Corona-News-Ticker: Bund hebt Reisewarnung für Risikogebiete auf

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Digitaler Impfpass: Hamburger Apotheken starten am Montag

Wer schon zweifach gegen Corona geimpft wurde und etwa für eine Reise nicht nur den gelben Papier-Impfpass als Nachweis nutzen möchte, kann den digitalen Impfpass beantragen - in einigen Hamburger Apotheken schon ab Montag.

NDR Data: So ungleich sind die Impfdosen in der Welt verteilt

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte ärmeren Staaten mit einer Milliarde Impfdosen helfen. Insgesamt seien jedoch 11 bis 12 Milliarden Dosen notwendig, um die gesamte Weltbevölkerung zu schützen, mahnt Jane Halton, Co-Vorsitzende des Covax-Programms. Das Programm will ärmeren Ländern Zugang zu Corona-Impfstoffen ermöglichen. Das Team von NDR Data hat eine Übersicht erstellt, wie ungleich die Impfungen pro Einwohner in den Regionen der Welt verteilt sind:

Bundestag verlängert Pandemie-Notlage

Der Bundestag hat die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" wegen der Corona-Pandemie bis 30. September verlängert. Sie dient als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen etwa zu Impfungen und Testkosten. Dafür hatten Redner von Union und SPD geworben. Die Grünen hatten trotz Kritik Zustimmung angekündigt. Abgeordnete von FDP und AfD sowie der Linke wandten sich gegen eine Verlängerung. Abgestimmt wurde namentlich, es gab 375 Ja-Stimmen, 218 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. Die festgestellte Lage gibt dem Bund das Recht, ohne Zustimmung des Bundesrates Verordnungen zu erlassen, etwa zu Tests, Impfungen, zum Arbeitsschutz oder zur Einreise. Der Bundestag hatte die "epidemische Lage" erstmals am 25. März 2020 festgestellt. Ohne Verlängerung würde die epidemische Lage Ende Juni auslaufen. Nun wird sie maximal für drei Monate verlängert.

Projekt Tandem: Ein Glücksfall in Pandemie-Zeiten

Das Mentorenprogramm im niedersächsischen Bad Nenndorf wurde vor zehn Jahren auf den Weg gebracht. Dabei unterstützen Ehrenämtler Kinder von Kita bis Schule.

VIDEO: Bad Nenndorf: Mentorenprojekt unterstützt Kinder trotz Pandemie (2 Min)

Bundesregierung hebt Reisewarnung für Risikogebiete auf

Nach mehr als einem Jahr hebt die Bundesregierung die generelle Reisewarnung für touristische Reisen in Corona-Risikogebiete ab 1. Juli auf. Das betrifft fast 100 Länder weltweit. "Nach langen Monaten des Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas zu diesem Schritt. Die Bundesregierung rät ab 1. Juli auch nicht mehr generell von touristischen Reisen ins Ausland ab. Für Länder der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, die nicht mehr als Risikogebiet eingestuft sind, wird künftig in den Reisehinweisen des Auswärtigen Amts nur noch "um besondere Vorsicht gebeten". Das betrifft zum Beispiel Italien, große Teile Spaniens und ab kommenden Sonntag auch ganz Österreich.

Städte gehen mit Verboten und Kontrollen gegen Partys vor

Dank sinkender Corona-Zahlen sind wieder größere Zusammenkünfte möglich. Mancherorts wurde es übertrieben - daher schieben erste Kommunen in Niedersachsen dem Feiern in der Öffentlichkeit nun einen Riegel vor. In Helmstedt darf man sich heute und morgen ab 21 Uhr in bestimmten Teilen der Innenstadt nicht mehr länger aufhalten. Das Verbot gilt bis 5 Uhr in der Früh. Auch in Lüneburg hat die Polizei strenge Kontrollen rund um den Stintmarkt angekündigt. Ab sofort sind jeden Freitag und Sonnabend von 20 bis 6 Uhr Alkohol, Gläser oder Glasflaschen untersagt. Zwischen 22 und 6 Uhr darf keine laute Musik abgespielt werden. Bei Verstößen sind Bußgelder von bis zu 1.000 Euro möglich. In Göttingen will die Stadt Jugendliche mit einer nächtlichen Maskenpflicht vom Feiern abhalten, sie gilt auf zwei Plätzen in der Innenstadt.

Österreich ab Sonntag kein Risikogebiet mehr

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag ganz Österreich sowie Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut mit. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr beachten. Auch die Urlaubsinseln Madeira in Portugal und Zypern sowie zwölf weitere Länder auf dem Balkan, in Osteuropa, Asien und Nordamerika werden von der Risikoliste gestrichen, darunter die USA und Kanada.

Kultusminister empfehlen "uneingeschränkten Regelbetrieb" an Schulen

Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) hat angesichts rückläufiger Corona-Infektionszahlen eine Rückkehr zum "uneingeschränkten Regelbetrieb" nach den Sommerferien empfohlen. Die Konferenz sei überzeugt, dass der Präsenzunterricht "die notwendige Grundlage gemeinsamen Lehrens und Lernens" sei, hieß es. Alle Schulen sollten deshalb mit dem Start des neuen Schuljahrs "dauerhaft" in den Regelbetrieb gehen. Der Schritt sei aus Sicht der KMK dabei nicht an individuelle Impfungen von Kindern gekoppelt, betonten die Bildungsminister und -senatoren der Länder in ihrem Beschluss.

Erste Testzentren in Niedersachsen schließen wieder

Angesichts sinkender Corona-Inzidenzwerte in Niedersachsen werden die ersten kommunalen Testzentren wieder abgebaut. So teilte der Landkreis Vechta mit, dass zunächst acht von elf Testzentren ab dem 14. Juni geschlossen werden sollen. Eine Auswertung der Testzahlen habe einen Rückgang der Testungen von 50 Prozent, in manchen Testzentren sogar von 75 Prozent gezeigt. Die Nachfrage nach bescheinigten Tests und die Zahl der Testzentren gehe landesweit zurück, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover.

Schleswig-Holstein erlaubt weitere Freizeitaktivitäten

Die Kieler Landesregierung hat angesichts niedriger Corona-Zahlen weitere Lockerungen beschlossen. Schleswig-Holstein habe mit einer Inzidenz von unter 10 weiter einen deutlichen Vorsprung vor anderen Regionen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Ab Montag gilt unter anderem:



Schwimm-, Spaß- und Freibäder dürfen mit Hygienekonzepten öffnen.

Sportveranstaltungen und Wettbewerbe mit bis zu 500 Teilnehmern drinnen, 1.000 draußen

Feiern ohne feste Sitzplätze mit bis zu 125 Personen drinnen, draußen 250 (unter Auflagen)

Konzerte, Theater oder Kino mit bis zu 500 Besuchern im Innenbereich, draußen 1.000

Keine Maskenpflicht vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen, in den Schulen bleibt sie.

33 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenzwert liegt bei 17,1

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Freitag 33 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden (Vortag: 58; Vorwoche: 39). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank innerhalb eines Tages leicht auf 17,1 (Vortag: 17,3; Vorwoche: 21,3). Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 76.829 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet.

Ratsversammlung stimmt Konzept für Kieler Woche im September zu

Segelsport und so viel Volksfest wie möglich - das ist zur Kieler Woche 2021 (4. bis 12. September) geplant. Die Ratsversammlung stimmte gestern Abend dem vorgelegten Konzept mit großer Mehrheit zu. Die Stadt plant mit rund der Hälfte an Events, Ständen und Besuchern im Vergleich zu früher. Denkbar sind Einlasskontrollen, Abstandsregeln, Masken- und Testpflicht oder Kapazitätsbegrenzungen an bestimmten Plätzen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) rechnet mit mehr als einer Million Besucher.

Die wichtigsten Infos über die Corona-Variante Delta

In Großbritannien treibt sie die Infektionszahlen wieder nach oben: die Corona-Variante Delta, zuerst in Indien gefunden - auch B1.617.2. bezeichnet. Wird sie sich auch in Deutschland verbreiten? Und wie gut schützen Impfungen gegen diese Mutation? Die Kollegen von tagesschau.de geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

"Enkeltrick" als Corona-Version im Landkreis Stade

Beim bekannten "Enkeltrick" verlegen sich manche Betrüger nach Angaben der Polizei Stade auf eine Corona-Masche. In Anrufen bei älteren Bürgern behaupteten die Betrüger, dass sie für die Krankenhäuser in Stade oder Buxtehude sprächen. Ein Kind oder Enkel sei schwer an Corona erkrankt und brauche ein teures Medikament. Dafür müssten 20.000 oder 30.000 Euro bar bezahlt werden. Laut Polizei bekamen gestern mindestens zehn ältere Menschen im Landkreis Stade derartige Anrufe. Die meisten beendeten das Gespräch sofort. Bei einer 87-jährigen Frau aus Stade verhinderte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin das Geldabheben.

Mehrere Corona-Infektionen an Schulen im Landkreis Vechta

Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse müssen im Landkreis Vechta ab Montag im Unterricht wieder Maske tragen. Der Grund: An mehreren Schulen häufen sich die Corona-Infektionen, so der Landkreis. Unter acht gemeldeten Neuinfizierten seien fünf Schülerinnen und Schüler gewesen. Die engen Kontaktpersonen würden nun ermittelt und vom Gesundheitsamt in Quarantäne versetzt.

Länder sperren Millionen mangelhafte Schutzmasken vom Bund

Hunderte Millionen FFP2-Schutzmasken hat das Bundesgesundheitsministerium im vergangenen Jahr beschafft. Es musste alles schnell gehen, aber trotzdem sollte es keine Abstriche bei der Sicherheit geben. So stellen es jedenfalls das Ministerium und sein Leiter, Jens Spahn, dar. Alle Masken seien auf ihre Qualität geprüft worden. Einige Bundesländer verließen sich jedoch nicht darauf und stellten bei Tests teils erhebliche Mängel fest. Das ergab eine Recherche des NDR. Schleswig-Holstein schickte vier Millionen Masken zurück, genauso viele wurden in Niedersachsen beanstandet. Aus Mecklenburg-Vorpommern gingen etwa 140.000 Masken zurück. In Hamburg sind rund eine Million Masken gesperrt.

Stiko-Mitglied Terhardt: Noch geduldig sein bei Impfungen für Kinder

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat keine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen gegen das Coronavirus aber für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen. Dr. Martin Terhardt, Kinder- und Jugendarzt sowie Mitglied der Ständigen Impfkommission, erklärt im Interview auf NDR Info die Hintergründe der Entscheidung. Zum einen lägen noch zu wenig Daten vor, zum anderen sei das Risiko für die Altersgruppe, sich zu infizieren, sehr gering. Die Kommission warte noch auf Daten aus anderen Ländern, um die Situation besser einschätzen zu können. Terhardt sagte, er glaube, dass Deutschland die nötige Geduld dafür aufbringen könne.

AUDIO: Stiko empfiehlt Impfung nur für Kinder mit Vorererkrankungen (6 Min) Stiko empfiehlt Impfung nur für Kinder mit Vorererkrankungen (6 Min)

1.700 Obdachlose in Hamburg geimpft

Trotz warmer Temperaturen ist das Winternotprogramm des Hamburger Senats noch nicht beendet - wegen Corona. In der Hansestadt sollen möglichst viele der Obdachlosen geimpft werden. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) bezeichnet die bisherige Bilanz als beachtlich: 1.700 Obdachlose konnten schon geimpft werden - von geschätzt etwa 2.000.

Ärmere Länder sollen Millionen Impfdosen erhalten

Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten (G7) wollen sich verpflichten, Hunderte Millionen Impfstoffe an ärmere Länder zu spenden. US-Präsident Joe Biden erklärte nach einem Treffen mit der Geschäftsführung des Herstellers Pfizer, er werde 500 Millionen Dosen des Pfizer-Vakzins kaufen und an mehr als 90 Länder spenden. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagt, die Europäische Union wolle bis Ende 2021 mindestens 100 Millionen Impfdosen an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen spenden.

AUDIO: G7-Gipfel in Cornwall: Impfhilfe für ärmere Länder (5 Min) G7-Gipfel in Cornwall: Impfhilfe für ärmere Länder (5 Min)

155 neue Fälle in Niedersachsen - Inzidenz sinkt auf 11,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 155 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 155 / Vorwoche: 235). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt auf 11,1 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 12,0 / Vorwoche: 22,1). Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages zehn weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei 5.694. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 260.042 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Niedersachsen: Ministerin Behrens setzt auf gute Impfquote

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) setzt auf eine möglichst hohe Impfquote, um eine erneute Verschlechterung der Corona-Lage im Herbst zu verhindern. Zwar sei die Corona-Situation nun zu Sommerbeginn deutlich entspannter, sagte Behrens der dpa in Hannover. "Aber wir wissen auch, die Situation im letzten Sommer war ähnlich." Nun gehe es darum, ein Wiederansteigen der Neuinfektionszahlen im Herbst zu verhindern. "Und ich glaube, dass uns das auch gelingt, weil wir inzwischen eine gute Impfquote haben, weil wir es schaffen werden, im Herbst eine Vielzahl von Niedersachsen durchgeimpft zu haben."

MV-Landesregierung fürchtet vierte Corona-Welle im Herbst

Sorge bereitet vor allem die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus, die zuerst in Indien beobachtet wurde und derzeit in Großbritannien für wieder steigende Infektionszahlen sorgt. Zur Vorbereitung auf mögliche Herausforderungen wird ein Stab beim Gesundheitsministerium mit Vertretern aller Ministerien eingerichtet. Die Impfzentren, die zunächst nur bis Ende September Bestand haben sollten, bleiben laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erhalten. "Wir werden in den Herbst hinein impfen müssen, um uns zu schützen, und vor allem wollen wir dann auch Auffrischungsimpfungen machen", sagte sie nach Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Dazu sollen die aufgebauten Strukturen mit genutzt werden.

Hamburgs Schulen sollen nach den Ferien offen bleiben

In zwei Wochen beginnen für die Hamburger Schülerinnen und Schüler die Sommerferien. Hinterher soll alles besser werden. Dafür wollen jedenfalls die Kultusministerinnnen und -minister der Länder sorgen. Im kommenden Schuljahr soll es keinen Wechsel-Unterricht und keinen Unterricht zu Hause mehr geben, sondern einen dauerhaften Regelbetrieb mit allen Schulfächern und Unterrichtsstunden. Sogar Klassenfahrten soll es wieder geben. Und zwar unabhängig davon, ob Schülerinnen und Schüler geimpft sind.

RKI registriert 2.440 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 18,6

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 2.440 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3.165 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit bundesweit 18,6 an (Vortag: 19,3; Vorwoche: 29,7). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 102 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 86 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.711.569 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Service: Aktuelle Corona-Zahlen per Postleitzahl-Suche

Sinken die Infektionszahlen weiter? Wie hoch ist die Impfquote bei Ihnen zu Hause? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und erfahren Sie, wie es in Ihrem Landkreis aussieht.

Auch in MV greifen ab heute weitere Lockerungen

Von heute an gelten in Mecklenburg-Vorpommern weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Kontaktbeschränkungen werden deutlich gelockert. Private Treffen sind mit bis zu 30 Menschen möglich - Kinder, Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit. Bisher durften sich maximal zehn Personen treffen. Auch Familienfeiern in Gaststätten mit bis zu 100 Teilnehmern sind möglich. Veranstaltungen im Außenbereich sind mit bis zu 600 Personen zulässig, im Innenbereich mit maximal 200 Menschen. Auch Kinos und Schwimmbäder dürfen öffnen - wobei eine Testpflicht gilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Mecklenburg-Vorpommern seit Tagen unter zehn. Es ist der niedrigste Wert bundesweit.

Ab heute weniger Beschränkungen in Hamburg

Hamburg lockert angesichts sinkender Fallzahlen die Corona-Beschränkungen. So dürfen sich ab heute unter anderem im Freien wieder bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Nicht mitgezählt werden Kinder bis 14 Jahre, vollständig Geimpfte, Genesene und Menschen mit einem aktuellen negativen Corona-Test. Auch im Tourismus ist jetzt deutlich mehr möglich: Hotels, Hostels und Campingplätze können wieder zu 100 Prozent belegt werden - bisher waren nur 60 Prozent erlaubt. Bei Veranstaltungen dürfen sich nun unter Einhaltung von Hygieneauflagen in Innenräumen bis zu 100 und unter freiem Himmel bis zu 500 Menschen versammeln. Außerdem ist die Prostitution wieder erlaubt; Saunen, Dampfbäder und Wellnesseinrichtungen dürfen wieder öffnen. Gestern war die Sieben-Tage-Inzidenz weiter von 18,4 auf 17,4 gesunken.

32 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bleibt unter 10

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein hat sich um 32 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt den zweiten Tag unter dem Wert von 10und liegt jetzt bei 9,4. Den Bestwert meldet der Kreis Ostholstein mit 0,8. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich auf 63.547. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 1.612 Todesfälle - zwei mehr als am Vortag.

SH: Mobile Impfteams wollen Hotspots verhindern

Sogenannte soziale Brennpunkte werden auch in Schleswig-Holstein immer wieder zu Corona-Hotspots. Um das Virus auch dort zu bekämpfen, werden jetzt vor Ort Impfangebote gemacht - mit mobilen Impfteams. In den Hölk-Häusern in Bad Oldesloe etwa, wo 320 Menschen auf engem Raum leben, ist die Ansteckungsgefahr groß, wenn es einen Corona-Fall gibt. Zudem sind Menschen mit Migrationshintergrund sprachlich oft auf Hilfe angewiesen. Die Bürokratie ist für sie nicht immer einfach zu verstehen.

VIDEO: Impfen in sozialen Brennpunkten (3 Min)

NDR.de Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Wir biegen ein in die Zielgerade zum Wochenende. Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Freitag, 11. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.