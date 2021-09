Stand: 07.09.2021 07:00 Uhr Corona-News-Ticker: Bundestag stimmt über Corona-Themen ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 7. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundestag stimmt über Einreiseregeln, Auskunftspflicht und Indikatoren ab

Bundesländer einigen sich auf Quarantäne-Regeln in Schulen

RKI registriert bundesweit 6.726 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 83,8

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 171 in Schleswig-Holstein, 429 in Niedersachsen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

429 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen heute 429 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vorwoche: 320) - zudem gab es vier weitere Corona-Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 5.865. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt leicht auf 71,2 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 72,5 Fälle).

Weniger ausländische Touristen in Niedersachsen

In der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr deutlich weniger ausländische Touristen nach Niedersachsen gekommen. Wie aus Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht, brach die Zahl der Gästeankünfte und der Übernachtungen im Vergleich zu 2019 um mehr als die Hälfte ein. Demnach kamen zuletzt 594.000 Gäste aus dem Ausland nach Niedersachsen - das entspricht einem Rückgang von 63,2 Prozent. 1,78 Millionen Übernachtungen wurden von den ausländischen Touristen gebucht. Das waren 55,5 Prozent weniger als noch 2019. Allerdings blieben die Touristen etwas länger. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer legte um einen halben Tag zu auf 3,0. Nach wie vor wurde Niedersachsen vor allem von Niederländern, Dänen, Polen und Schweizern angesteuert. Ohnehin entfielen 93 Prozent der Übernachtungen von ausländischen Gästen auf Urlauber aus einem europäischen Land. Die USA waren das bedeutendste Herkunftsland für Urlauber außerhalb Europas.

RKI registriert bundesweit 6.726 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 83,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist leicht gefallen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 83,8 - am Vortag hatte der Wert bei 84,3 gelegen, vor einer Woche bei 74,8. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 6.726 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 5.750 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 59 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 60). Die Zahl der Menschen, die in Deutschland an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92.413.

Bundestag stimmt über Einreiseregeln, Auskunftspflicht und Indikatoren ab

Der Bundestag berät heute abschließend über Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Vorgesehen ist, dass Einreisende nach Deutschland künftig immer einen Nachweis über eine Impfung, den Genesenenstatus oder einen negativen Corona-Test verfügen müssen. Abgestimmt werden soll auch über die geplante Auskunftspflicht über den Impfstatus von Beschäftigten in Schulen, Kitas, Pflegeheimen und Obdachlosen- und Asylunterkünften. Außerdem soll das Parlament über eine Änderung der Indikatoren zur Einschätzung der Pandemielage abstimmen. Künftig soll die Hospitalisierungsrate ein wesentlicher Maßstab bei der Verhängung von Corona-Maßnahmen sein. Vor den Abstimmungen steht auf der Tagesordnung des Bundestages eine dreistündige Debatte "zur Situation in Deutschland" - auch da wird es voraussichtlich unter anderem um die Corona-Pandemie gehen.

171 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Innerhalb eines Tages sind in Schleswig-Holstein 171 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Vor einer Woche waren es 155. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg leicht auf 50,8. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden fünf weitere Corona-Todesfälle in Schleswig-Holstein gemeldet. 19 Menschen liegen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation.

Bundesländer einigen sich auf Quarantäne-Regeln in Schulen

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich gestern mehrheitlich für einfachere Quarantäne-Regeln bei Corona-Fällen in Schulen ausgesprochen. Grundsätzlich solle bei einem Infektionsfall nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden, heißt in ihrem Beschluss. Kinder, die enge Kontaktpersonen sind, sollen in Quarantäne - wenn sie keine Symptome entwickeln, dürfen sie mit einem negativen Test nach fünf Tagen wieder in die Schule. Geimpfte oder genesene Kinder müssen gar nicht mehr in Quarantäne. Allerdings sollen die Gesundheitsämter im Einzelfall abweichend entscheiden können. Bislang gehen die Länder unterschiedlich vor. Teilweise werden nur Sitznachbarn in Quarantäne geschickt, teils ganze Klassen.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

