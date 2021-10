Stand: 30.10.2021 07:43 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Inzidenz liegt nun bei 145,1

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 30. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweite Inzidenz liegt nun bei 145,1

Sieben-Tage-Inzidenz in SH erneut gestiegen

Hamburgs Finanzsenator nimmt Stellung zu Soforthilfe-Rückforderungen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 349 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

US-Geheimdienste: Virus-Herkunft bleibt wohl unklar

Das Corona-Virus ist nach Einschätzung von US-Geheimdiensten entweder natürlichen Ursprungs oder ist aus einem Labor entwichen. Beide Hypothesen seien plausibel, heißt es in einem für die Öffentlichkeit freigegebenen Bericht des U.S. Director of National Intelligence. Genauer würden die US-Dienste es wohl nicht klären können. Als unwahrscheinlich verwarfen die Geheimdienste die Annahme, das Virus könne als biologische Waffe entwickelt worden sein.

Bundesweite Inzidenz liegt nun bei 145,1

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 145,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 139,2 gelegen, vor einer Woche bei 100. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 21.543 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 15.145 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 90 Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH erneut gestiegen

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf 69,2 gestiegen. Am Tag zuvor lag sie bei 66,8, vor einer Woche bei 52,4. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden innerhalb von 24 Stunden zuletzt 349 neue Fälle registriert, gestern waren es 360. Es wurden in Schleswig-Holstein zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation im Krankenhaus liegen, blieb bei 15.

Interview mit Hamburgs Finanzsenator zu Soforthilfen-Rückforderungen

Rund 45.000 Betriebe und Selbstständige haben in Hamburg von sogenannten Corona-Soforthilfen profitiert.Nun sollen Tausende von ihnen zum Teil hohe Summen zurückzahlen. Die Rückforderungen in Höhe von insgesamt 80 Millionen Euro könnten viele in Not bringen - und werden teilweise als ungerecht empfunden. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte NDR Info, niemand solle in eine neue Notlage geraten. Es bestehe die Möglichkeit, die Rückzahlung in Raten zu begleichen oder stunden zu lassen.

VIDEO: Finanzsenator Dressel zum Ärger um Corona-Rückzahlungen (4 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonnabend, 30. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.