Stand: 23.03.2021 06:29 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder beschließen Oster-Lockdown

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 23. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

SH: Stellungnahme von Günther erst nach Beratungen mit Koalition und Landesregierung

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat ein Statement zu den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise gestern am späten Abend durch seinen Pressesprecher kurzfristig absagen lassen. Heute Vormittag sind in Kiel zunächst Beratungen der Jamaika-Koalition und der Landesregierung geplant. Wann sich Günther zu den Beratungen der Regierungschefs äußern wird, stand zunächst nicht fest.

Bundesweit 7.485 Neuinfektionen und 250 neue Todesfälle

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 7.485 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich leicht. Bundesweit liegt sie dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge nun bei 108,1. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg zuletzt stetig an, nachdem sie im Februar zwischenzeitlich auf unter 60 gefallen war. Am Wochenende hatte der bundesweite Inzidenzwert die Marke von 100 überschritten. Das RKI meldete außerdem 250 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

MV: Corona-Einschränkungen werden bis zum 18. April verlängert

In Mecklenburg-Vorpommern sollen die weitreichenden Corona-Einschränkungen - wie von Bund und Ländern beschlossen - bis zum 18. April verlängert werden. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am frühen Morgen per Mitteilung an. Der Vorschlag - auch ihres Bundeslandes - für kontaktarmen Urlaub über Ostern, etwa in Ferienwohnungen, wurde Schwesig zufolge abgelehnt. "Wir haben dafür erreicht, dass es zusätzliche Hilfen für Gastronomie und Tourismus geben soll. Unser Ziel ist, auch diese Branchen, abgesichert durch eine Teststrategie, möglichst zeitnah Schritt für Schritt zu öffnen", so Schwesig. Die Regierungschefin betonte, dass geplant sei, wichtige Bereiche offen zu halten. "Ich bin deshalb sehr froh, dass die Schulen und Kitas offen bleiben, wenn das, wie in Mecklenburg-Vorpommern jetzt angelaufen, mit Selbsttests abgesichert wird", sagte Schwesig.

Tschentscher: Lockdown über Ostern soll starken "Bremseffekt" bringen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher verspricht sich von einem verschärften Lockdown über Ostern einen "richtig starken Bremseffekt" in der Corona-Pandemie. Es gehe darum, mit zwei zusätzlichen Ruhetagen an Gründonnerstag und Karsamstag in ganz Deutschland "fünf Tage weitestgehend Stillstand zu organisieren", sagte der SPD-Politiker am frühen Dienstagmorgen. Nach dem Bund-Länder-Beschluss sollen über das verlängerte Osterwochenende bis auf Lebensmittelgeschäfte am Karsamstag alle übrigen Läden und Betriebe geschlossen bleiben. Die privaten Kontakte werden auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt, wobei Kinder nicht mitgezählt werden. Für Hamburg würde das eine Lockerung bedeuten. Seit Inkrafttreten der Notbremse am vergangenen Sonnabend dürfen sich in der Stadt Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Auch dabei werden Kinder nicht mitgezählt. Ob der rot-grüne Senat diesen Beschluss umsetzt, ließ Tschentscher zunächst offen. "Wir werden das sehr sorgfältig beraten", sagte er.

Weil schwört Bevölkerung auf harten Lockdown ein

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Bevölkerung auf einen noch härteren Lockdown über Ostern eingeschworen. "Eine kurze aber konsequente Phase des Stillstands kann dazu führen, die Dynamik der Infektionswelle zu brechen und zu dämpfen", sagte Weil nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Krise in der Nacht zum Dienstag. "Es geht darum, das Infektionsniveau zu begrenzen bis die Teststrategie greift." Weil appellierte an die Menschen, die Beschränkungen in bisher nie da gewesenem Umfang zu beachten. "Bitte lassen Sie sich mit uns zusammen auf dieses Vorgehen ein. Bitte halten sie sich über Ostern mit direkten Begegnungen zurück, bitte verzichten sie auf jede nicht unbedingt notwendige Mobilität", so Weil. "Ich betrachte den harten Lockdown über Ostern als eine Durchbrechung der zermürbenden Spirale von immer neuen Schließungen und zaghaften Lockerungen."

Zugleich verwies Weil darauf, dass Niedersachsen sich bei den Bund-Länder-Beratungen mit seiner Idee von Öffnungen im Handel kombiniert mit Schnelltests durchgesetzt habe. "Gleichzeitig soll im Rahmen von Modellvorhaben durch gezieltes Testen der Zugang zum Einzelhandel und zur Gastronomie, zu Kultur- und Sportveranstaltungen geöffnet werden." Durch aktuelle Negativtests könnten sichere Zonen geschaffen werden, in denen Menschen Angebote angstfrei wahrnehmen sollen. "Testungen helfen so, Freiheitsrechte wieder wahrzunehmen." Der Preis für all das sei der harte Osterlockdown. Ab 13 Uhr will sich der Ministerpräsident in einer Pressekonferenz äußern. NDR.de überträgt dann live.

Bund und Länder wollen verschärften Oster-Lockdown

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen haben Bund und Länder eine Verschärfung der geltenden Beschränkungen beschlossen. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zum Dienstag mitteilte, soll in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 die sogenannte Notbremse konsequent gezogen und Maßnahmen noch verschärft werden. Zudem beschlossen die Regierungschefs eine "erweiterte Ruhezeit" von Gründonnerstag und bis Ostermontag (1.-5. April), in der das Land komplett herunterfährt. Nur am Karsamstag soll dabei der Lebensmittelhandel "im engeren Sinne" öffnen dürfen. Impf- und Testzentren sollen weiterarbeiten. Bund und Länder wollen dem Beschluss zufolge zudem mit der Bitte auf die Kirchen zugehen, Gottesdienste und andere Zusammenkünfte nur virtuell zu veranstalten. Auch bei den Kontaktbeschränkungen bleibt es zu Ostern: Treffen dürfen sich zwei Haushalte, maximal aber fünf Personen, wobei Kinder unter 14 Jahre nicht mitgezählt werden. Von Reisen im In- und ins Ausland werde abgeraten, sagte Merkel weiter. Rückreisen aus dem Ausland sollen ihren Worten zufolge künftig an die Pflicht gekoppelt werden, vor der Abreise einen Corona-Test zu machen. Alle Einigungen und Beschlüsse des Gipfels haben wir für Sie ausführlich zusammengefasst:

Corona-Blues: Lockdown und kein Ende in Sicht

Seit über einem Jahr herrscht wegen der Corona-Pandemie eine Art Ausnahmezustand, und noch ist kein Ende in Sicht. Was macht das mit den Menschen? Und welche Möglichkeiten hat die Politik? Ein Gespräch mit Krisenforscher Frank Roselieb.

VIDEO: Corona-Blues: Lockdown und kein Ende in Sicht (3 Min)

Weitere Impftermine in Schleswig-Holstein werden freigeschaltet

In Schleswig-Holsten können Berechtigte der beiden höchsten Prioritätsgruppen für eine Corona-Impfung von heute an wieder Termine buchen. Im März und April seien 60.000 weitere Doppel-Impfungen für Berechtigte mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer möglich, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Terminbuchung über www.impfen-sh.de werde um 17 Uhr freigeschaltet. Ab 16 Uhr könne man sich in eine Warteschlange einreihen. Zu den beiden ersten Gruppen gehören Menschen ab 70 Jahren, Heimbewohner, Pflegekräfte, weiteres medizinisches Personal, chronisch Kranke, Menschen mit geistiger Behinderung sowie Personal aus Kitas, Grund- und Förderschulen.

Studie: Corona-Demos führen zu mehr Angriffen auf Journalisten

Die Proteste gegen die Corona-Politik haben einer Studie zufolge zu einer Steigerung der Angriffe auf Journalisten geführt. Demnach gab es mit 69 tätlichen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten im Jahr 2020 wesentlich mehr Übergriffe als in den Vorjahren, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) unter Verweis auf die jährlich durchgeführte Studie des Leipziger Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) berichtet. Die meisten Angriffe seien im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Corona-Politik registriert worden. Die Zahl von 69 tätlichen Angriffen stelle einen Höchstwert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015 dar. Damals seien 44 Angriffe registriert worden, im Jahre 2019 waren es 14. "Die Sicherheitslage von Journalistinnen und Journalisten in Deutschland hat sich abermals verschärft", schlussfolgern die Autoren der Studie laut MDR.

140 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsbehörden innerhalb von 24 Stunden 140 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag waren es 92, vor einer Woche 118. Die Zahl der Toten stieg um sechs auf 1.412. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Fälle auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen - ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gestiegen und liegt bei 60,2, nach 59,9 am Vortag, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht.

Corona-Ticker am Dienstag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Auch am heutigen Dienstag, 23. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Montag: 92 Fälle in Schleswig-Holstein, 519 in Niedersachsen, 290 in Hamburg, 74 in Mecklenburg-Vorpommern und 54 im Bundesland Bremen; bundesweit: 7.709.