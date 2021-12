Stand: 02.12.2021 16:09 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Einschränkungen für Ungeimpfte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 2. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Kliniken in Südniedersachsen verhängen Besucherstopp

Zahlreiche Krankenhaus-Patienten im Raum Göttingen dürfen ab morgen keine Besucher mehr empfangen. Wie die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) mitteilte, gilt dann in sieben Einrichtungen des Kliniknetzwerkes Südniedersachsen/Nordhessen bis auf Weiteres einen Besucherstopp. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen. Ausnahmen gibt es für die Begleitung bei Geburten, für notwendige Begleitpersonen von Kindern unter 18 Jahren sowie für die Sterbebegleitung. Betroffen sind das UMG, die Krankenhäuser Weende und Neu Bethlehem in Göttingen, das Krankenhaus Duderstadt sowie das Klinikum Hann. Münden. An den Standorten Eschwege und Witzenhausen (Hessen) des Klinikums Werra-Meißner gilt das Besuchsverbot bereits. Im Einbecker Bürgerspital dürfen von Montag (6.12.) an keine Besucher mehr empfangen werden.

SH: Ministerpräsident Günther jetzt im Livestream

Mit welchen Corona-Maßnahmen haben Schleswig-Holsteiner in den kommenden Wochen zu tun? Ministerpräsident Günther informiert nach den Beratungen derzeit die Öffentlichkeit. NDR.de ist per Video-Livestream dabei.

Jetzt live Ausweitung von 2G und Impfpflicht? Günther jetzt im Livestream

MV: Schwesig äußert sich zu Bund-Länder-Beschlüssen

Die Bundesländer haben sich gemeinsam mit dem Bund auf eine Verschärfung der Corona-Regeln verständigt. Viele der Maßnahmen, die vereinbart wurden, gelten bereits in Mecklenburg-Vorpommern. Einige aber nicht, wie etwa ein Feuerwerksverbot über Silvester und verschärfte Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte. Gegen 16 Uhr will sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) äußern.

Jetzt live NDR MV Live um 16 Uhr: Schwesig zu den Ergebnissen des Corona-Gipfels

Nach Bund-Länder-Treffen: Hamburg muss nur wenig nachjustieren

Über die bereits vom rot-grünen Senat beschlossenen Corona-Maßnahmen hinaus kommen auf die Hamburger Teilnehmerbeschränkungen bei Großveranstaltungen und Einschränkungen zu Silvester zu. Bei den Großveranstaltungen gelte eine Reduzierung der Teilnehmerzahl auf 30 bis 50 Prozent, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach einer Konferenz der Ministerpräsidenten mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD). Die anderen von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen - etwa die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel, die Wiedereinführung der Maskenpflicht bei 2G, 2G Plus in Clubs und anderen Gaststätten, in denen getanzt wird, oder die Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte - waren vorbesprochen und so bereits am vergangenen Dienstag vom Senat beschlossen worden. Sie sollen am Sonnabend in Kraft treten.

Die wichtigsten Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen im Überblick

2G- oder sogar 2G-Plus in Kultur- und Freizeiteinrichtungen

2G im Einzelhandel

Kontaktbeschränkungen : Wenn Ungeimpfter dabei ist, darf sich nur der eigene Haushalt mit zwei weiteren Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen.

: Wenn Ungeimpfter dabei ist, darf sich nur der eigene Haushalt mit zwei weiteren Personen treffen. Kinder unter 14 Jahren sind ausgenommen. Deutliche Reduktion der Zuschauerzahl bei Großveranstaltungen , draußen maximal 15.000, in Innenräumen maximal 5.000

, draußen maximal 15.000, in Innenräumen maximal 5.000 Feuerwerksverbot über Silvester

über Silvester Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 oder mehr sollen Clubs und Diskotheken in Innenräumen geschlossen werden

in Innenräumen geschlossen werden Maskenpflicht in Schulen

Über eine allgemeine Impfpflicht soll im Bundestag entschieden werden.

soll im Bundestag entschieden werden. Bis Jahresende sollen bundesweit insgesamt 30 Millionen Impfungen durchgeführt werden. Auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte dürfen impfen.

Scholz: Wirtschaftliche Folgen von Maßnahmen werden abgefedert

Der wahrscheinliche neue Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Wirtschaft zugesichert, dass die wirtschaftlichen Folgen von neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie abgefedert werden. Genau das sei vorgesehen, sagte Scholz in Berlin. Sämtliche Hilfen seien verlängert worden. Scholz sagte zudem auf eine Frage zur geplanten bundesweiten Ausweitung der 2G-Regel im Einzelhandel, dies sei vertretbar. Jeder habe die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Der Bund hatte beschlossen, die bisher bis Jahresende befristete Überbrückungshilfe sowie andere Maßnahmen bis Ende März 2022 zu verlängern.

Merkel würde für Impfpflicht stimmen

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland ausgesprochen. Sie würde dafür stimmen, wenn sie bei der geplanten Abstimmung noch Mitglied im Bundestag wäre, sagte Merkel nach der Bund-Länder-Schalte in Berlin. Trotz aller Werbung fürs Impfen gebe es eine Impflücke. Alle Verantwortlichen hätten gehofft, dass die Freiwilligkeit beim Impfen besser angenommen würde. Merkels voraussichtlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) hatte angekündigt, dass über eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag ohne Fraktionsdisziplin abgestimmt werden solle.

Starke Zuschauer-Einschränkung bei Großveranstaltungen

Die Teilnehmerzahl für überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen wird deutlich eingeschränkt. Künftig dürfen maximal 30 bis 50 Prozent der Platzkapazität genutzt werden. In Innenräumen dürfen es nach dem Beschluss von Bund und Ländern höchstens 5.000 Besucher und im Freien höchstens 15.000 sein.

Strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Auf nicht gegen das Coronavirus Geimpfte kommen in ganz Deutschland strenge Kontaktbeschränkungen zu. Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, seien auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zu beschränken, heißt es im Bund-Länder-Beschluss. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres seien ausgenommen.

Wegen Corona-Lage: Höchstens 15.000 Zuschauer beim Fußball

Zu Fußballspielen sind wegen der erneut bedrohlichen Corona-Lage vorerst nur noch höchstens 15.000 Zuschauer zugelassen. Bundesregierung und Länderchefs einigten sich darauf, dass in den Stadien nur noch 50 Prozent der Kapazität genutzt werden darf, maximal aber 15.000 Plätze. In Sporthallen dürfen es höchstens 5.000 Zuschauer sein. Es gilt eine Maskenpflicht und die 2G-Regel, nach der nur Geimpfte und Genesene Einlass erhalten. Möglich ist, dass zudem noch ein aktueller Corona-Test nachgewiesen werden muss. Geisterspiele oder sogar Absagen solle es in Bundesländern mit besonders hohen Infektionsgeschehen geben, hieß es.

Apotheker und Zahnärzte dürfen künftig impfen

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte Impfungen gegen das Virus vornehmen dürfen. Der Bund werde den Kreis der dazu berechtigten Personen deutlich ausweiten, heißt es in einem Beschluss von Bund und Ländern.

Scholz: 30 Millionen Impfungen bis Jahresende - Bundestag soll über Impfpflicht abstimmen

Der voraussichtlich künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat 30 Millionen weitere Corona-Impfungen bis Weihnachten als Ziel für Deutschlands Impfkampagne ausgegeben. "Das ist eine große logistische Herausforderung", sagte Scholz. Diejenigen, die es bisher noch nicht gemacht hätten, sollten sich zur Impfung durchringen. Scholz bekräftigte zudem, dass es eine einrichtungsbezogene Impfpflicht etwa für Beschäftigte in der Altenpflege und in Kliniken geben solle. Der SPD-Politiker sagte ferner, der Bundestag solle über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen. "Aus meiner Sicht sollte es auch zu einer solchen Entscheidung des Bundestags kommen", sagte Scholz.

Verkauf von Feuerwerk an Silvester verboten

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird in diesem Jahr erneut verboten. An publikumsträchtigen Plätzen soll es ein Feuerwerksverbot geben. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Hendrik Wüst (CDU) sagte, Bund und Länder hätten eine entsprechende Regelung wie im vergangenen Jahr beschlossen.

Merkel fordert "Akt der nationalen Solidarität" - Boostern enorm wichtig

Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Lage in der Corona-Pandemie in Deutschland als sehr ernst bezeichnet. Die vierte Welle müsse gebrochen werden, sagte Merkel in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern. Sie betonte die Bedeutung von Booster-Impfungen. Der Impfstatus werde bei einer doppelten Impfung nicht dauerhaft anerkannt werden können, sagte Merkel. Es werde auch auf EU-Ebene diskutiert, dass nach neun Monaten die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliere, daher sei das Boostern ganz wichtig. Der Übergang werde aber so sein, dass jeder eine Chance habe, seinen Impfstatus zu erneuern.

Merkel sagte mit Blick auf die aktuelle Lage, die Belastung in Krankenhäusern gerate teilweise an Grenzen. Patienten müssten verlegt werden. Es sei ein "Akt der nationalen Solidarität" nötig.

Bund und Länder beschließen bundesweite Einschränkungen für Ungeimpfte

In Geschäften sowie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen bekommen Zugang künftig nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Infektion Genesene. Die in einigen Ländern schon geltende 2G-Regel soll nach einem Beschluss von Bund und Ländern bundesweit ausgeweitet werden und unabhängig von der jeweiligen Inzidenz gelten. Bundesweit soll Maskenpflicht an Schulen wieder eingeführt werden. Clubs und Diskotheken werden bei hohen Corona-Infektionszahlen geschlossen. Dies gilt ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einem Beschluss von Bund und Ländern sagte. Silvester gilt bundesweit ein Feuerwerksverbot.

WHO: Überstandene Infektion schützt offenbar nicht vor Omikron-Variante

Eine überstandene Corona-Infektion schützt laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht vor einer Infektion mit der neuen Omikron-Variante. "Wir denken, dass eine vorherige Infektion nicht gegen Omikron schützt", sagte die Infektiologin Anne von Gottberg von Südafrikas Nationalem Institut für übertragbare Krankheiten (NICD) heute bei einer Pressekonferenz des WHO-Regionalbüros Afrika. Erste Beobachtungen sprächen dafür, dass schon einmal Infizierte durch Omikron erneut an Covid-19 erkranken könnten. Dann fielen die Symptome aber offenbar oft weniger schwer aus. Die vorhandenen Corona-Impfstoffe dürften laut von Gottberg weiter gegen schwere Erkrankungen schützen.

Krankschreibung per Telefon bei Erkältungen bis Ende März möglich

Krankschreibungen wegen leichter Erkältungsbeschwerden bleiben wegen der Corona-Krise bis ins neue Jahr hinein auch telefonisch ohne Praxisbesuch möglich. Die Sonderregelung wird bis Ende März verlängert, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken heute beschloss. Dies soll unnötige Kontakte reduzieren, um das Infektionsrisiko zu senken. Krankschreibungen per Telefon sind damit weiterhin für bis zu sieben Tage möglich und können für weitere sieben Kalendertage verlängert werden.

St. Pauli will bei Zuschauerbeschränkungen Eintrittskarten erstatten

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat erste Maßnahmen für den Fall getroffen, dass es angesichts der Corona-Pandemie zu erneuten Zuschauer-Beschränkungen bei Sportgroßveranstaltungen kommt. Wie der Club heute mitteilte, würden bei einem entsprechenden Beschluss alle Karten für das Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen den FC Schalke 04 storniert und erstattet werden. Sollte es zu einer Teilzulassung von Fans kommen, wird es einen Tageskartenverkauf geben, bei dem Dauer- und Jahreskarteninhaber ein Vorkaufsrecht haben.

Bahn: 200 Fahrgäste ohne 3G-Nachweis aus Zügen verwiesen

Die neue 3G-Regel wird in Zügen nach Angaben der Deutschen Bahn weitgehend eingehalten. Fahrgäste müssen seit gut einer Woche belegen können, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind (3G). 99 Prozent der kontrollierten Fahrgäste beachteten die Vorschrift, teilte die Bahn mit. Bisher hatten nach Bahn-Angaben rund 200 kontrollierte Reisende keinen Nachweis und mussten den Zug verlassen.

150.000 Reisende seien im Fernverkehr seit 24. November auf 3G kontrolliert worden, hieß es. Die Reisenden seien gut informiert und zeigten die Nachweise bei der Fahrkartenkontrolle vielfach von sich aus mit vor. "Die neue 3G-Regel wird durch die Fahrgäste begrüßt und breit akzeptiert", sagte Bahn-Sicherheitschef Hans-Hilmar Rischke.

Hamburg verzeichnet 891 Neuinfektionen

In der Hansestadt ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 891 auf insgesamt 115.251 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern hatte es 740 Neuinfektionen gegeben, vor einer Woche 955. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Hamburg auf insgesamt 1.897. 217 Covid-Patienten werden derzeit in den Krankenhäusern der Stadt behandelt, 67 davon intensivmedizinisch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 245,0 (Vortag: 248,3).

Bund organisiert zusätzliche Impfdosen für Dezember

Für die Beschleunigung der Corona-Impfungen bis zum Jahresende organisiert der Bund zusätzliche Impfdosen. Nach Verhandlungen mit dem Hersteller Moderna kann eine Lieferung von zehn Millionen Dosen aus dem dritten Quartal 2022 auf Dezember vorgezogen werden, wie aus Informationen des Gesundheitsministeriums für die Bund-Länder-Beratungen heute hervorgeht. Dies entspricht 20 Millionen "Booster"-Dosen, da bei Moderna dafür eine halbe Dosis gespritzt wird. Zudem sollen acht Millionen Moderna-Dosen zusätzlich im Dezember kommen. Nachjustiert werden sollen nun auch Lieferungen des Impfstoffes von Biontech. Nach einer Vereinbarung mit dem Hersteller könne ein Teil der wochenweise aufgeteilten Lieferungen für Dezember vorgezogen werden. Nach 2,9 Millionen Dosen in der kommenden Woche könnten die Lieferungen an die Impfstellen in der Woche vom 13. Dezember dadurch auf fünf Millionen Dosen aufgestockt werden. Das Ministerium verhandelt zudem mit anderen EU-Ländern, die ihre Biontech-Dosen aktuell nicht komplett benötigen.

Zahnärzte wollen Corona-Impfkampagne unterstützen

Die Zahnärztekammer Niedersachsen hat ihre Bereitschaft erklärt, die Corona-Impfkampagne zu unterstützen. Die medizinische Expertise hätten die Zahnärztinnen und Zahnärzte in jedem Fall. "Kaum eine andere Arztgruppe setzt am Tag so viele Spritzen wie wir Zahnmediziner", erklärte der Präsident der Kammer, Henner Bunke, heute. Wichtig für eine Beteiligung der Zahnärzte sei, dass Politik und Versicherungen schnell die rechtlichen Voraussetzungen schaffen - etwa in Haftungsfragen. Das Ziel müsse ein niedrigschwelliges, bürokratiearmes Impfangebot sein.

Fast eine Million Impfungen gestern in Deutschland

Deutschland kommt der Zahl von einer Million Corona-Impfungen pro Tag wieder näher. Nach Angaben des RKI wurden gestern 987.046 Impfdosen verabreicht. Davon waren 95.344 Erstimpfungen, 69.005 Zweitimpfungen und 822.697 Auffrischungsimpfungen.

Am Dienstag waren es noch 807.000 verabreichte Dosen. Der Rekord wurde bisher am 9. Juni mit 1,4 Millionen Dosen erzielt. Vollständig geimpft - für diesen Status ist eine Auffrischungsimpfung bisher nicht erforderlich - sind inzwischen 68,7 Prozent der Bevölkerung und 79,3 Prozent aller Erwachsenen über 18 Jahren.

Bund und Länder erwägen 30-Prozent-Deckel für Großveranstaltungen

Bund und Länder erwägen eine Begrenzung der Zuschauerkapazitäten bei überregionalen Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen auf 30 Prozent. Das geht aus einer vorläufigen Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde hervor, die heute erneut zu Beratungen zusammenkommen will. Die 30-Prozent-Begrenzung soll demnach für geschlossene Räume und für Veranstaltungen im Freien gelten. In Räumen soll die Auslastung zusätzlich bei maximal 5.000 Zuschauern gedeckelt werden, im Freien bei maximal 15.000. Nur Geimpfte und Genesene sollen Zugang haben und auch medizinische Masken tragen.

Booster-Impfungen in Niedersachsen überschreiten Millionenmarke

Mehr als eine Million Menschen in Niedersachsen haben mittlerweile eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten. Das geht aus RKI-Daten von heute hervor. Demnach stieg der Wert im Vergleich zum Vortag um 75.398 auf rund 1,04 Millionen Booster-Impfungen. Das entspricht etwa 13 Prozent der Bevölkerung des Landes. Binnen zwei Wochen hat sich die Zahl der Auffrischungsimpfungen damit mehr als verdoppelt. Vollständig geimpft sind in Niedersachsen laut RKI 70,5 Prozent der Bevölkerung. Eine höhere Impfquote weisen lediglich Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig-Holstein aus.

Mediziner Dirk Heinrich: "Wir haben ein Lieferproblem"

Bis Jahresende sollen 30 Millionen Impfungen verabreicht werden. Doch Rationierung und Logistik-Probleme machten dies unmöglich, sagt Dirk Heinrich, Ex-Leiter des Hamburger Impfzentrums. Bezüglich der erwarteten Kontaktverschärfungen sagte Heinrich, er halte einen Lockdown für Geimpfte nicht für sinnvoll. "Man möchte den Geimpften ja zeigen: Impfen hat was mit der eigenen Freiheit zu tun. Das motiviert und das sollte auch die motivieren, die jetzt noch nicht geimpft sind." Die Ungeimpften spielten die größte Rolle in der vierten Welle und brächten die Intensivstationen in Bedrängnis. Eine allgemeine Impfpflicht sei nicht mehr zu vermeiden.

Stehen im Profi-Fußball flächendeckend Geisterspiele an?

Gibt es Geisterspiele im Sport? Beschlüsse sollen heute bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen gefasst werden. Einige Länder sind (noch) für Teilausschlüsse. "Man kann davon ausgehen, dass die Bundesliga ohne Zuschauer weiterspielen soll. Das ist eine richtige Entscheidung", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Auch Baden-Württemberg und Bayern sind für Geisterspiele. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte im Vorfeld der Beratungen zwar Geisterspiele explizit nicht ausgeschlossen, allerdings auch die Möglichkeit erwähnt, "auf eine Kapazitätsgrenze von 25 Prozent herunterzugehen".

Landesschülerrat warnt vor erneuten Schulschließungen

Der niedersächsische Landesschülerrat warnt davor, in diesem Winter wieder landesweit Schulen zu schließen. Notwendig seien vorbeugende Maßnahmen, etwa die flächendeckende Ausgabe von Selbsttests auch an geimpfte sowie genesene Schüler, teilte das Gremium heute mit. So könnten sie sich bei einem Verdachtsfall ebenfalls selbst testen. Aktuell sind vollständig geimpfte beziehungsweise genesene Schülerinnen und Schüler in vielen Landkreisen von der Pflicht befreit, sich drei Mal in der Woche selbst zu testen.

Bovenschulte für schärfere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

In Hamburg ist 2G im Einzelhandel bereits beschlossen. Bremens Bürgermeister Bovenschulte rechnet damit auch bundesweit sowie mit schärferen Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. In den Geschäften befürchtet man nun, dass das Weihnachtsgeschäft zum Erliegen kommt. Alternative Konzepte wie "Click and Collect" werden wieder angewandt.

Bovenschulte forderte außerdem eine Doppelstrategie. "Wir brauchen bundeseinheitliche Regeln, die möglicherweise Inzidenz-unabhängig gelten - das ist die Basis." In Bundesländern, in denen die Pandemie außer Kontrolle geraten sei, müssten aber besonders scharfe Maßnahmen ergriffen werden. "Es können ja nicht die gleichen Maßnahmen in Schleswig-Holstein mit einer Inzidenz von 150 und in Sachsen mit einer Inzidenz von 1.200 gelten. Das wäre ja widersinnig."

Corona-Impfstellen in SH: Terminvergabe für alle startet heute

Eine Woche lang konnten nur Menschen über 60 Jahre Termine in den Impfstellen im Land buchen. Ab heute 10 Uhr wird das Onlineportal für alle Schleswig-Holsteiner frei geschaltet. Über die Internetseite www.impfen-sh.de können dann Termine für Corona-Schutzimpfungen in den 26 neuen Impfstellen reserviert werden. Aussuchen kann man sich den Impfstoff in den Impfstellen laut Gesundheitsministerium nicht: Dort gibt es den von Moderna. Zugelassen ist er ab 12 Jahren - die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt ihn erst ab 30 Jahren.

Mit den neuen Impfstellen sollen niedergelassene Ärzte und die mobilen Impfteams entlastet werden, die ebenfalls weiterhin Impfungen anbieten. Bis zum 6. Dezember soll in den stationären Impfstellen die maximale Impfkapazität aufgebaut sein. Etwa 250 Ärzte sind dann dort von 10:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Einsatz.

NDS-Kultusminister Tonne ebenfalls für allgemeine Impfpflicht

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) fordert eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. "Wir müssen ganz nüchtern feststellen, dass der Impffortschritt nicht zufriedenstellend ist. Wenn wir raus wollen aus dem Hin und Her von Lockdown-Debatten und Lockerungsforderungen, dann müssen sich deutlich mehr Menschen impfen lassen", sagte Tonne. Bei dem harten Kern von Impfverweigerern habe das ganze Werben, Bitten, Appellieren, Anbieten und Informieren offensichtlich nicht gefruchtet. Das sei besonders betrüblich, weil vor allem Kinder und Jugendlichen litten. Schulen und Kitas müssten daher grundsätzlich offenbleiben. Deshalb halte er die allgemeine Impfpflicht für unumgänglich. "Zumal wir bei der Impfpflicht nicht über einen Impfzwang sprechen. Das wird in der Debatte oftmals vermengt und fälschlicherweise gleichgesetzt", sagte Tonne.

3.481 Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut hat heute 3.481 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 3.066; Vorwoche: 3.686). Es wurden 16 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.389. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 206,8 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 207,0; Vorwoche: 195,1).

Bundesweit 73.209 Neuinfektionen - Inzidenz erneut gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute früh mit 439,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, gestern hatte der Wert bei 442,9 gelegen - vor einem Monat bei 154,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.209 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 67.186; Vorwoche: 75.961). Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist dabei zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 388 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 351 Todesfälle.

Vor allem Ungeimpfte erkranken an Covid-19

In Schleswig-Holstein sind in der vergangenen Woche 1.448 geimpfte und 1.396 ungeimpfte Menschen an Covid-19 erkrankt. Da jedoch der Anteil der Bevölkerung, die einen Impfschutz hat, deutlich höher ist, bedeutet dies, dass sich anteilig mehr als doppelt so viele Ungeimpfte wie Geimpfte angesteckt haben - nämlich 0,17 Prozent der Gesamtbevölkerung gegenüber 0,07 Prozent. Hinzu kommen rund 1.700 Fälle, bei denen der Impfstatus ungeklärt ist - etwa, weil sie nicht angeben wollen, ob sie geimpft sind. Diese unklaren Fälle fließen nicht in die Statistik ein. "Der Anteil der Ungeimpften ist sehr, sehr groß, und vor allem bei den Leuten, die schwer erkranken oder auch versterben", sagt der Virologe Helmut Fickenscher aus Kiel.

Schleswig-Holstein meldet 857 Neuinfektionen - Inzidenz stagniert

In Schleswig-Holstein sind 857 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 907; Vorwoche: 954). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 152,2 (Vortag: 152,7; Vorwoche: 152,5). Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 4,05 auf 3,71. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. Auf den Intensivstationen lagen 55 Corona-Kranke, drei weniger als gestern. 28 davon mussten beatmet werden (-2). Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Es ist das einzige Land mit einem Wert unter 200. Im Kreis Herzogtum Lauenburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 244,5 erneut am höchsten. Dahinter folgen weiterhin Lübeck mit 213,6 und der Kreis Pinneberg 191,7. Im Kreis Dithmarschen ist der Wert mit 90,1 weiterhin am niedrigsten.

