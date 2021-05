Stand: 26.05.2021 06:39 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Inzidenz sinkt auf 46,8

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 26. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Ticker von Dienstag nachlesen.

Bundesweite Inzidenz erstmals seit Oktober unter 50

MV: Regierung und Branchenvertreter beraten über Tourismus-Start

Drosten im Coronavirus-Update : Die Infektiosität ist altersunabhängig

34 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

RKI: Bundesweite Inzidenz erstmals seit Oktober unter 50

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder den politisch relevanten Wert von 50 unterschritten. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeter Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei 46,8 (Vortag: 58,4; Vorwoche: 72,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 2.626 Corona-Neuinfektionen. Möglich ist allerdings, dass der vergleichsweise niedrige Wert auch mit dem zurückliegenden langen Pfingstwochenende zusammenhängt. Am Mittwoch vor einer Woche waren noch 11.040 Neuansteckungen gemeldet worden.

Mecklenburg-Vorpommern: Sondergipfel berät heute über Tourismus-Start

Bereits ab diesem Freitag (28. Mai) soll Urlaub für Einheimische in Mecklenburg-Vorpommern wieder möglich sein. Eine Woche später sollen auch Gäste aus anderen Bundesländern beherbergt werden dürfen. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gestern an. Sie reagierte damit auch auf den Druck aus Politik und Wirtschaft. Denn die Corona-Lage im Nordosten entspannt sich, die Inzidenz sinkt. Bislang war der Neustart im Tourismus erst für Mitte Juni geplant, aber jetzt sollen die Öffnungen vorgezogen werden. Ab 15 Uhr tagt dazu heute ein Sondergipfel, bei dem Regierung und Branchenvertreter die Details besprechen wollen.

34 weitere Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist auf 24,2 gesunken (Vortag: 29,9/Vorwoche: 32,4). Innerhalb eines Tages kamen nur 34 neu gemeldete Corona-Infektionen hinzu (Vortag: 80 / Vorwoche: 201). Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz sind der Kreis Pinneberg (35,4) und Lübeck (34,6). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (6,7) und im Kreis Dithmarschen (7,5).

Kommen Wirtschaftshilfen weiter nicht schnell genug an?

Die sinkenden Infektions- und Inzidenzzahlen machen immer mehr Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich. Auch in der Gastronomie können nun viele Betriebe wieder öffnen - zumindest im Außenbereich. Während der angeordneten Schließungen in den vergangenen Wochen und Monaten waren die Inhaber der Betriebe auf staatliche Hilfen angewiesen. Doch die flossen oft erst nach einem mühsamen Antragsmarathon - und auch dann nicht immer schnell genug oder komplett. Zwei junge Gastronomen aus dem niedersächsischen Amelinghausen berichten, dass sie die schwierige Zeit nur dank der Unterstützung ihres Verpächters überstanden haben, der selbstlos auf Geld verzichtet hat.

Drosten im Coronavirus-Update: Infektiosität ist altersunabhängig

In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update spricht der Virologe Christian Drosten über Daten einer neuen Studie, die zeigen, warum Covid-19 so schwer zu kontrollieren ist. Das Maximum der Virusausscheidung liegt demnach ein bis drei Tage vor Symptombeginn. Bei Infizierten zwischen 20 und 65 Jahren zeigten sich auch in der begutachteten Studie keine nennenswerten Unterschiede in der Viruslast. Die Infektiosität aller Altersgruppen ist demnach etwa gleich groß.

