Stand: 14.03.2022 06:09 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Inzidenz steigt auf Höchstwert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 14. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Kabinett in MV berät über Corona-Lockerungen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.229 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 92.378 Neuinfektionen registriert - Sieben-Tage-Inzidenz auf Höchstwert von 1.543,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweite Inzidenz auf neuem Höchstwert

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut auf einen Höchstwert gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts liegt sie aktuell bei 1.543,0. Gestern betrug der Wert 1.526,8, vor einer Woche 1.259,2. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI innerhalb von 24 Stunden 92.378 positive Tests. Vor einer Woche waren es 78.428. Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus, weil in den RKI-Daten nicht alle Fälle erfasst werden.

Kabinett in MV berät über Corona-Lockerungen

Die Landesregierung in Schwerin will heute in einer Sondersitzung die Weichen für die weitgehende Aufhebung der Corona-Einschränkungen im Land stellen. Angesichts derzeit sehr hoher Infektionszahlen behält sie sich aber ein stufenweises Vorgehen vor. Nach einer Übereinkunft von Bund und Ländern soll das verschärfte Infektionsschutzgesetz nur noch bis zum 19. März gelten. Danach sollen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen wegfallen. Die umstrittene Corona-Ampel in Mecklenburg-Vorpommern, nach der abhängig von der Infektionslage Schutzmaßnahmen reduziert oder erweitert wurden, fällt weg.

Weitere Informationen Inzidenzen auf Höchstwert: Lockert MV dennoch? Die Zahl der Corona-Infektionen ist auf einem historischen Höchstwert - das Kabinett berät heute in einer Sondersitzung über Lockerungen. mehr

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 1.316,5 - Höchstwert

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist auf 1.316,5 gestiegen - ein neuer Höchstwert (Vortag: 1.261,3; Vorwoche: 954,2). 2.229 neue Corona-Fälle wurden registriert (Vortag: 2.950; Vorwoche: 448). 41 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Landes behandelt, 18 von ihnen werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate beträgt 5,46.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 14. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.