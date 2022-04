Stand: 16.04.2022 07:32 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Inzidenz deutlich unter 1.000

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 16. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Karfreitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.163 in Schleswig-Holstein - Niedersachsen meldet keine Fälle

RKI: Bundesweit 37.568 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 876,5

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Zahl der Corona-Testzentren in Niedersachsen leicht gesunken

Die Zahl der Corona-Testzentren in Niedersachsen ist in den vergangenen Wochen nur leicht gesunken - trotz gelockerter Pandemie-Regeln. Laut Landesgesundheitsamt seien zum 12. April 4.415 Testzentren landesweit aktiv gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Mitte Januar waren es demnach 4.085 Zentren, Mitte Februar stieg ihre Zahl auf 4.400 und Mitte März auf 4.536. Wegen des Wegfalls der 2G- beziehungsweise 3G-Regelungen erwartet das Ministerium aber, dass die Zahl der Zentren weiter sinken wird. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen geht von sinkende Zahlen aus - vor allem dann, wenn die kostenlosen Schnelltests Ende Juni entfallen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) appelliert an die Bürgerinnen und Bürgern, sich vorerst weiter regelmäßig testen zu lassen: "Die Bürgertestungen geben uns ein Plus an Sicherheit. Nach Abschaffung der 2G- und 3G-Regelungen sind Testangebote jetzt umso wichtiger." Die Tests seien wichtig und richtig - zum Beispiel "vor dem Besuch der Großeltern, dem Treffen mit Freunden oder zur Selbstkontrolle nach Veranstaltungen. Testen gehört zu einem sicheren Alltag mittlerweile dazu."

RKI: Bundesweit 37.568 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 876,5

Erstmals seit Ende Januar liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 1.000. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 876,5 an. Gestern hatte der Wert bei 1.001,5 gelegen, am vergangenen Sonnabend bei 1.141,8 (Vormonat: 1.607,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 37.568 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 156.864 / Vorwoche: 150.675). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 29 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona verstorben sind, stieg auf 132.929.

Bei allen Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende und an Feiertagen zum Beispiel Niedersachsen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

SH: Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 1.014,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 1.014,9 gesunken. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1.154,7 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag nur bei 1.163 - nach 7.020 am Vortag. Bei allen Zahlen ist zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten. Deshalb kann es also zu einer erhöhten Untererfassung der Fälle kommen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Auch am Ostersonnabend begleitet Sie der NDR.de Corona-Ticker

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 16. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Karfreitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus