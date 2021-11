Stand: 17.11.2021 07:32 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweit neuer Höchstwert bei Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 17. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die wichtigsten Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Neuer Höchstwert bei bundesweiten Neuinfektionen an einem Tag: 52.826

Schleswig-Holstein verschärft wohl Corona-Maßnahmen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 2.436 in Niedersachsen, 662 in Schleswig-Holstein

Erneuter Inzidenz-Höchstwert in Niedersachsen

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 2.436 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 985; Vorwoche: 1.883). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit nach behördlichen Angaben von 132,8 gestern auf den neuen Höchstwert von 139,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 106,2). 22 weitere Infizierte starben. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es aktuell im Landkreis Cloppenburg (rund 319, plus 7 im Vergleich zum Vortag), in der Stadt Salzgitter (293, plus 29) und im Landkreis Gifhorn (245, plus 27).

Ausweitung der 2G-Regeln in Hamburg: Betriebe wollen Klarheit

Die Ausweitung der 2G-Regeln in Hamburg von Sonnabend an kam nicht überraschend. Viele Gastronomie-Betriebe haben NDR 90,3 zufolge bei der Umsetzung aber noch Informationsbedarf. Allein für die Kontrolle der Gäste brauche man im Service eigentlich eine eigene Kraft, heißt es vom Verband Dehoga. Für Hotels etwa sei es unmöglich, bis zum Wochenende den Impfstatus aller anreisenden Gäste abzufragen. Um diese trotzdem verpflegen zu dürfen, habe man bei der Wirtschaftsbehörde um eine Ausnahmeregelung gebeten. Betreiber von Kneipen forderten Klarheit darüber, welche Ausnahmen für Ungeimpfte gelten, beziehungsweise welche Atteste sie akzeptieren können. Die Handwerkskammer kritisierte die unterschiedlichen Regeln für Friseursalons und Kosmetikstudios.

Neuer Höchstwert bei bundesweiten Neuinfektionen an einem Tag: 52.826

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Das RKI gab die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten neuen Fälle heute früh mit 52.826 an. Vor einer Woche waren es 39.676 Ansteckungen. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gab das RKI heute mit 319,5 an - ebenfalls ein Höchststand. Gestern hatte der Wert bei 312,4 gelegen, vor einer Woche bei 232,1. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 294 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 236.

SH: Günther informiert über weitere Corona-Maßnahmen

Auch auf Schleswig-Holstein kommen verschärfte Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu. Über die nächsten Schritte will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute in Kiel gemeinsam mit seinen Stellvertretern Monika Heinold (Grüne) und Heiner Garg (FDP) informieren. Schleswig-Holstein hat zwar die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz aller Bundesländer, aber auch hier sind die Infektionszahlen zuletzt deutlich gestiegen. Gestern war der Inzidenzwert auf über 100 gestiegen.

Günther hatte bereits am Donnerstag vergangener Woche neue Entscheidungen in Aussicht gestellt. So könnte ab Monatsende für Veranstaltungen in Innenräumen die sogenannte 2G-Regel eingeführt werden. Das würde bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt hätten. NDR.de zeigt die Pressekonferenz ab 11.30 Uhr im Livestream.

In Rostock und Vorpommern-Rügen gilt ab heute die 2G-Regel

In den Kreisen Vorpommern-Rügen und Rostock gelten ab heute neue Corona-Beschränkungen. Es greift eine 2G-Regel unter anderem in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, Messen sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen - dort haben nur Geimpfte und Genesene Zugang. Daneben werde zusätzlich empfohlen, eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, heißt es. Die beiden Landkreise waren auf der risikogewichteten Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wegen ihrer Infektions- und Hospitalisierungslage drei Tage in Folge orange gekennzeichnet worden. Das hat zur Folge, dass laut Corona-Landesverordnung die neuen Regeln zur Wochenmitte in Kraft treten.

662 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 662 neue Corona-Fälle gemeldet. Gestern waren es 488, am Mittwoch vor einer Woche 258. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag von 105,2 auf nun 107,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gestiegen (Vorwoche: 77,0). In den Krankenhäusern im Land werden momentan 124 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden (+-7). 28 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-1), 18 von ihnen müssen beatmet werden (-2).

Hamburg: 2G ab Sonnabend in einigen Bereichen Pflicht

Hamburg weitet das 2G-Modell für Bereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko verpflichtend aus. Eine 2G-Pflicht gilt ab Sonnabend für körpernahe Dienstleistungen und die Gastronomie. Auch Bars, Clubs, Schwimmbäder, Fitnessstudios, Chöre und Orchester müssen sich an 2G halten und dies kontrollieren. Ausgenommen von der Pflicht sind Behandlungen aus medizinischen Gründen und Friseure. Die 2G-Regel gilt für alle Personen ab 18 Jahren - ausgenommen werden Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

