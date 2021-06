Stand: 20.06.2021 08:00 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 8,8

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 20. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Coronavirus-Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI registriert bundesweit 842 Neuinfektionen - Inzidenz bei 8,8

EM in München: Maskenpflicht im Stadion wieder ignoriert - Kritik an DFB

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 19 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

Niedersachsen lockert Corona-Regeln

Ab Montag treten in Niedersachsen wesentliche Lockerungen für Inzidenzen unter 10 in Kraft - die sogenannte Stufe null. Eine Änderung gilt bereits seit Sonnabend: In allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer konstanten Inzidenz unter 35 dürfen sich zehn Personen aus bis zu zehn Haushalten treffen. Zusätzlich dürfen noch vollständig Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren an einem Treffen teilnehmen, ohne dass sie mitgezählt werden.

VIDEO: Corona kompakt: Niedersachsen lockert Kontaktbeschränkungen (2 Min)

EM in München: Maskenpflicht im Stadion wieder ignoriert - Kritik an DFB

Den 4:2-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft über Portugal im EM-Vorrundenspiel haben Tausende Fans im Stadion und in München feucht-fröhlich gefeiert. In der bayerischen Landeshauptstadt waren am Sonnabend Biergärten und Gaststätten teilweise brechend voll. Bis auf wenige Zwischenfälle blieb der Fußballabend aus Sicht der Polizei friedlich. Getrübt wurde der Sieg aus Sicht des bayerischen Gesundheitsministers durch die Ignoranz Tausender Fans im Stadion - denn sie hatten nicht wie vorgeschrieben eine FFP2-Maske im Gesicht auf. Klaus Holetschek (CSU) kritisierte dies als fahrlässig, nachdem die Spitzenpolitik die fehlende Masken-Motivation Tausender Fans kritisiert hatte. Zwar versprach der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als Ausrichter der vier EM-Spiele in München, die Zuschauer besser zum Tragen der Masken zu bewegen - vergeblich. Holetschek setzte deswegen schon am Samstagabend den DFB unter Druck und forderte den Verband auf, plausibel darzulegen, wie er beim nächsten Spiel am Mittwoch gegen Ungarn die Masken-Regeln durchzusetzen will.

RKI registriert bundesweit 842 Neuinfektionen - Inzidenz bei 8,8

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 842 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.489 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit bundesweit 8,8 an (Vortag: 9,3; Vorwoche: 17,3). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 16 neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 18). Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.385 angegeben. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Angaben von Samstagabend bei 0,69 (Vortag: 0,70). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 69 weitere Menschen anstecken.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

In Schleswig-Holstein sind zuletzt 19 positive Corona-Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden (Vorwoche: 33). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 4,5 - nach 5,0 am Vortag. Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden bislang 1.619 Todesfälle in SH registriert, womit die Zahl unverändert blieb. Die Zahl der Menschen, die sich mit Covid-19 im Krankenhaus befinden, lag den Angaben zufolge weiter bei 37. Auf Intensivstationen wurden weiterhin 23 Corona-Patienten behandelt; 20 von ihnen wurden beatmet.

Impfquote im Norden über dem Bundesschnitt

Bislang haben 7.798.986 Menschen in den Nord-Bundesländern mindestens eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen. Das entspricht einer Impfquote von 51,9 Prozent, 1,3 Prozent über dem Bundesschnitt. In den Bundesländern ist die Impfquote in Bremen derzeit mit 57 Prozent am höchsten. Schleswig-Holstein rangiert mit 54,1 Prozent auf Rang zwei. Hamburg hinkt bei der Impfquote hinterher.

