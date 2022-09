Stand: 06.09.2022 13:45 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Maskenpflicht in Arztpraxen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 6. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Koalitionskreise: Bundesweite Maskenpflicht in Arztpraxen

Lufthansa erleichtert über geplantes Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen

Bahn-Lobbyverband: Masken müssen auch in Zügen fallen

MV-Regierung legt Plan für Corona-Maßnahmen im Herbst und Winter vor

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.722 in Niedersachsen , 1.647 in Schleswig-Holstein , 1.111 in Hamburg

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz 219,1

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Bundesweite Maskenpflicht in Arztpraxen

In den Arztpraxen soll künftig bundesweit eine Maskenpflicht gelten. Nach Angaben aus Koalitionskreisen soll sie für Patienten im neuen Infektionsschutzgesetz bundesweit festgeschrieben werden. Hingegen soll die Maskenpflicht im Luftverkehr auf innerdeutschen Flügen sowie von Zielen aus der und in die Bundesrepublik nun doch entfallen, in Fernzügen aber ebenfalls beibehalten werden.

Die Ampel-Koalition hatte sich nach langem Ringen im August auf ein neues Infektionsschutzgesetz verständigt. Der Entwurf lässt den Ländern die Möglichkeit für weitere Maßnahmen - etwa eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Weitere Corona-Regeln, die einheitlich im gesamten Bundesgebiet gelten, waren bislang nicht vorgesehen.

Bahn-Lobbyverband: Masken müssen auch in Zügen fallen

Die Maskenpflicht gerät angesichts des geplanten Wegfalls in Flugzeugen auch beim Zugverkehr in die Diskussion. "Wenn die Maskenpflicht in Flugzeugen aufgehoben wird, muss das genauso für alle anderen öffentlichen Verkehrsmittel auch gelten", teilte der Lobbyverband Allianz pro Schiene mit. Es sei unlogisch, die Maskenpflicht in Flugzeugen zu streichen, sie aber für Reisen mit Bus und Bahn nicht aufzuheben. "Die Bundesregierung muss dringend eine einheitliche Lösung finden", forderte Geschäftsführer Dirk Flege.

Neue Impfstoffe wohl bald in Schleswig-Holstein verfügbar

Die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein geht davon aus, dass am Donnerstag oder Freitag die ersten Dosen der an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoffe dort eintreffen. Spätestens ab übernächster Woche sollte nach Einschätzung des Hausärzteverbands dann genügend Impfstoff vorhanden sein. Den neuen Booster wird es wie gewohnt beim Hausarzt, in einigen Apotheken oder in einem der 15 Impfzentren geben. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat im Gegensatz zur Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) den neuen Impfstoff noch nicht empfohlen.

Inzidenz in Hamburg im Wochenvergleich gesunken

Den nur noch einmal in der Woche veröffentlichten Corona-Zahlen der Hamburger Sozialbehörde zufolge ist der Inzidenzwert in den vergangenen sieben Tagen erneut gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt demnach jetzt bei 190. Vor einer Woche betrug der Inzidenzwert noch 200,4. Die Zahl der Neuinfektionen wird mit 3.610 angegeben - in der Vorwoche waren es noch 3.817.

In den Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 200 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt - 23 weniger als vor einer Woche. Laut DIVI-Intensivregister liegen in der Hansestadt 21 Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen - eine Person mehr als vor einer Woche. Die heute veröffentlichten RKI-Zahlen weichen etwas von den Zahlen der Hamburger Sozialbehörde ab - unter anderem, weil es unterschiedliche Datenstände und Berechnungsgrundlagen gibt.

Rekord-Einnahmen bei Hundesteuer

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind im zweiten Pandemiejahr auf ein Rekordhoch geklettert. Im Jahr 2021 flossen rund 401 Millionen Euro aus der Hundesteuer in die öffentlichen Kassen - so viel wie nie zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Für die Städte und Gemeinden bedeutete dies ein Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Schon im ersten Corona-Jahr 2020 beliefen sich die Einnahmen aus der Hundesteuer auf 380 Millionen Euro. Homeoffice und eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten dürften dazu beigetragen haben. Vielerorts hängt der Betrag, den die Hundebesitzer entrichten müssen, auch von der Anzahl der Hunde im Haushalt oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten höhere Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser vierbeinigen Haustiere gestiegen ist.

Lufthansa erleichtert über geplantes Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen

Die Lufthansa hat sich erleichtert über Pläne der Bundesregierung gezeigt, die Corona-Maskenpflicht in Flugzeugen zum Herbst zunächst entfallen zu lassen. Konzernchef Carsten Spohr sprach von einer guten Nachricht: "Glauben Sie mir, wie froh nicht nur ich bin. Wie froh sind unsere Mitarbeiter, die nicht mehr Maskenpolizei spielen müssen. Und wie froh sind täglich knapp 300.000 Fluggäste, die nirgendwo sonst mehr eine Maske tragen mussten, weil es jede andere Airline ignoriert hat."

Die Lufthansa hatte sich gemeinsam mit der Branche insbesondere gegen die geplante Verschärfung gewendet, dass nur noch FFP2-Masken akzeptiert werden sollten. Es sei beispielsweise nicht erlaubt, diese Masken zwölf Stunden lang im Arbeitsumfeld zu tragen, sagte Spohr. "Aber wir hätten Gäste zwingen müssen, sie bis zu 14 Stunden nach Buenos Aires zu tragen."

Am Montag war bekannt geworden, dass auf Druck der FDP die Maskenpflicht im Flugzeug noch aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen werden soll, obwohl sie in Fernzügen bundesweit weiter gilt und auch im Nahverkehr von den Ländern verhängt werden kann. Die neuen Regeln sollen zum Oktober in Kraft treten.

MV-Regierung legt Plan für Corona-Maßnahmen im Herbst und Winter vor

Mecklenburg-Vorpommerns Regierung richtet sich auf eine mögliche Zunahme der Zahl der Corona-Infektionen in den kommenden Monaten vor. Der Herbst-Winter-Plan mit entsprechenden Vorkehrungen soll heute Vormittag im Kabinett beraten und anschließend beschlossen werden. Danach will Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) den Plan der Öffentlichkeit vorstellen. Die Ministerin hatte Wissenschaftler aus MV beauftragt, Vorschläge zu machen. Zusammen mit den Vorgaben im neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes sollen die Vorschläge nun in ein Maßnahmenpaket münden. Drese sagte bereits, dass man sich auf viele Szenarien vorbereiten müsse und einen großen Instrumentenkasten benötige. Massive Kontaktbeschränkungen und Zwangsschließungen soll es aber nicht wieder geben.

Hamburg meldet 1.111 neue Corona-Infektionen

In Hamburg beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen derzeit 171,1 - das meldet heute früh das Robert Koch-Institut. Nur in Baden-Württemberg (154,7) und Thüringen (156,5) liegt sie demnach im Bundesländer-Vergleich noch niedriger. Binnen 24 Stunden gab es in Hamburg 1.111 neue laborbestätigte Corona-Fälle.

5.722 Neuinfektionen in Niedersachsen

Laut Robert Koch-Institut sind im Bundesland Niedersachsen 5.722 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt demnach aktuell bei 252,4 - und damit etwas höher als gestern (240,3).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen fiel nach Angaben der Landesmeldestelle auf 209,7 - vor einer Woche hatte der Wert bei 255,7 gelegen. Zuletzt wurden im Land 1.647 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 2.100. Auf Intensivstationen in SH liegen 23 Menschen mit einer Corona-Infektion - einer weniger als eine Woche zuvor. Die Hospitalisierungsinzidenz sank auf 3,44.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 219,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 219,1 angegeben (Vortag: 215,2 /Vorwoche: 247,3). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zuletzt 49.709 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 54.504) und 99 Todesfälle (Vorwoche: 119) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 32.297.537 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Neuer Corona-Impfstoff - Viele Menschen sind skeptisch

Ein neuer Corona-Impfstoff ist in Deutschland auf dem Markt, der für die Omikron-Variante BA.1 optimiert ist. Allerdings spielt diese Variante hierzulande beim Infektionsgeschehen kaum noch eine Rolle. Und ein weiterer auf neuere Varianten zugeschnittener Impfstoff könnte ebenfalls in einigen Wochen zugelassen werden. Ärzte und Wissenschaftler sind uneins darüber, für wen jetzt eine Impfung mit dem angepassten Impfstoff sinnvoll sein könnte. Auch viele Bürgerinnen und Bürger sind skeptisch.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 6. September 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus