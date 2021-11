Stand: 24.11.2021 09:33 Uhr Corona-News-Ticker: Bundeswehr setzt auf Impfpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 24. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundeswehr: Corona-Impfung wird Pflicht

Spahn für frühere MPK: Teil-Lockdowns nicht ausgeschlossen

Inzidenz der Neuinfektionen bundesweit über 400

Hamburg baut weitere Impfzentren auf

Ab heute gilt Homeoffice-Pflicht und 3G am Arbeitsplatz

Neue Corona-Verordnung für Niedersachsen tritt in Kraft

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 782 in Schleswig-Holstein, 3.071 in Niedersachsen - Bundesweit: 66.884

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lauterbach hält Impfpflicht-Debatte für notwendig

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die derzeitige Debatte über eine allgemeine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt für notwendig. Im ARD-Morgenmagazin sagte der Politiker: "Ich glaube schon, dass wir das jetzt debattieren müssen. Denn diejenigen, die sich jetzt nicht impfen lassen, die denken ja, dass sie damit langfristig durchkommen. Und das ist schon wichtig, eine Perspektive zu geben, dass das nicht der Fall ist." Es könne nicht sein, dass eine kleine Gruppe die gesamte Bevölkerung lahmlege. "Wir können auf die Impfpflicht aus meiner Sicht langfristig nicht verzichten", sagte Lauterbach.

Bundeswehr: Corona-Impfung wird Pflicht

Die Bundeswehr wird bald als erste staatliche Institution eine Corona-Impfpflicht einführen. Das hat das Verteidigungsministerium bestätigt. Man nehme die Pandemie sehr ernst. Schon jetzt sind Soldatinnen und Soldaten zu bestimmten Impfungen verpflichtet - zum Beispiel gegen Tetanus. Bei Auslandseinsätzen können andere Pflicht-Impfungen dazukommen - etwa gegen Gelbfieber.

Spahn für frühere MPK: Teil-Lockdowns nicht ausgeschlossen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält ein Vorziehen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vom 9. Dezember auf einen früheren Zeitpunkt angesichts der Corona-Lage in Sachsen für möglich. "Ich denke sogar, wir werden früher handeln müssen. Wir sehen ja, dass in Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen die Lage sehr ernst ist", sagte Spahn der "Rheinischen Post". "Wir müssen wohl erstmals Patienten in großem Stil innerhalb Deutschlands verlegen. Das haben wir so noch nicht gehabt in der Pandemie. Das wird noch eine große Herausforderung werden." Auf die Frage nach möglichen Teil-Lockdowns sagt er: "Ausschließen sollte man in dieser Lage gar nichts, so bitter das ist."

Virologe Kekulé: "Eine Impfpflicht käme zu spät"

Der Virologe Alexander Kekulé von der Universität Halle hält die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen Covid-19 nicht für sinnvoll. Dieser Schritt käme zu spät, sagte der Mediziner im Podcast "Kekulés Corona-Kompass" des MDR. Eine Impfpflicht für alle helfe nicht, die aktuelle vierte Welle zu brechen. Kekulé meint, dass man eine große Gruppe von Menschen, die sich bisher nicht habe impfen lassen, noch dazu bewegen könnte.

AUDIO: Corona: Ist eine allgemeine Impfpflicht sinnvoll? (6 Min) Corona: Ist eine allgemeine Impfpflicht sinnvoll? (6 Min)

Stiko will Impfempfehlung für Kinder ab fünf im Dezember vorlegen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren vor Jahresende abgeben. "Unser Ziel ist es, diese Empfehlung bis Ende Dezember, möglichst bis zum Start der Auslieferung des Kinder-Impfstoffs an die Länder, fertigzustellen", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Empfehlung sei zurzeit in Arbeit. Die Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder ab fünf Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird noch für diese Woche erwartet.

Laut dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen den Ländern ab dem 20. Dezember in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen des Impfstoffs für Fünf- bis Elfjährige zur Verfügung gestellt werden.

Überlastete Kliniken: Größere Verlegungen von Intensivpatienten in Vorbereitung

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage in den Kliniken bereitet sich Bayern auf den Transport einer größeren Zahl von Intensivpatienten in andere Bundesländer vor. Für den Freistaat sei dazu inzwischen das sogenannte Kleeblatt-Konzept zur strategischen Verlegung von Intensivpatienten innerhalb Deutschlands aktiviert. Das teilte die Deutsche interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) in der vergangenen Nacht mit. Auch die ebenfalls besonders von Corona betroffenen Länder Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg haben das Konzept aktiviert. Aktuell gibt es in Norddeutschland und in Hessen noch freie Kapazitäten bei den Betten für Intensivpatienten.

Hamburg baut weitere Impfzentren auf

Die langen Schlangen könnten bald kürzer werden: Hamburg weitet die Zahl seiner Impfzentren deutlich aus. Mehr als 20 sollen es in den kommenden Wochen werden. Dort kann man einen festen Termin vereinbaren, muss es aber nicht. Erste Anlaufstelle bleiben nach Angaben der Sozialbehörde aber die Arztpraxen. Wer nicht lange herumtelefonieren will, kann ab jetzt auch unter der 116 117 nachfragen, welche Ärztinnen und Ärzte noch Termine in ihren Praxen anbieten. Einen Überblick über die neuen Impfzentren bietet folgender Artikel.

Emilio und Kalea: Krank nach der Corona-Infektion

Eigentlich gilt eine Corona-Erkrankung bei Kindern als harmlos. Doch fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie zeigt sich: Auch Kinder und Jugendliche können an Spätfolgen wie Long Covid oder dem Pims-Syndrom erkranken. Auch Kalea leidet noch heute an chronischer Erschöpfung nach ihrer Infektion im Dezember. Der Zwölfjährigen fällt es schwer, sich auf die Schule zu konzentrieren. Auch der kleine Emilio lag auf der Intensivstation mit dem Pims-Syndrom und bekam Herzprobleme.

VIDEO: Wie groß ist das Risiko? Long Covid bei Kindern (8 Min)

Erneut Rekordwert bei bundesweiter Inzidenz der Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 66.884 Positiv-Tests binnen 24 Stunden. Das sind 14.058 Fälle mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 52.826 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt abermals auf einen Rekordwert von 404,5 von 399,8 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 335 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 99.768. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,49 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Corona-Gesetz mit 3G am Arbeitsplatz tritt heute in Kraft

Das neue Infektionsschutzgesetz tritt heute in Kraft. Es wurde gestern im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Am Montag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz mit den neuen Corona-Auflagen unterschrieben. Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz soll die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite aufgehoben werden, die Rechtsgrundlage für zahlreiche Auflagen war. Diese läuft am 25. November aus. Das umstrittene, von SPD, Grünen und FDP vorgelegte Gesetz sieht zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unter anderem 3G am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Zügen vor, außerdem tritt die Homeoffice-Pflicht wieder in Kraft. Flächendeckende Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen gibt es mit dem neuen Gesetz vorerst nicht mehr. Es soll aber bereits am 9. Dezember in einer Bund-Länder-Runde evaluiert und gegebenenfalls nachgeschärft werden.

Neue Verordnung: Ab sofort 2G in Niedersachsen und Maskenpflicht an Schulen

Niedersachsen geht von heute an mit einer neuen Corona-Verordnung fast flächendeckend zu einer 2G-Regel im öffentlichen Leben über. An vielen Orten werden nur noch geimpfte und genesene Menschen zugelassen. An den niedersächsischen Schulen müssen von heute an zudem wieder alle Schüler und Schülerinnen am Platz eine Maske tragen. Dies gelte auch für die zuletzt ausgenommenen Klassenstufen eins und zwei, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Mehrtägige Schulfahrten wurden bis Ende des Schulhalbjahres Ende Januar untersagt.

SH: Landtag debattiert über strengere Corona-Regeln

Die deutlich verschärften Corona-Regeln beschäftigen heute den Landtag in Kiel. Seit Beginn der Woche sind Ungeimpfte von Freizeitveranstaltungen drinnen ausgeschlossen, bei beruflichen Veranstaltungen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). In der Debatte dürfte es angesichts gestiegener Infektionszahlen auch um eine allgemeine Impfpflicht gehen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich dafür offen gezeigt, seine Stellvertreterin Monika Heinold (Grüne) bereits eine solche Pflicht zum 1. Januar als richtigen Weg bezeichnet.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter

In Schleswig-Holstein wurden 782 neue Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 677 und am Mittwoch vor einer Woche 662 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag von 144,4 auf nun 148,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 107,1). Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut (Stand Dienstagmorgen) noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Sachsen lag mit rund 970 weiter an der Spitze. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken kamen - liegt in Schleswig-Holstein bei 4,12 (Vortag: 3,37).

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 24. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.