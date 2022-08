Stand: 24.08.2022 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: Bundeskabinett stellt Weichen für den Herbst

Bundeskabinett stellt Weichen für Corona-Maßnahmen im Herbst

Pressekonferenz zum Schulstart in Niedersachsen

Bestätige Neuinfektionen im Norden: 2.211 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 275,3 - 52.939 neue Fälle gemeldet

Das Bundeskabinett will heute die Grundlagen für die Corona-Maßnahmen im Herbst legen. Die Ministerrunde soll eine Formulierungshilfe beschließen, auf deren Grundlage die Koalitionsfraktionen im Bundestag einen Gesetzentwurf erarbeiten sollen. Sie stehen unter Zeitdruck, weil die bisherigen Regelungen Ende September auslaufen.

Die zuständigen Minister Karl Lauterbach (SPD) und Marco Buschmann (FDP) hatten Anfang August die Grundzüge der geplanten Neuregelung vorgestellt. Im Kern sehen die Pläne vor, dass zum Schutz vor einer Corona-Herbstwelle in Geschäften oder Behörden ab Oktober wieder Maskenpflichten möglich sein sollen. Auch eine bundeseinheitliche Maskenpflicht im Flug- und Fernverkehr ist ein Thema. Auf Kritik in den Ländern stieß das Vorhaben, die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen entfallen zu lassen, wenn die letzte Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Berichten zufolge ist die Koalition hier zu Zugeständnissen bereit.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 275,3 gesunken

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner heute Morgen mit 275,3 angegeben. Am Vortag hatte der Wert bei 288,5 gelegen, vor einer Woche bei 311,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 52.939 Corona-Neuinfektionen, vor einer Woche waren es 67.390.

Schulstart in Niedersachsen ohne Masken- und Testpflicht

Einen Tag vor Beginn des neuen Schuljahres gibt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) heute eine Pressekonferenz in Hannover. Das neue Schuljahr wird ohne Masken- und Testpflicht starten. An den ersten fünf Schultagen können sich Schüler zu Hause testen, bevor sie zur Schule gehen oder fahren. Das Angebot ist allerdings freiwillig, es besteht keine Testpflicht. Das Land empfiehlt, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Im vergangenen Schuljahr geriet der Minister wegen einer vergleichsweise niedrigen Unterrichtsversorgung in die Kritik. Diese erreichte den niedrigsten Wert seit 19 Jahren.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein sinkt auf unter 300

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle vom Dienstagabend bei 293,3. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 403,0 betragen. Die Inzidenz liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Binnen 24 Stunden wurden im Land 2.211 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es noch 2.935.

