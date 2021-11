Stand: 27.11.2021 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: Bundes-Inzidenz erreicht neuen Höchststand

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 27. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Acht Länder im südlichen Afrika ab morgen Virusvariantengebiete

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 711 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 67.125 neue Corona-Fälle - Inzidenz 444,3 (Höchststand)

Wieder neuer Höchstwert bei bundesweiter Inzidenz: 444,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen und hat einen weiteren Höchststand erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute mit 444,3 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 438,2 gelegen, vor einer Woche bei 362,2 (Vormonat: 118,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 67.125 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 76.414; Vorwoche: 63.924). Es gibt 303 neue Todesfälle, insgesamt sind es nun 100.779. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI gestern mit 5,97 an (Donnerstag: 5,79). Der Wert spielt eine wesentliche Rolle für die Beurteilung des Infektionsgeschehens. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Schleswig-Holstein: 711 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz leicht gesunken

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsbehörden 711 neue Corona-Fälle registriert, die Sieben-Tage-Inzidenz ist aber minimal zurückgegangen. Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerliegt nun bei 150,2 - nach 152,8 am Vortag. Am Mittwoch war mit 954 Neuinfektionen der Höchstwert für Schleswig-Holstein an einem Tag seit Beginn der Pandemie gemeldet worden. Im Vergleich der Bundesländer hat das Bundesland laut RKI noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Die Hospitalisierungsinzidenz ist leicht zurückgegangen auf 4,36. 173 Covid-19-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, vier weniger als am Vortag. 42 von ihnen lagen auf einer Intensivstation, 21 davon mussten beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle stieg um vier auf 1.787.

Bundesregierung erklärt acht Länder zu Virusvariantengebieten

Wegen der Verbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron im südlichen Afrika hat die Bundesregierung die Einreise aus insgesamt acht Ländern der Region drastisch eingeschränkt. Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho werden ab Sonntag um null Uhr als Virusvariantengebiete eingestuft, wie das Robert Koch-Institut am Freitag mitteilte.

WHO stuft neue Corona-Variante Omikron als "besorgniserregend" ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die neue Corona-Variante Omikron (B.1.1.529) als "besorgniserregend" eingestuft. Das teilte die UN-Behörde am Freitag nach Beratungen mit Experten mit. Diese Klassifizierung ist laut WHO-Definition ein Signal, dass eine Variante ansteckender ist oder zu schwereren Krankheitsverläufen führt. Außerdem besteht bei "besorgniserregenden Varianten" die Gefahr, dass herkömmliche Impfungen, Medikamente oder Corona-Maßnahmen weniger wirksam sind. Die Variante weise eine große Anzahl Mutationen auf, von denen einige besorgniserregend seien, hieß es. Vorläufige Hinweise deuteten auf ein erhöhtes Risiko einer Reinfektion bei dieser Variante im Vergleich zu anderen besorgniserregenden Varianten, zu denen auch die derzeit vorherrschende Delta-Variante zählt. Nach Angaben der WHO wird es noch Wochen dauern, bis klar wird, welche genauen Auswirkungen die Mutationen haben wird.

Schmidt-Chanasit: " Möglichst viele Sicherheitsvorkehrungen treffen"

Nach der Entdeckung einer neuen Coronavirus-Variante grübeln Virologen und Politiker über die Auswirkungen von Omikron. Noch ist diese nicht in Deutschland angekommen, doch hierzulande steigen die Neuinfektionen mit der Delta-Variante ohnehin weiter an. Auch in norddeutschen Krankenhäusern bereiten sich die Behörden nun darauf vor, dass sie geplante Operationen verschieben müssen. Wie müssen wir unseren Alltag ändern? Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit rät zu Kontaktbeschränkungen.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Sonnabend, 27. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge.