Corona-News-Ticker: Bund und Länder vor Streit über Schulen

Lockdown bis Anfang März? Bund und Länder vor Streit über Schulen

Hamburg gegen Lockerungen - auch bei Schulen

SH: Günther für Corona-Öffnungen noch im Februar

Studie : Stärkere Virus-Ausbreitung durch Demos

Niedersachsen ändert Impfstrategie

Neuinfektionen im Norden: 229 in Niedersachsen , 162 in Hamburg , 151 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 3.379 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf unter 75

Lockdown bis Anfang März? Bund und Länder vor Streit über Schulen

Vor den morgigen Bund-Länder-Beratungen zu den Corona-Auflagen zeichnet sich ein Streit über die Schulpolitik ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten geht aus einer Beschluss-Vorlage des Kanzleramts hervor, dass die derzeitigen Corona-Auflagen mindestens bis Anfang März verlängert werden sollen. Bis dahin dürfe es auch keine Teilöffnung der Schulen geben. Mehrere Bundesländer hatten sich hingegen dafür ausgesprochen, schon ab kommender Woche in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückzukehren. Auch die Kultusministerkonferenz fasste einstimmig einen entsprechenden Beschluss. Kinderärzte und Psychologen hatten zuletzt immer eindringlicher vor den Folgen der Schul- und Kitaschließungen gewarnt. Merkel mahnte dagegen erneut zur Vorsicht und wandte sich gegen Lockerungen vor dem 1. März. Die Zeit, in der die britische Virus-Variante noch nicht die Oberhand gewonnen habe, sei entscheidend, um mit aller Kraft die Infektionszahlen herunter zu bekommen, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur heute in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion.

SH: Günther für Öffnungen noch im Februar

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen angesichts sinkender Infektionszahlen noch im Februar für möglich. "Ich halte das auf jeden Fall für möglich und auch wünschenswert", sagte Günther heute vor den Bund-Länder-Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch. "Unsere Erwartungshaltung geht in diese Richtung." Ein Datum werde am Mittwoch bekanntgegeben. Vor dem Gipfel werde das Land keine Festlegungen machen. Günther bekräftigte, dass sich die ersten, kurzfristigen Öffnungsschritte auf Schulen und Kitas beziehen sollen. Dies sei keine Frage des Ob, sondern des genauen Zeitpunkts. "Wir werden das sehr sorgsam tun." Dies solle auch mit Tests von Lehrern und Erziehern verbunden werden. Wichtig seien bundesweit einheitliche Regelungen. Günther äußerte die Erwartung, dass sich Bund und Länder auf einen Perspektivplan dahingehend einigen werden, unter welchen Voraussetzungen Lockerungen möglich sein sollen. Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli sprach sich gegen Lockerungen noch im Februar aus. Sie begründete dies auch mit den Virus-Mutationen.

Hamburg gegen Lockerungen - auch bei Schulen

Hamburgs rot-grüner Senat lehnt Lockerungen der Corona-Auflagen auf absehbare Zeit ab. "Die Inzidenz sinkt viel zu langsam, der R-Wert ist zu hoch und das Risiko einer stärkeren Ausbreitung der Virusmutationen bleibt bestehen", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer heute. Vor diesem Hintergrund "bleibt der Senat auch bei seiner Haltung, Lockerungen können wir derzeit nicht in Aussicht stellen". Die strenge Haltung des Senats betrifft auch die Schulen. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sagte, er gehe davon aus, "dass wir in dem jetzigen Modus bis zu den März-Ferien bleiben werden - sofern die Ministerpräsidentenkonferenz nicht etwas ganz Ungewöhnliches beschließen wird". Hamburg hat als einziges Bundesland von Anfang März an zwei Wochen Ferien.

Schwesig will regulären Kita- und Grundschulbetrieb nach Winterferien

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich für einen regulären Betrieb von Kitas und Grundschulen nach den Winterferien in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionszahlen ausgesprochen. "Wir wollen dort, wo wir keine Risikogebiete mehr haben, wo wir unter 50 sind, wieder einen regulären Kita- und Grundschulalltag anbieten", sagte die SPD-Politikerin heute in Greifswald. "Bei den anderen Regionen werden wir noch mal schauen, wie wir mit den Inzidenzen umgehen." Die Schule würde in Mecklenburg-Vorpommern regulär wieder am 22. Februar beginnen.

Kultusminister wollen Schulöffnungen ab Montag

Die Kultusminister der Länder sprechen sich bei weiter sinkenden Corona-Zahlen dafür aus, dass die Schulen ab der kommenden Woche schrittweise wieder aufmachen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie am Montagabend in einer Schaltkonferenz, der heute veröffentlicht wurde. "Die negativen Folgen von Schulschließungen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen müssen begrenzt werden", heißt es in dem Papier. "Im Interesse einer ausreichenden Planungssicherheit für alle Beteiligten und mit Blick auf den organisatorischen Aufwand für die Schulen sind Perspektiven für Schulbetriebsmodelle anzustreben, die bis Ostern Gültigkeit haben." Weiter spricht sich die Kultusministerkonferenz für mehr und regelmäßige Corona-Tests an Schulen, für eine möglichst baldige Impfung der Lehrkräfte und für ein ausgebautes Angebot an Schulbussen aus.

Die meisten Kitas und Schulen in Deutschland sind seit Mitte Dezember geschlossen oder nur in stark eingeschränktem Betrieb. Für Abschlussklassen gibt es Ausnahmen und für Kita-Kinder und Grundschüler Betreuungsangebote, wenn Eltern keine anderen Möglichkeiten haben. In Niedersachsen findet seit Januar an Grundschulen auch bereits in eingeschränkter Form Unterricht statt.

635 Millionen weitere Impfdosen sollen beschafft werden

Die Bundesregierung will auf EU-Ebene bis zu 635 Millionen weitere Impfdosen beschaffen. Dies geht aus einer Vorlage des Finanzministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. In dem Papier werden die Abgeordneten gebeten, weitere 6,2 Milliarden Euro für die Beschaffung von Impfstoff freizugeben. Etwa 2,7 Milliarden Euro sind bereits bewilligt. Außerdem sollen Krankenhäuser und die gesetzliche Krankenversicherung Ausgleichszahlungen bekommen. Das zusätzliche Geld muss vom Haushaltsausschuss noch freigegeben werden.

Corona-Mutanten in Niedersachsen "auf dem Vormarsch"

Die Ansteckungen mit Coronavirus-Varianten in Niedersachsen nehmen zu. Die Vize-Leiterin des Krisenstabs, Claudia Schröder, erklärte heute, die Mutanten seien "auf dem Vormarsch". Das Robert Koch-Institut gehe davon aus, dass etwa fünf Prozent der Corona-Fälle auf Mutanten zurückgehen. Ein genaues Bild über die Ausbreitung in Niedersachsen fehlt der Landesregierung weiterhin. "Wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Mutationen sich hier ausgebreitet haben, wie aggressiv sie sind und wie stark sie den sogenannten R-Wert verändern werden", sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt.

Lockdown ja, aber Lockerungen in Betracht ziehen

Der Lockdown wird wohl verlängert werden, dennoch denken die norddeutschen Regierungschefs über Exit-Strategien nach. Einen Lockerungswettbewerb wollen sie allerdings vermeiden.

Schwesig: Lockerungsplan auch bei Verlängerung von Maßnahmen

Vor der morgigen Corona-Beratung von Bund und Ländern hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen Plan für mögliche Lockerungen gefordert. Mit Blick auf Mutationen des Coronavirus sei es zwar sicherlich richtig, wenn die Eindämmungsmaßnahmen noch einmal verlängert würden, sagte Schwesig heute in Greifswald. "Aber gleichzeitig muss es auch einen Perspektivplan geben." Man müsse sagen, bei welcher Inzidenz was möglich ist - etwa bei einer Inzidenz von 100, 50 oder 35, unterstrich Schwesig. Sie sei sehr dafür, diesen Perspektivplan bundeseinheitlich zu machen. Man müsse auch akzeptieren, dass dort, wo die Zahlen noch sehr hoch seien, die Maßnahmen strenger ausfielen.

WHO-Untersuchung: Alles deutet auf Fledermäuse als Ursprung

Alle Erkenntnisse über den Ursprung des Coronavirus Sars-CoV-2 deuten nach Angaben von Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf ähnliche Viren in Fledermäusen. Nach Abschluss der gemeinsam mit chinesischen Experten erfolgten Untersuchungen in der Metropole Wuhan in Zentralchina sagte der Chef des Teams, Peter Ben Embarek, heute vor Journalisten, der "wahrscheinlichste Weg" der Übertragung auf den Menschen sei von Fledermäusen ausgehend über ein anderes Tier als Zwischenwirt. Weitere Untersuchungen zum genauen Weg seien nötig. Ein Laborunfall als Ursache ist nach Einschätzung der Experten "extrem unwahrscheinlich", wie Embarek zu entsprechenden Spekulationen sagte. Ob das Virus auch über Tiefkühlprodukte weiterverbreitet worden sein könnte, müsse noch genauer untersucht werden.

Studie vermutet stärkere Virus-Ausbreitung durch Demos

Die „Querdenken“-Demonstrationen im November 2020 haben dazu beigetragen, dass sich das Corona-Virus innerhalb Deutschlands stark verbreitet hat. Dies zeigt eine aktuelle Studie des ZEW Mannheim und der Humboldt-Universität zu Berlin. Untersucht wurde das Infektionsgeschehen in den Landkreisen, aus denen zehntausende Demonstranten/-innen mit Bussen zu den Kundgebungen am 7. November 2020 in Leipzig und am 18. November 2020 in Berlin anreisten. So stieg die Sieben-Tages-Inzidenz nach den Demonstrationen deutlich stärker in Landkreisen an, die Städte mit einer solchen Busverbindung beinhalten, als in Landkreisen ohne solche Busverbindungen. Dies hatte bis Weihnachten einen Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz um 40 in den betroffenen Landkreisen zur Folge. Die Wissenschaftler schätzen, dass bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen hätten verhindert werden können, wenn diese beiden großen „Querdenker“-Kundgebungen abgesagt worden wären.

Niedersachsen stellt neue Impfstrategie vor

Der niedersächsische Corona-Krisenstab hat die geänderte Impfstrategie des Landes vorgestellt. Künftig werden weniger Dosen für die Zweitimpfung zurückgehalten.

Kein Urlaub für Geimpfte in MV

Geimpfte dürfen auch weiterhin keine Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern mieten. Das Verwaltungsgericht Greifswald teilte mit, dass bisher wissenschaftlich nicht klar sei, ob Covid-19-Geimpfte oder von Corona-Genesene das Virus noch übertragen können. Der Gesundheitsschutz sei daher höher zu gewichten als das finanzielle Interesse der Antragsteller. Ein Ferienwohnungsbesitzer in Heringsdorf auf Usedom wollte vom Landrat eine Ausnahmegenehmigung für ein Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen erhalten.

MV-Wirtschaft erwartet klares Signal vom Bund-Länder-Gipfel

Die Erwartungen an den Bund-Länder-Gipfel zu den weiteren Corona-Regeln am Mittwoch sind hoch. Vor allem die Unternehmen erwarten eine klare Perspektive.

Hamburg meldet 162 neue Infektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg erneut gesunken - von 70,0 auf nun 67,6. 162 Neuinfektionen wurden binnen 24 Stunden registriert, gestern waren es 186, vor einer Woche 209. Drei weitere Menschen sind an oder mit Corona gestorben. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie nun auf 48.054, die Zahl der Toten auf 1.148. 353 an Covid-19-Erkrankte werden in den Krankenhäusern der Stadt behandelt, 81 davon auf Intensivstationen.

229 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 229 auf insgesamt 148.951 gestiegen. Gestern waren 320 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 377. Die meisten Neuinfektionen gab es in der Region Hannover (+27) und in den Landkreisen Osnabrück (+16) sowie Wesermarsch (ebenfalls +16). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 68,5. 56 Menschen sind an und mit Corona gestorben - damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf 3.650.

Oberverwaltungsgericht prüft Testpflicht für Polen-Pendler

Das Oberverwaltungsgericht Greifswald prüft die Rechtmäßigkeit einer Corona-Testpflicht für polnische Bürger, die auf deutscher Seite leben und in Polen arbeiten. Anlass ist ein Normenkontrolleilantrag eines Betroffenen aus Löcknitz (Vorpommern-Greifswald), wie eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichtes heute sagte. Die Klage sei gegen die Quarantäneverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gerichtet. Der Betroffene und viele andere polnische Bürger, die sich im Vertrauen auf die Freizügigkeit im Grenzraum auf deutscher Seite niedergelassen hatten, sehen ihre EU-Bürgerrechte verletzt. Die Betroffenen beklagen durch die Testpflicht hohe Kosten. Alle vier Tage seien Tests nötig. Wegen der Kosten lohne sich für einige polnische Bürger eine Beschäftigung auf polnischer Seite kaum noch. Für Polen, die auf deutscher Seite arbeiten, übernähmen oft Arbeitgeber die Kosten für Tests.

Niedersachsen: Weitere Impfstofflieferungen wetterbedingt abgesagt

Die Schneedecke in Niedersachsen führt weiter zu Verzögerungen bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs. Wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte, wurden auch die für heute geplanten Transporte abgesagt. Betroffen seien 20 der 50 Impfzentren. Schon gestern hatten zwölf Impfzentren anders als geplant keinen Impfstoff erhalten. Wann die Lieferungen nachgeholt werden können, ist offen. Sollten die Impfzentren wegen der Lieferengpässe Termine absagen müssen, sollen diese dem Ministerium zufolge schnell nachgeholt werden. Eine erneute Anmeldung über die Hotline oder das Internetportal sei dafür nicht nötig. Die Abstimmung laufe über die Kommunen.

MV startet Verteilung von FFP2-Masken

In Mecklenburg-Vorpommern werden heute die ersten von rund 5,2 Millionen FFP2-Masken verteilt. Die Masken sollen laut Landesregierung zuerst im Landkreis Vorpommern-Greifswald ausgegeben werden, dann an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Ludwigslust-Parchim und in der Landeshauptstadt Schwerin. Innerhalb von zehn Tagen soll jeder Haushalt sechs FFP2-Masken erhalten. Die Zustellung erfolgt über das Logistiknetz der Tageszeitungen in die Briefkästen. |

Weil will an Lockdown festhalten

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch spricht sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) für eine Verlängerung der derzeit geltenden Maßnahmen aus: "Ich gehe davon aus, dass wir uns am Mittwoch in einer Schlüsselfrage einig sein werden: Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern. Das ist angesichts des immer noch hohen Infektionsgeschehens und der Mutationen zwingend", sagte Weil der "Wirtschaftswoche". Man brauche zudem ein gemeinsames Konzept für Lockerungen: "An den Lockerungswettbewerb im vergangenen Jahr habe ich sehr unschöne Erinnerungen - eine Wiederholung wäre überaus schädlich."

Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich bereits am Montag für eine Verlängerung des Lockdowns ausgesprochen.

Giffey zu Schulöffnungen: "Tests spielen eine wichtige Rolle"

Wann können Kinder wieder in Kitas und Schulen gehen? Erste Öffnungsschritte sind dringend notwendig. Schutzmaßnahmen und Tests spielen dabei eine wichtige Rolle, meint Bundesfamilienministerin Giffey im Interview mit NDR Info.

Rostocks OB Madsen: Möglichst vielen Menschen die Erstimpfung geben

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat einen Paradigmenwechsel bei der Impfkampagne vorgeschlagen. Bislang gelte die Regel, dass die Hälfte der Dosen für die Zweitimpfung eingelagert wird. "Ich bin der Auffassung, dass alles freigegeben wird, um möglichst vielen Menschen die Erstimpfung zu ermöglichen", sagte Madsen. Mit der Erstimpfung werde ein Schutz von rund 70 Prozent erreicht. Der Rostocker Infektiologe Emil Reisinger hält ein solches Vorgehen für einen gangbaren Weg, das müsse aber sehr sorgfältig geprüft werden. Die Erfahrungen mit anderen Impfstoffen zeigten zwar, dass nach der Erstimpfung ein Schutz von bis zu 70 Prozent vorliege. Allerdings steige die Abwehrkraft der gebildeten Antikörper gegenüber den Viren nach der zweiten Impfung. Der Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung könne durchaus länger als drei Wochen sein.

Verdacht auf Mutation in Altonaer Kita

In einer Kita in Hamburg-Altona hat es möglicherweise einen Corona-Fall mit der britischen Virus-Mutation gegeben. Die Sozialbehörde lässt die Proben überprüfen.

Mehr als 3.300 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - 600 Meldungen aus NRW fehlen

Binnen eines Tages haben die deutschen Gesundheitsämter dem RKI 3.379 Corona-Neuinfektionen. Allerdings fehlen circa 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen. Außerdem wurden 481 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI 6.114 Neuinfektionen und 861 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet.

Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 75. So wurden binnen einer Woche 72,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Morgen meldete. Die Zahl sinkt seit mehreren Wochen. Ihren Höchstwert hatte die Sieben-Tage-Inzidenz am 22. Dezember mit 197,6 Fällen pro 100.000 Einwohner. Unter die Schwelle von 100 war sie vor zwölf Tagen gerutscht.

Besucherrückgang im Rostocker Zoo

Der Rostocker Zoo hat im vergangenen Jahr aufgrund der Schließungen wegen der Corona-Pandemie einen Besucherrückgang von zehn Prozent hinnehmen müssen. Mit etwa 589.000 kamen 2020 etwa 63.000 Besucher weniger in Mecklenburg-Vorpommerns größten Tierpark. Acht Wochen war der Zoo geschlossen. Weitere neun Wochen blieben die Tierhäuser zu. Die Tropenhalle im Darwineum - die Heimat der Menschenaffen - war sogar fast das gesamte Jahr geschlossen. "Aufgrund weiterer Einschränkungen und reduzierter Ticketpreise haben wir Umsatzeinbußen in sechsstelliger Höhe zu verzeichnen", sagte Zoodirektor Udo Nagel. Die Landesregierung sowie die Stadt Rostock unterstützten den Zoo finanziell. Die Stadt gab einen Zuschuss von rund 450.000 Euro.

Schleswig-Holstein: Jamaika-Koalition uneinig über Lockerungs-Kurs

Vor der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch ringt die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein um den richtigen Kurs in der Corona-Krise. Die Grünen zeigen sich skeptisch, was mögliche Lockerungen der Schutzmaßnahmen angeht. Fraktionschefin Eka von Kalben begründete ihre Kritik mit den täglich neuen, beunruhigenden Nachrichten zu den Mutationen des Virus. Ähnlich hatte sich in der vergangenen Woche auch Landesparteichef Steffen Regis geäußert. Das hat im Regierungsbündnis mit CDU und FDP für Verwunderung gesorgt. Denn die Jamaika-Koalition hatte sich vor zwei Wochen auf einen Stufenplan geeinigt, der Inzidenz-basierte Lockerungsschritte vorsieht.

"Coronavirus-Update": Neue Podcast-Folge in Sicht

Heute Nachmittag gegen 17 Uhr veröffentlicht die crossmediale Redaktion von NDR Info die neue Folge des erfolgreichen Podcasts "Coronavirus-Update" - dieses Mal wieder mit der Virologin Sandra Ciesek. In einem Artikel finden Sie auf NDR.de und hier im Ticker die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Und natürlich können Sie sich die ganze Folge auch in der NDR Info App anhören.

151 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der gemeldeten Coronavirus-Infektionen ist in Schleswig-Holstein um 151 Fälle angestiegen, darunter sind 16 Nachmeldungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun landesweit bei 62,2. Am Vortag lag sie bei 61,4. In drei Kreisen liegt der Inzidenzwert über 100: in Flensburg, Lübeck und Pinneberg.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Montag: 320 Fälle in Niedersachsen, 186 in Hamburg, 92 in Schleswig-Holstein, 64 in Mecklenburg-Vorpommern und 27 im Bundesland Bremen. Bundesweit 4.535 Neuinfektionen bestätigt.