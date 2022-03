Stand: 17.03.2022 06:02 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder besprechen aktuelle Lage

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 17. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund-Länder-Treffen zum weiteren Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie

Bundestag berät über konkrete Entwürfe für allgemeine Corona-Impfpflicht

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 25.632 in Niedersachsen, 8.753 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 294.931 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1651,4

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Erneut Höchststände bei bundesweiten Zahlen

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen ist auf einen Höchststand gestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben heute morgen 294.931 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Am 10. März hatte die Zahl erstmals in der Pandemie die 250.000 überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab das RKI mit 1.651,4 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: In der Vorwoche hatte der Wert bei 1.388,5 gelegen (Vormonat: 1385,1). 278 starben nachweislich mit einer Corona-Infektion.

Länder-Chefs beraten mit Kanzler Scholz über aktuelle Corona-Lage

Inmitten immer höherer Infektionszahlen ringen Bund und Länder um Corona-Lockerungen und den grundlegenden Weg aus der Krise über den Frühling hinaus. Heute Nachmittag berät Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Länder-Regierungschefinnen und -chefs. Dabei wird es sicher auch um das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz gehen, das gestern im Bundestag debattiert wurde und dort - sowie im Bundesrat - morgen beschlossen werden soll. Es sieht den Wegfall vieler Corona-Schutzmaßnahmen ab Sonntag vor - allerdings mit einer Übergangsfrist bis Anfang April, die viele Bundesländer nutzen wollen. Vor den heutigen Beratungen kamen aus den Ländern erneut Rufe nach mehr Eingriffsmöglichkeiten. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mahnte etwa: "Die Pandemie ist nachweislich nicht vorbei, und sie wird auch Anfang April nicht vorbei sein. Deshalb brauchen wir auch nach der Übergangszeit noch den bisherigen Instrumentenkasten."

Weitere Themen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sind der Umgang mit Schutzsuchenden aus der Ukraine und die gestiegenen Energiepreise.

25.632 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind nach Angaben des RKI 25.632 Menschen neu mit einer Corona-Infektion registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt demnach nun bei 1.540,4 - so hoch wie nie. Offiziell sind 20 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben.

Bundestag berät über konkrete Entwürfe für allgemeine Corona-Impfpflicht

Der Bundestag befasst sich heute in erster Lesung mit Initiativen für eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Eine Gruppe um den Grünen-Politiker Janosch Dahmen und SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat einen Entwurf für eine Pflicht ab 18 Jahren vorgelegt. Daneben gibt es den Entwurf einer Gruppe um den FDP-Abgeordneten Andrew Ullmann für eine Beratungspflicht und dann eine mögliche Impfpflicht ab 50. Eine Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki lehnt die Impfpflicht dagegen ab. Auch Union und AfD legen Anträge vor. Entscheiden über die mögliche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht soll der Bundestag - ohne sonst übliche Fraktionsvorgaben - wohl Anfang April.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein erneut gestiegen

Der Anstieg der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hält seit rund eineinhalb Wochen unvermindert an. Aktuell gibt die Landesmeldestelle die Zahl neuer Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit 1.470,3 an (Vortag: 1.417,9; Vorwoche: 1.066,8). Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag verringerte sich im Norden etwas auf jetzt 8.753 - nach 9.104 gestern und 7.029 vor einer Woche. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Zuletzt lagen 537 infizierte Patienten in den Kliniken, noch einmal 37 mehr als am Vortag; 48 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 22 dort beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg deutlich von 4,33 auf 5,32. Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz bleibt Flensburg mit einem Wert von 2.338,4, weiterhin gefolgt von den Kreisen Nordfriesland (2.150,8) und Dithmarschen (2.085,5). Als Schlusslicht hat hier jetzt der Kreis Steinburg (990,0) den Kreis Stormarn (1.133,5) abgelöst.

Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose

Der Aufstieg der deutschen Wirtschaft aus dem tiefen Corona-Tal läuft schleppender als erwartet - so viel ist seit Monaten klar. Zu der immer wieder eskalierenden Corona-Pandemie und den hartnäckigen globalen Lieferengpässen kommen nun noch der Krieg in der Ukraine und die von Energiepreisen angeheizte Inflation als ökonomische Krisenfaktoren hinzu. Was diese Gemengelage für die wirtschaftlichen Prognosen bedeutet, will das Kieler Institut für Weltwirtschaft heute früh bei einer Pressekonferenz bekannt geben.

Niedersachsen: Abgeordnete diskutieren neue Corona-Regeln

In der Frage, welche Corona-Regeln künftig in Niedersachsen gelten, soll es heute mehr Klarheit geben. Im Gesundheitsausschuss des Landtags beraten die Abgeordneten den Entwurf für die geplante Übergangsverordnung, die am Sonnabend in Kraft treten soll. Die Landesregierung hatte bereits angekündigt, dass sie einen Wegfall der meisten Beschränkungen zum 20. März angesichts neuer Corona-Rekordwerte für verfrüht hält. Am Nachmittag stimmen sich Bund und Länder über das weitere Vorgehen ab.

Und es gibt heute noch einen weiteren Termin in Niedersachsen mit Bezug zur Corona-Pandemie: Die Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 durch Innenminister Boris Pistorius (SPD) soll unter anderem Aufschluss darüber bringen, ob im zweiten Pandemie-Jahr noch mehr Männer in Partnerschaften gewalttätig geworden sind. Im ersten Corona-Jahr 2020 waren zwischen Harz und Nordsee so wenige Straftaten wie seit 1990 nicht mehr registriert worden, allerdings hatte es mehr Fälle von häuslicher Gewalt gegeben. Wegen der Corona-bedingten Einschränkungen waren darüber hinaus viele Kriminelle im digitalen Raum aktiv und machten zum Beispiel mit Internet-Betrügereien Kasse.

Rostocks OB spricht sich gegen Quarantänepflicht aus

"Das eigentliche Problem ist nicht mehr das Virus, sondern die Regeln", meint Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Deshalb hält er es für sinnvoll, die Quarantäne-Regeln zu lockern, um Menschen ohne Symptome das Arbeiten zu ermöglichen.

VIDEO: Corona: Wie sinnvoll sind die Quarantäneregeln? (4 Min)

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Donnerstag, 17. März 2022