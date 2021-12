Stand: 21.12.2021 06:53 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder beraten über strengere Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 21. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund-Länder-Beratungen: Kommen schärfere Maßnahmen?

Ab heute FFP2-Maskenpflicht im Handel in Niedersachsen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.252 in Niedersachsen, 591 in Schleswig-Holstein

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 306,4 - 23.428 neue Fälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Inzidenz in Niedersachsen leicht gefallen - 173,4

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 1.252 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 677). Wie aus amtlichen Zahlen hervorgeht, fiel die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 173,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vortag: 177,1). Es gibt 18 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die landesweite Gesamtzahl seit Pandemiebeginn beträgt nun 6.703 Verstorbene.

Buschmann erwägt einkommensgestaffeltes Bußgeld bei Impfpflicht-Verstoß

Justizminister Marco Buschmann will Verstöße gegen eine mögliche allgemeine Impfpflicht mit einkommensgestaffelten Bußgeldern ahnden. "Niemand soll gegen seinen Willen mittels physischen Zwangs geimpft werden", sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Denkbar wäre es stattdessen, einen Verstoß gegen die Impfnachweispflicht als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld zu ahnden. Bei der Bemessung könnte die finanzielle Lage im Einzelfall Berücksichtigung finden. Zugleich rief Buschmann dazu auf, weiter auf Überzeugung und Aufklärung zu setzen.

Bund-Länder-Beratungen: Kommen strengere Regeln?

Heute beraten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder über das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona und die Ausbreitung der Omikron-Variante. Dazu ist gestern eine Beschlussvorlage des Kanzleramts entstanden, über die viele Medien berichten:

Demnach sollen ab dem 28. Dezember private Zusammenkünfte auf maximal zehn Personen begrenzt werden. Wenn allerdings eine ungeimpfte Person teilnimmt, sollen Treffen auf einen Haushalt plus höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes beschränkt werden. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs sollen dabei jeweils nicht mitzählen.

Spätestens ab dem 28. Dezember dürfen einer aktualisierten Beschlussvorlage zufolge "überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen" nur noch ohne Zuschauer stattfinden. In einem ersten Entwurf waren lediglich Begrenzungen der Zuschauerzahlen anvisiert worden. Nun drohen dem Profisport wieder Geisterspiele.

Clubs und Diskotheken in Innenräumen sollen geschlossen werden.

Betreiber wichtiger Infrastrukturen wie Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser werden aufgefordert, ihre Pandemiepläne "umgehend zu überprüfen, anzupassen und zu gewährleisten, dass diese kurzfristig aktiviert werden können".

Bund und Länder wollen der Vorlage zufolge zudem die Corona-Impfkampagne weiter intensivieren. "Die Impfkampagne soll auch über Weihnachten, an den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester und an Silvester weiterlaufen", heißt es in dem Papier. Genannt wird eine konkrete Zielmarke: "Bund und Länder wollen weitere 30 Millionen Impfungen (Booster-, Erst- und Zweitimpfungen) bis Ende Januar 2022 erreichen."

Auf der Grundlage der Vorlage sollen die Chefinnen und Chefs von Bundeskanzleramt und Staatskanzleien der Länder einen endgültigen Entwurf für die Spitzenrunde heute Nachmittag erstellen.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln: Das gilt im Bund und in den Ländern Bundestag und Bundesrat haben eine Impfpflicht für bestimmte Berufe und weitere Corona-Krisenregeln beschlossen. Die Länder können regional härtere Beschränkungen anwenden. mehr

Pflegeheime bereiten sich auf Weihnachts-Besuche vor

Nur getestete Besucherinnen und Besucher dürfen Alten- und Pflegeheime betreten. Für das Personal bedeutet das erheblichen Aufwand an den Feiertagen.

VIDEO: Pflegeheime bereiten sich auf Weihnachts-Besuche vor (3 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 306,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 306,4 an (Vortag:316,0; Vorwoche: 375,0; Vormonat: 372,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 23.428 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 30.823 Ansteckungen. Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der hochansteckenden und sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen eines Tages 462 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 473; insgesamt: 108.814). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 4,73 (Freitag: 5,10) an.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Hospitalisierungs-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 3,78

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen und die Hospitalisierungs-Inzidenz sind in Schleswig-Holstein binnen einer Woche deutlich gestiegen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht, lagen zuletzt 61 Covid-Patienten auf Intensivstationen - elf mehr als eine Woche zuvor. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stieg auf 3,78 - vor einer Woche lag sie bei 2,95. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liegt aktuell bei 167,5 und damit leicht unter dem Wert des Vortages. Eine Woche zuvor waren es 160,3. Zuletzt wurden 591 Neuansteckungen binnen eines Tages gemeldet. Vor einer Woche waren es 610. Die Zahl der Todesfälle in SH im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um drei.

Ab heute FFP2-Maskenpflicht in Niedersachsen

In Niedersachsen gilt ab heute eine FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Einzelhandel. Darauf hatte sich die Landesregierung am vergangenen Wochenende verständigt. Es soll dabei keine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Läden geben. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die vergangene Woche vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg gekippte 2G-Regel in niedersächsischen Geschäften.

Weitere Informationen Statt 2G: Ab heute gilt FFP2-Pflicht im Einzelhandel Niedersachsen hat seine Verordnung geändert. Eine FFP2-Maske ist auch in Supermärkten, Apotheken und Drogerien notwendig. mehr

Coronavirus-Update: Virologin Ciesek spricht über Erkenntnisse zu Omikron

Der Expertenrat der Bundesregierung spricht angesichts der zu erwartenden Omikron-Welle von einer "neuen Dimension" im Pandemiegeschehen. Wie beurteilt die Virologin Sandra Ciesek die Lage? In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update, die heute Nachmittag erscheint, spricht die Expertin vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main mit Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig über Fragen wie: Wie schnell breitet sich die neue Variante in Deutschland aus? Wie gut wirken die Impfstoffe gegen sie und was können Booster ausrichten? Was kann zum Schutz in Alten- und Pflegeheimen getan werden?

Der Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir halten Sie auch heute - am Dienstag, 21. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.