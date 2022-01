Stand: 07.01.2022 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder beraten über neue Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 7. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern zum Nachlesen im Blog vom Donnerstag.

Bund-Länder-Treffen : Härtere Regeln, verkürzte Quarantäne?

Inzidenz in Schleswig Holstein springt auf neuen Höchstwert von 458,0

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.470 in Schleswig-Holstein

Bund-Länder-Treffen: Härtere Regeln, verkürzte Quarantäne?

Bund und Länder wollen heute über den weiteren Corona-Kurs beraten. Laut einer Beschlussvorlage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll noch im Januar bundesweit der Zugang zur Gastronomie nur noch für Menschen möglich sein, die sowohl geimpft oder genesen sind als auch einen tagesaktuellen Test oder einen Booster-Nachweis vorweisen können (2G-Plus) - unabhängig von der Inzidenz in der jeweiligen Region oder dem Land. In Norddeutschland gelten bereits entsprechende Regeln oder treten kommende Woche in Kraft.

Die Quarantäne von Kontaktpersonen und die Isolation von Erkrankten soll künftig in der Regel zehn Tage dauern, für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur gelten dann fünf beziehungsweise sieben Tage. Geboosterte, die Kontakt zu Infizierten hatten, müssen nicht mehr in Quarantäne. Die Beschlussvorlage folgt damit den Empfehlungen der Gesundheitsminister.

Beim Einkaufen in Geschäften und bei der Nutzung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs soll die Verwendung von FFP2-Masken nicht vorgeschrieben, jedoch dringend empfohlen werden.

Marburger Bund: PCR-Tests werden knapp

Deutschlands größter Ärzteverband, der Marburger Bund, warnt vor Engpässen bei PCR-Tests. "Die Omikron-Variante wird auch zu mehr Infektionen bei Beschäftigten in den Laboren führen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es sei damit zu rechnen, dass die PCR-Testkapazitäten in Deutschland bald nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Dies sei leider schon jetzt in anderen Ländern zu sehen, sagte Johna. Deshalb sei zur Verkürzung der Quarantäne- und Isolationsregeln ein Plan B nötig. "Möglich wären zwei Antigentests in Folge, mit denen man sich freitesten kann", schlug sie vor.

Johna empfahl, dass im Krankenhaus grundsätzlich PCR-Tests eingesetzt werden sollten. "Aber wenn wir das Ergebnis erst nach vier Tagen haben, ist ein PCR-Test für den Klinikalltag nicht mehr sinnvoll." Die Versorgung der Patienten müsse an erster Stelle stehen, betonte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft.

Schleswig-Holstein: Neuer Inzidenz-Höchstwert bei 458,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder rapide gestiegen - auf aktuell 458,0 (Vortag: 405,4; Vorwoche: 209,3). Binnen eines Tages wurden weitere 3.470 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 2.976; Vorwoche: 1.675), wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Beides sind Landeshöchstwerte seit Beginn der Pandemie. Auch die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg: von 3,13 am Vortag auf nun 3,30.

Guten Morgen - Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Freitag, 7. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.