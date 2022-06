Stand: 02.06.2022 06:08 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder beraten über Herbst-Strategie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 2. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund und Länder beraten über Corona-Strategie

Neben den Folgen des Krieges in der Ukraine - Stichwort: Energieversorgung - und der Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht auch das Thema Corona heute auf der Tagesordnung der Bund-Länder-Gespräche. Die Ministerpräsidenten treffen sich am Mittag in Präsenz in Berlin, am Nachmittag soll auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) teilnehmen. Die Lehren der Pandemie sollen besprochen werden und vor diesem Hintergrund die Vorbereitungen für Herbst und Winter diskutiert werden. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ringt um erneute staatliche Corona-Schutzvorgaben wie eine mögliche Maskenpflicht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereitet eine Strategie für einen erwarteten Anstieg der Infektionen in der kälteren Jahreszeit vor. Im Anschluss an das Treffen wollen die Politiker die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informieren.

Hamburg: 847 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz beträgt jetzt 244,1

Laut Robert Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Corona-Neuinfektionen in der Hansestadt Hamburg aktuell bei 244,1.Gestern war sie mit 250,2 angegeben worden. Binnen 24 Stunden wurden 847 neue Corona-Fälle registriert - das sind weniger als gestern (1.539). Das RKI meldete zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie beträgt in Hamburg nun 2.656.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Niedersachsen: 7.303 neue Corona-Fälle registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für Niedersachsen 7.303 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 259,1 auf 286,8. Damit ist sie weiterhin die dritthöchste unter den Bundesländern. Das RKI registrierte 36 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

RKI: Bundesweit 48.502 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 221,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 221,4 an. Gestern lag der Wert bei 207,0 (Vorwoche: 262,6, Vormonat: 639,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 48.502 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 39.705) und 131 Todesfälle (Vorwoche: 136) innerhalb eines Tages. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

"Jugend musiziert": Nachwuchsmusiker wetteifern vor Ort in Oldenburg um Preise

Erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor mehr als zwei Jahren startet heute der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" wieder im Präsenzformat. Eine Woche lang werden im niedersächsischen Oldenburg etwa 2.300 junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker ihre Stücke live und vor Publikum einer Jury präsentieren. Die etwa 1.500 Wertungsvorspiele der jungen Musiker können kostenlos besucht werden. Wegen der Pandemie fiel der Wettbewerb 2020 aus, 2021 gab es einen Video-Wettbewerb.

Schleswig-Holstein: Inzidenz liegt jetzt bei 369,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 369,5, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Zahl 420,7 betragen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle erfasst werden. Binnen 24 Stunden wurden in Schleswig-Holstein landesweit 2.346 neue Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 2.176 gewesen.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Donnerstag

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 2. Juni 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse und Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

