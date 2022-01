Stand: 13.01.2022 06:28 Uhr Corona-News-Ticker: Bundestag stimmt über neue Quarantäneregeln ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 13. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Bundestag stimmt über neue Quarantäneregeln ab

WHO entscheidet über Verlängerung des Gesundheitsnotstands

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.739 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 81.417 neue Corona-Fälle gemeldet - Inzidenz bei 427,7

MV: Öffnungsszenario für die Kultur in Planung

Für die Kultureinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern wird derzeit an einem Öffnungsszenario gearbeitet. Das hat Kulturministerin Bettina Martin (SPD) im Kulturjournal von NDR 1 Radio MV angekündigt. Zuvor müsse aber in der Pandemie die Omikron-Welle gebrochen sein und die Politik müsse sehen, was möglich ist. Was in drei, vier Wochen sei, könne sie jetzt nicht sagen, so die Ministerin. Doch bis dahin werde an einem Öffnungsplan für die Kultureinrichtungen gearbeitet, der Planungssicherheit gibt. Denn es sei richtig, dass Kulturschaffende gerade diese fehlende Planungssicherheit kritiseren, sagte Martin. Niemand habe sich in der Landesregierung die Entscheidung leicht gemacht, Kultureinrichtungen zu schließen. Aber die Belastung des Gesundheitssystems und mögliche Folgen der Omikronwelle für die Infrastruktur im Land hätten dazu geführt.

Erneuter Höchststand bei bundesweiten Neuinfektionen: 81.417

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat erneut einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten 81.417 neue Fälle. Gestern hatte die Zahl erstmals die Schwelle von 80.000 überschritten. Vor genau einer Woche waren es 64.340 erfasste Neuinfektionen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI mit 427,7 an. Gestern hatte der Wert bei 407,5 gelegen, vor einer Woche bei 285,9 (Vormonat: 389,2). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 316 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 443 Todesfälle.

Bundestag stimmt über verkürzte Quarantänezeit ab

Der Bundestag will heute über die zwischen Bund und Ländern verabredeten neuen Corona-Quarantäneregeln abstimmen. Menschen mit einer Auffrischungsimpfung, die Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten, sollen bereits von Sonnabend an nicht mehr in Quarantäne müssen. Auch Menschen, die frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen, sind von der Quarantäne ausgenommen.

Für alle Übrigen enden Isolation beziehungsweise Quarantäne nach der entsprechenden Verordnung in der Regel nach zehn Tagen, wenn sie sich nicht vorher "freitesten" lassen. Das geht mit einem PCR-Test oder einem zertifizierten Schnelltest frühestens nach sieben Tagen. Bei Schülerinnen und Schülern sind es fünf Tage. Für Krankenhäuser und Pflegeheime gilt, dass eine Quarantäne frühestens nach sieben Tagen nur mit einem negativen PCR-Testergebnis verkürzt werden kann. Morgen soll die Verordnung auch im Bundesrat verabschiedet werden.

Schleswig-Holstein: 3.739 neue Fälle - Inzidenz nun bei 655,4

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 3.739 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - und damit deutlich weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich auf 655,4 Fälle pro 100.000 Einwohner, am Vortag hatte sie bei 633,9 gelegen (Vorwoche: 405,4). Im Bundesländervergleich hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut weiter den dritthöchsten Wert - nach Bremen und Berlin. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 3,37 auf 3,54. In den Krankenhäusern lagen 255 an Covid-19 erkrankte Patienten - also vier mehr als am Vortag. 58 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, 41 von ihnen wurden beatmet. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion, sodass die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie landesweit auf 1.908 stieg.

NDR Datenjournalist: Jede Zahl unserer Grafiken ist ein Schicksal

Seit zwei Jahren erstellen Björn Schwentker und seine Kolleginnen und Kollegen vom Team NDR Data aus den Corona-Daten Grafiken und Charts für verschiedene Ausspielwege des Nordeutschen Rundfunks - unter anderem NDR.de. Millionen Datensätze, Texte und Zeilen, die vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellt werden, müssen dafür kanalisiert werden. Erst so können aus komplexen Datenstrukturen einfache Grafiken für die Leserinnen und Leser entstehen, die die Pandemie auf diese Weise objektiv einschätzen können. Doch Schwentker sagt, dass die Arbeit mit den Daten in der Pandemie kein Routinejob sei: "Das sind nicht nur Zahlen, womit wir hier arbeiten - das sind Menschen." Hinter jeder Zahl stehe für ihn eine Infektion oder im schlimmsten Fall ein Todesopfer.

WHO entscheidet über Verlängerung des Corona-Gesundheitsnotstands

Bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf erörtert ein unabhängiger Experten-Ausschuss heute, ob die Corona-Lage weiter als internationaler Gesundheitsnotstand eingestuft wird. Dieser Notstand - genannt "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" - gilt bereits seit fast zwei Jahren. Es ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Der Ausschuss will noch am Abend eine Empfehlung abgeben. Die Weltgesundheitsorganisation folgt in aller Regel einer solchen Empfehlung. Die Erklärung einer Notlage soll den Fokus der Weltgemeinschaft auf ein gefährliches Problem lenken und Regierungen anspornen, Maßnahmen zu ergreifen. Bei Corona sind das die bekannten Vorschriften wie Handhygiene, Maske tragen und Abstand halten. Ob der Ausschuss empfiehlt, die Notlage für beendet zu erklären oder nicht: Praktisch hätte das kaum Konsequenzen. Experten sind jedoch besorgt, dass eine Beendigung ein falsches Signal senden könnte.

