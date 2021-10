Stand: 22.10.2021 07:21 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Inzidenz auf 95,1 gestiegen

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg veröffentlicht heute neue Corona-Verordnung

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 245 in Schleswig-Holstein

RKI: 19.572 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz bei 95,1

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Grundschulverband für Beibehaltung von Tests

Der Grundschulverband befürwortet angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen Schutzmaßnahmen auch in den kommenden Wochen. "Die Testung von Kindern und Schulpersonal muss bis auf Weiteres fortgeführt werden", sagte der Verbandsvorsitzende Edgar Bohn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht sei zwar aus pädagogischer Sicht sinnvoll an den Grundschulen, aber in der aktuellen Situation "nur dann vertretbar, wenn dies mit flankierenden Maßnahmen abgesichert wird". So müsse durch den Einsatz von Raumluftanlagen "größtmögliche Sicherheit gewährleistet sein". Zudem müssten bei einem Anstieg der Erkrankungen die notwendigen Maßnahmen schnell ergriffen werden, etwa das erneute Tragen von Masken.

Ministerpräsidenten beraten über weitere Schutzmaßnahmen

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten heute weiter über die Corona-Lage. Hintergrund ist, dass die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite Ende November wohl nicht verlängert wird. Es soll bereits eine von den Staatskanzleichefs abgestimmte Beschlussvorlage zur weiteren rechtlichen Absicherung von Schutzmaßnahmen vorliegen. Darin pochen die Ministerpräsidenten darauf, dass die eingeübten Standards in Innenräumen - wie die sogenannte 3G-Regel, Maske, Abstand, Lüften - auch in den Herbst- und Wintermonaten grundsätzlich erforderlich seien. Politiker und Experten hatten in den vergangenen Tagen kontrovers über einen Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für ein Auslaufen der epidemischen Lage diskutiert. Der CDU-Politiker verwies dabei auf die Möglichkeit, dass auf Landesebene auch künftig Schutzmaßnahmen angeordnet werden können. Am Mittag sollen die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz vorgestellt werden.

RKI: 19.572 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt derzeit rasch an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 95,1 an. Er hat damit erstmals seit Mitte Mai die 90er-Marke überschritten. Am Vortag hatte der Wert bei 85,6 gelegen, vor einer Woche bei 68,7 (Vormonat: 65,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 19.572 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 11.518). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 116 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 65).

Hamburg veröffentlicht heute neue Corona-Verordnung

Der Hamburger Senat will heute eine neue Corona-Verordnung veröffentlichen. Sie sieht unter anderem eine Ausweitung des 2G-Optionsmodells auf den Handel und körpernahe Dienstleistungen vor, wie der Senat am Dienstag bereits mitgeteilt hatte. Einzelhändler und beispielsweise Friseure könne sich damit entscheiden, mit dem 2G-Modell nur noch Geimpfte und Genesene zu bedienen - dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Ausgenommen vom Optionsmodell werden Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien oder Apotheken. Dort sollen auch Ungeimpfte weiter einkaufen können. Die neue Verordnung wird am Sonnabend in Kraft treten und soll für vier Wochen gelten.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 48,6

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 245 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 48,6 - nach 44,9 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 27,8 gelegen. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat aktuell der Kreis Stormarn mit 69,8. Die Hospitalisierungsinzidenz, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, liegt bei 1,55 (Vortag: 1,41). Der Wert gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in einer Klinik in Schleswig-Holstein aufgenommen wurden.

Niedersachsen: In einigen Landkreisen muss wieder 3G gelten

In Niedersachsen steigt die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken - allerdings nur leicht. Die allgemeine Inzidenz hingegen hat zugelegt. Das hat in einigen Landkreisen Konsequenzen. In den Landkreisen Harburg und Osnabrück gilt von Sonnabend an wieder die 3G-Regel, beispielsweise in Restaurants, Fitnessstudios oder beim Friseur. Auch in der Region Hannover müssen Menschen beim Restaurant- oder Kino-Besuch ab Sonnabend wieder die 3G-Regel beachten. Maßgeblich für die strengeren Regeln ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge über 50 liegt.

