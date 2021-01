Stand: 19.01.2021 06:07 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder beraten weiteres Vorgehen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 19. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie hier im Blog nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bund und Länder beraten über weitere Verschärfung der Schutzmaßnahmen

Neue Folge von Drosten-Podcast

219 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Zahlen von gestern: 662 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 215 in Schleswig-Holstein, 205 in Hamburg, 155 in Mecklenburg-Vorpommern und 18 im Bundesland Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Neue Folge von Drosten-Podcast

Heute Nachmittag gibt es eine neue Folge des NDR Info Podcast Coronavirus Update. In dieser Woche spricht NDR Info Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wieder mit Prof. Dr. Christian Drosten, dem Chefvirologen der Berliner Charité.

Merkel berät mit Bundesländern über Corona-Lage

Bund und Länder wollen heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Im Gespräch ist dabei offenbar auch eine bundesweite nächtliche Ausgangssperre. Im Vorfeld hatten sich führende Regierungspolitiker, aber auch Politiker aus den Ländern wie etwa Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) für eine Verlängerung und Verschärfung der Corona-Auflagen ausgesprochen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach sich gegen etwaige nächtliche Ausgangssperren in seinem Bundesland aus. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert eine Verpflichtung für die Arbeitgeber, ihren Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warb für eine weitere Kontaktverringerung im Privaten und in der Arbeitswelt. Grund für die Diskussion über weitere Verschärfungen und für den um eine Woche vorgezogenen Bund-Länder-Gipfel sind die weiter angespannte Infektionslage in Deutschland sowie die Sorge vor Virus-Mutationen.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Wird der Lockdown erneut verschärft? Heute wollen Bund und Länder über verschärfte Corona-Maßnahmen beraten. Im Gespräch: nächtliche Ausgangssperren und FFP2-Maskenpflicht. mehr

219 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 219 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es 215, am Dienstag vor einer Woche 216. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank leicht auf 87,3. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 23 auf 675. Bei den gemeldeten Corona-Zahlen, ist zu berücksichtigen, dass am Wochenende weniger getestet wird und nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln. 454 Corona-Patienten sind den Angaben zufolge derzeit in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern. 77 werden intensivmedizinisch betreut - 48 mit Beatmung.

Corona-Schnelltest: Hamburger Unternehmen vor dem Start

Ein Hamburger Unternehmen hat einen Schnelltest entwickelt, den jeder selbst durchführen können soll. Auch wenn die Sozialbehörde einer Schnellzulassung eher skeptisch gegenübersteht, möchte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) bereits heute im Senat dafür werben.

VIDEO: Hamburger Unternehmen entwickelt neuen Corona-Selbsttest (3 Min)

NDR.de-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 19. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag wurden 662 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet, 215 in Schleswig-Holstein, 205 in Hamburg, 155 in Mecklenburg-Vorpommern und 18 im Land Bremen.