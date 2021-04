Stand: 22.04.2021 05:56 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesrat entscheidet über "Bundes-Notbremse"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 22. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern finden Sie zum Nachlesen im Blog von Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesrat stimmt über "Bundes-Notbremse" ab

Gemeinde Sylt entscheidet über Modellregion-Teilnahme

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 343 in Schleswig-Holstein, 29.518 bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI meldet 29.518 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 29.518 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 259 neue Todesfälle verzeichnet. Am Donnerstag vor einer Woche hatte das RKI 29.426 Corona-Neuinfektionen gemeldet - sowie 293 Todesfälle. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 161,1. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 160,1 angegeben. Bisher kann laut RKI anhand der Sieben-Tage-Inzidenz der vergangenen Tage noch nicht abgeschätzt werden, ob sich der ansteigende Trend der vergangenen Woche fortsetzt.

Bundesrat entscheidet heute über "Bundes-Notbremse"

Der Bundesrat will heute über das erweiterte Infektionsschutzgesetz entscheiden - die "Bundes-Notbremse" für die Corona-Schutzmaßnahmen. Durch das Gesetz sollen für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt einheitliche Regeln gelten, sobald an drei Tagen in Folge die Zahl neuer Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche über 100 steigt. Der Bundestag beschloss das Gesetz gestern. Mit der Corona-"Notbremse" würden dann etwa die umstrittenen Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr gelten. Außerdem sollen ab einem Inzidenzwert von 165 Schulen schließen und Schülerinnen und Schüler ausschließlich im digitalen Distanzunterricht lernen. Viele Geschäfte dürften ab einem Schwellenwert von 150 nur noch das Abholen bestellter Waren anbieten. Die norddeutschen Bundesländer haben ihre Zustimmung zur Gesetzesänderung bereits angekündigt.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 70,8

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden weniger neue Corona-Fälle als gestern (434) und vor einer Woche (407) gemeldet worden: Das Gesundheitsministerium gab als aktuelle Zahl 343 laborbestätigte Neuinfektionen an. Auch die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter leicht zurück - von 71,8 am Vortag sank sie auf jetzt 70,8. Vor einer Woche betrug lag der Wert noch bei 77,5. Den Grenzwert 100, nachdem laut "Bundes-Notbremse" die Regelungen verschärft werden müssen, überschreitet in Schleswig-Holstein aktuell nur das Herzogtum Lauenburg (109,1).

MHH-Neubau wird im Zeichen der Corona-Krise geplant

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat in der Corona-Pandemie eine Reihe von Aufgaben parallel zu bewältigen. Die Planung für den Neubau nehme aber ungeachtet dessen Fahrt auf, der Entwicklungsplan liege vor, teilte die MHH mit. Heute Vormittag will Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) zusammen mit MHH-Präsident Professor Michael Manns erklären, wie die Medizinische Hochschule für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist. Dabei soll es auch um den Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie gehen. Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und die Medizinische Hochschule Hannover sollen in den kommenden Jahren schrittweise für zusammen mindestens 2,1 Milliarden Euro neu errichtet werden.

Doch noch kein Tourismus-Neustart an der Lübecker Bucht

Die Modellregion an der Lübecker Bucht in Schleswig-Holstein verschiebt den ursprünglich für kommenden Montag geplanten vorsichtigen Neustart des Tourismus auf unbestimmte Zeit. Als Grund nannten die Initiatoren und der Kreis Ostholstein gestern das dynamische Corona-Infektionsgeschehen in und um den betreffenden Gemeinden Timmendorfer Strand, Scharbeutz und Sierksdorf sowie der Stadt Neustadt. Die Politik betont ihre Verantwortung in der aktuellen Situation, die Tourismusbranche dagegen betont ihre Enttäuschung und Verunsicherung.

VIDEO: Tourismus-Modellregion: Start in Lübecker Bucht verschoben (1 Min)

Gemeinde Sylt entscheidet über die Modellregion-Teilnahme

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sylt auf der Nordseeinsel Sylt entscheidet heute Abend über eine Teilnahme am Tourismus-Modellprojekt Nordfriesland. Der Kreis ist eine von vier Modellregionen in Schleswig-Holstein und nimmt an der testweisen Öffnung der Tourismusbetriebe teil. Das Modellprojekt startet am 1. Mai und ist zunächst bis zum 31. Mai vorgesehen. Die Insel-Amtsgemeinden von List, Kampen, Hörnum und Wenningstedt-Braderup haben sich bereits für eine Teilnahme ausgesprochen. Zur Gemeinde Sylt gehören die Orte Westerland, Tinnum, Keitum, Archsum, Morsum, Rantum und Munkmarsch. Die beliebte Ferieninsel hatte beim Land zunächst einen eigenen Projektantrag eingereicht, um ihren regionalen und infrastrukturellen Besonderheiten gezielt Rechnung zu tragen. Dieser Antrag wurde aber inzwischen zurückgenommen.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Die NDR.de-Redaktion wünscht einen schönen guten Morgen und einen ebenso schönen Tag! Auch am heutigen Donnerstag, 22. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Mittwoch: 1.875 in Niedersachsen, 434 in Schleswig-Holstein, 452 in Mecklenburg-Vorpommern, 400 in Hamburg und 227 im Land Bremen; bundesweit 24.884.