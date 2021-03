Stand: 24.03.2021 10:09 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder beraten kurzfristig erneut

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 24. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



SH: Inzidenz sinkt erstmals seit zwei Wochen wieder

HH: Bürgerschaft diskutiert über Corona-Maßnahmen in Schulen

Lockerungen: Drei Nordländer starten nach Ostern Modellprojekte

Oster-Lockdown: Neue Regeln und Reaktionen

Coronavirus-Update : Die neue Podcast-Folge ist online

Bestätigte Neuinfektionen: 253 in Schleswig-Holstein , bundesweit 15.813

Mehr als 75.000 Corona-Tote in Deutschland

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Merkel lädt Ministerpräsidenten kurzfristig zu Sitzung

Nach der massiven Kritik an den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde Anfang der Woche will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kurzfristig erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder beraten. Um 11 Uhr werde es eine Schalte der Kanzlerin mit den Regierungschefs geben, so die Deutsche Presse-Agentur. Dabei werde es um den Umgang mit der anhaltenden Kritik gehen. Die im Bundestag für 13 Uhr geplante Regierungsbefragung mit der Kanzlerin sollte demnach wie vorgesehen stattfinden.

Verschoben: Parlament in Kiel verschiebt Debatte

Der Landtag in Schleswig-Holstein wollte die neuen Corona-Beschlüsse debattieren. NDR.de hatte eine Liveübertragung geplant. Kurzfristig ist die Tagesordnung geändert worden. Der Livestream entfällt.

Baumärkte profitieren von Heimwerkern in Pandemie-Zeiten

Alle verbringen mehr Zeit zu Hause: Da wird das Homeoffice eingerichtet und das Heim verschönert. Der Baumarktkette Hornbach hat das im Bilanzjahr 2020/21 (per Ende Februar) einen Wachstumssprung beschert. Im Teilkonzern Hornbach Baumarkt stieg das bereinigte operative Geschäft (Ebit) mit einem Plus von 50 Prozent auf 280 Millionen Euro.

Boom der Baumärkte während der Pandemie (4 Min)

Intensivmediziner: Mehr Patienten, aber weniger über 80 Jahren

Intensivmediziner bemerken den Anstieg der Neuinfektionen bereits auf den Stationen. Intensivmediziner Gernot Marx sagte im Deutschlandfunk, in den vergangenen Tagen seien täglich Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten zu verzeichnen gewesen. "Also etwas salopp gesagt: Es geht wieder los", sagte der Direktor der Klinik für Intensivmedizin der Universität Aachen. Inzwischen gebe es allerdings weniger Patienten über 80 Jahren in der Notfallaufnahme. "Die Impfungen scheinen wirklich zu wirken." Allerdings seien auch bisher "längst nicht nur" Patienten über 80 Jahren behandelt worden, betonte er. Auch bei jüngeren gebe es sehr schwere und langwierige Verläufe mit Organausfall.

Mehr als 2.000 Teststellen für Corona-Schnelltests in Niedersachsen

In 1.600 Arztpraxen und 500 Apotheken in Niedersachsen können Bürgerinnen und Bürger bereits kostenlose Schnelltests auf eine Corona-Infektion machen lassen. Dazu kämen zahlreiche Einrichtungen von Kommunen, Hilfsorganisationen oder Firmen, teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens mit. Sie rief die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich testen zu lasen. "Solange die Impfstoffe noch nicht in ausreichenden Mengen für alle zur Verfügung stehen, erhöhen regelmäßige Tests die Sicherheit im gesellschaftlichen Miteinander. Testungen können uns zu einer schrittweisen Öffnung der Pandemie-bedingten Einschränkungen führen." Bürgertests sind einmal wöchentlich kostenfrei möglich. Dabei geht es um Antigen-Schnelltests, die von medizinisch geschultem Personal vorgenommen werden. Allerdings liefern die Tests nur eine Momentaufnahme. Deswegen muss nach jedem positivem Testergebnis ein aussagekräftiger PCR-Test folgen.

Schule mit 100 Schülern in Parkentin geschlossen

Wegen eines Corona-Falles haben für rund 100 Schülerinnen und Schüler einer Grundschule in Parkentin bei Rostock faktisch bereits Osterferien begonnen - allerdings mit Quarantäne. Wie ein Sprecher des Landkreises Rostock heute sagte, ist eine vollständige Trennung von Klassen im Schulhaus nicht möglicht. Deshalb wurden alle Klassen eins bis sechs bis 2. April in Quarantäne geschickt. In Mecklenburg-Vorpommern sind Ferien vom 29. März bis 7. April. Die Eltern bekämen eine Allgemeinverfügung und ein Merkblatt, unter anderem mit Informationen zu Entschädigungen bei Verdienstausfall zugestellt. Quarantänemaßnahmen für Lehrer sollen gesondert festgelegt werden. Sie sollen aber noch Fernunterricht bis Freitag organisieren.

Kubicki: Geimpften Freiheitsrechte zurückgeben

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki fordert, Geimpften ihre Freiheitsrechte zurückzugeben. Den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte der FDP-Politiker, die Passivität der Bundesregierung in dieser Frage sei auf Dauer rechtswidrig. Kubicki verwies in diesem Zusammenhang auf Israel. Dort könnten Geimpfte ihre Grundrechte wieder wahrnehmen. Das Bundesgesundheitsministerium müsse erklären, warum das in Deutschland nicht gehen solle. Kubicki reagierte damit auf eine Antwort der Bundesregierung. Das Gesundheitsministerium hatte erklärt, eine Festlegung könne erst nach Auswertung von aussagekräftigen wissenschaftlichen Studien erfolgen.

Corona-Beschlüsse: Merkel stellt sich Fragen des Bundestags

Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern stehen weiter in der Kritik. Die Wirtschaft warnte vor allem vor dem geplanten Oster-Lockdown. Die Präsidentin des Verbandes der Deutschen Autoindustrie, Hildegard Müller, sagte nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel, plötzliche Betriebsschließungen seien kaum umsetzbar. Der Einzelhandel riet davon ab, am Gründonnerstag die Supermärkte zu schließen. Man befürchte dichtes Gedränge am Mittwoch und Sonnabend vor Ostern. Zudem fordern etliche Branchen Klarheit darüber, wie die sogenannten Ruhetage rechtlich umzusetzen sind. Merkel stellt sich am Mittag im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Dabei dürften die jüngsten Beschlüsse im Mittelpunkt stehen.

NDS: Bischöfe irritiert über Forderung nach digitalem Oster-Gottesdienst

Die niedersächsischen Bischöfe haben sich irritiert gezeigt über die Forderung von Bund und Ländern nach einem Verzicht von Gottesdiensten in Präsenzform an Ostern. "Wir sind irritiert darüber, aus den Medien erfahren zu müssen, dass die Kirchen gebeten sind, von Gründonnerstag bis Ostermontag ausschließlich digitale Gottesdienste zu halten", teilten die Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und des Katholischen Büros Niedersachsen am Dienstagabend mit. "Seit Wochen bereiten unsere Gemeinden die Gottesdienste von Palmsonntag bis Ostermontag vor und überlegen sich unterschiedliche Formate, die Botschaft von Kreuz und Auferstehung weiterzugeben: Gottesdienste in Kirchen und im Freien, Live Stream Gottesdienste, Haustür-Aktionen, Andachten auf Treckern und an Straßenkreuzungen", heißt es weiter. Dazu gebe es detaillierte Hygienekonzepte, die auch strikt angewandt würden. "Im Sinne der Eigenverantwortlichkeit der Kirchen ist es unser Ziel, im Rahmen der bisherigen Regelungen der niedersächsischen Corona-Verordnung auch über Ostern Gottesdienste sowohl präsentisch als auch digital zu feiern", erklären die Bischöfe weiter. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte am Dienstagabend angekündigt, mit den Kirchen und den Glaubensgemeinschaften über die Gottesdienste sprechen zu wollen.

Mehr als 75.000 Corona-Tote in Deutschland - 15.813 Neuinfektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 15.813 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 248 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 75.212. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 13.435 Neuinfektionen und 249 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 108,1 - und damit etwas höher als am Vortag (107,3). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 1,04 (Vortag 1,12). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken.

Fußball-Saison in Niedersachsen steht vor dem Abbruch

Die Fußball-Saison in Niedersachsen steht wegen der Corona-Pandemie vor dem Abbruch. Weil wegen der Einschränkungen das Mannschaftstraining und der Pflichtspielbetrieb nicht rechtzeitig wieder aufgenommen werden können, zeichne sich derzeit ab, dass man nicht mehr von der sportlichen Fortsetzung und Beendigung der Saison bis maximal zum 21. Juli ausgehen könne, teilte der Niedersächsische Fußballverband am Dienstagabend mit. Deswegen will der Vorstand im Rahmen einer ordentlichen Verbandsvorstandssitzung in der kommenden Woche zur weiteren Planungssicherheit für Vereine und Verband eine alternative und finale Entscheidung zum Umgang mit dem Spieljahr 2020/2021 treffen, hieß es in der Mitteilung. Bevorzugte Variante ist demnach der Abbruch in Form der Annullierung - "unter Berücksichtigung der Schnittstellenlösungen zwischen dem Niedersächsischen Fußballverband und den Spielklassen- und Pokalwettbewerben von übergeordneten Verbänden".

HH: Bürgerschaft debattiert über Corona-Maßnahmen in Schulen

Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert heute (ab 13.30 Uhr) auf Antrag der CDU auch über die Anti-Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen wie Tests, Luftfilter und Digitalisierung. "Schüler, Lehrer und Eltern dürfen nicht Opfer verfehlter Corona-Politik werden", meint die größte Oppositionsfraktion. Zudem werden sich die Abgeordneten in Kurzdebatten unter anderem mit den jüngsten Corona-Eindämmungsverordnungen des rot-grünen Senats befassen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt zum ersten Mal seit zwei Wochen

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 253 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 332 bestätigte neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist binnen eines Tages von 60,2 auf nun 58,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gesunken. Es ist das erste Mal seit dem 9. März, dass dieser für die Pandemie-Bekämpfung maßgeblich herangezogene Wert in Schleswig-Holstein wieder sinkt.

Öffnungen: Nach Ostern starten Modellprojekte in drei Nordländer

Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben nach Ostern Modellprojekte mit regionalen Lockerungen angekündigt. In Niedersachsen sollen laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zuvor negativ auf das Coronavirus getestete Menschen in Geschäften einkaufen gehen, in der Außengastronomie sitzen und Kulturveranstaltungen wahrnehmen können. Welche Kommunen an dem Projekt teilnehmen, entscheide das Landesgesundheitsamt. In Schleswig-Holstein soll die Außengastronomie in den Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner möglich sein, sagte Regierungschef Daniel Günther (CDU). Die Landeshauptstadt Kiel plant zudem weitere Öffnungen mit Modell-Charakter. Mecklenburg-Vorpommers Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte für die Zeit nach Ostern ebenfalls Modellprojekte an, dort soll der Fokus auf der Tourismusbranche liegen.

Reicht der Inzidenzwert zur Beurteilung der Pandemie?

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird maßgeblich für die Beurteilung der Corona-Lage genutzt. Die Aussagekraft des Wertes ist allerdings umstritten.

Corona: Reicht der Inzidenzwert zur Beurteilung der Pandemie? (2 Min)

Schleswig-Holstein: Landtag debattiert über Tourismus

Der Landtag Schleswig-Holsteins befasst sich heute mit den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels und deren Umsetzung auf Landesebene. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat bereits angekündigt, dass Schleswig-Holstein keinen Alleingang antreten, sondern die Beschlüsse umsetzen werde. Nach Ostern will Schleswig-Holstein mit Modellprojekten regionale Öffnungen, etwa in der Außengastronomie, ermöglichen. Heute wird im Landtag außerdem nochmal der Tourismus Thema sein. Günther hatte sich beim Bund-Länder-Gipfel erfolglos für eine Öffnung im eigenen Bundesland stark gemacht.

Der Oster-Lockdown: Neue Regeln und Reaktionen

Auch in diesem Jahr wird das Osterfest im Zeichen der Corona-Pandemie stehen: Wegen steigender Infektionszahlen wird der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert - die Ostertage werden dabei zusätzlich zu einer "Ruhephase" mit weitreichenden Kontaktbeschränkungen. Einen Überblick zu den neuen Regeln sowie Reaktionen finden Sie hier:

Weitere Informationen Der Oster-Lockdown: Neue Regeln und Reaktionen Der Lockdown wird generell bis 18. April verlängert und zu Ostern verschärft. Die Beschlüsse und die Reaktionen aus dem Norden im Überblick. mehr

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 572 in Niedersachsen, 395 in Mecklenburg-Vorpommern, 297 in Hamburg, 140 in Schleswig-Holstein, 116 in Bremen; bundesweit 7.485.