhaus werden 25 Covid-19-Patienten behandelt; acht von ihnen liegen auf der Intensivstation, von ihnen werden fünf beatmet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat Kiel (29,6) gefolgt von Pinneberg und Lübeck (beide 29,1). Den niedrigsten Wert weist der Kreis Plön mit 3,9 auf.

Wendland: Nachgeholte "Kulturelle Landpartie" startet

Heute geht es wieder los: Tausende Besucher und Besucherinnen werden im Wendland zur 32. "Kulturellen Landpartie" erwartet. Künstler und Kunsthandwerker öffnen für zwölf Tage Höfe und Ateliers. Das von Pfingsten Corona-bedingt verschobene Festival im Landkreis Lüchow-Dannenberg steht auch für Musik, Theater und Kabarett. Entstanden ist es 1989 aus der Widerstandsszene gegen die Atomenergie und soll zeigen, dass die Region mehr zu bieten hat als die Proteste der Atomkraftgegner.

Prien informiert über Maßnahmen zum Schulstart in SH

Mit Maskenpflicht in den Unterrichtsräumen beginnt für Mädchen und Jungen in Schleswig-Holstein am kommenden Montag das neue Schuljahr. Über den Unterricht unter Corona-Bedingungen informiert Bildungsministerin Karin Prien (CDU) heute in Kiel. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Bundesländer, in denen die Sommerferien enden. Wer nicht gegen das Virus geimpft oder genesen ist und in die Schule kommt, muss sich zweimal wöchentlich testen. Das gilt zunächst für die ersten drei Wochen im Schuljahr. Auf dem Schulhof müssen die Mädchen und Jungen keine Masken mehr tragen. Sie dürfen sich dort auch in beliebigen Gruppen aufhalten. Die sogenannte Kohortenregelung gilt nicht mehr.

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - und Sie können ihn schon jetzt abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 28. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.