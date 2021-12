Stand: 18.12.2021 06:40 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Inzidenz sinkt auf 321,8

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 18. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweite Neuinfektions-Inzidenz sinkt auf 321,8

Viele Demos gegen Corona-Maßnahmen in Norddeutschland angekündigt

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 798 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundesweite Neuinfektions-Inzidenz sinkt auf 321,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 321,8 an. Am Vortag hatte der Wert bei 331,8 gelegen (Vorwoche: 402,9; Vormonat: 336,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.813 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 53.697 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 414 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 510). Insgesamt starben in Deutschland seit Pandemiebeginn 108.053 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 5,10 (Donnerstag: 5,17) an.

Tausende Menschen wollen gegen Corona-Maßnahmen protestieren

Zu einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen und der Impfpflicht werden heute rund 8.000 Menschen in Hamburg erwartet. Unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" wollen sie ab 16 Uhr vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt ziehen, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden drei Gegenkundgebungen angemeldet, zu denen laut Polizei knapp 1.000 Teilnehmer erwartet werden. Nach einer gestern in Kraft getretenen Verordnung müssen in Hamburg nun alle Demo-Teilnehmer Corona-Masken tragen. Die Polizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein und warnte vor Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich.

Auch in Niedersachsen sind Demos gegen die Corona-Maßnahmen geplant. In Osnabrück habe der Veranstalter 2.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen angemeldet, sagten Sprecher von Stadt und Polizei. Start ist um 13 Uhr im Schlossgarten. Zeitgleich werden zu einer Gegenkundgebung ebenfalls in der Innenstadt bis zu 200 Teilnehmer erwartet. In Hannover sind Demonstrationen vor dem Landtag und vor der Oper mit mehreren Hundert Teilnehmern angekündigt. Auch in Emden, Hameln und Hildesheim soll es Demonstrationen von Kritikern der Corona-Regeln geben.

Dänemark verschärft Corona-Maßnahmen wegen stark gestiegener Infektionszahlen

Von morgen an gelten in Dänemark strengere Corona-Regeln. Wer dort einen Urlaub plant, muss sich auf Einschränkungen einstellen - möglicherweise auch auf Quarantäne nach der Rückkehr: Denn von Sonntag an gilt Dänemark in Deutschland als Hochrisikogebiet. Wer dann von Dänemark nach Deutschland einreist und nicht gegen Corona geimpft ist oder einen Genesenen-Nachweis hat, muss in Quarantäne.

VIDEO: Omikron: Dänemark verschärft Corona-Schutzmaßnahmen (1 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Hospitalisierungsinzidenz bei 3,64

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter auf jetzt 166,6 je 100.000 Einwohner gestiegen - nach 164,9 am Vortag und 157,8 vor einer Woche. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden zuletzt 798 neue Ansteckungen registriert. Am Vortag waren es 859, vor einer Woche 717. Die Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stieg von 3,44 auf 3,64.

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Sonnabend

Guten Morgen aus unserer Redaktion! NDR.de hält Sie auch heute - am Sonnabend, 18. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.