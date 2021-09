Stand: 13.09.2021 15:35 Uhr Corona-News-Ticker: Bremen startet mit weiteren Auffrischungsimpfungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 13. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

SG Flensburg-Handewitt: 3G-Modell schon ab Donnerstag

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt schließt sich dem Weg der schleswig-holsteinischen Landesregierung an. Ab sofort gilt beim Zutritt zu Heimspielen das 3G-Prinzip. Die Neuerungen greifen schon in der Champions League - am Donnerstag.

Weitere Informationen SG Flensburg-Handewitt: 3G-Modell schon gegen FC Barcelona Der Handball-Bundesligist schließt sich dem Weg der schleswig-holsteinischen Landesregierung an. Beginn dafür ist am Donnerstag. mehr

Bremen: Auffrischungsimpfungen für medizinisches Personal und Menschen ab 60

Eine dritte Corona-Impfung ist in Bremen ab sofort für weitere Personengruppen möglich. Medizinisches Personal sowie Frauen und Männer ab 60 Jahren, deren vollständige Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt, könnten im Impfzentrum Bremen eine Auffrischungsimpfung erhalten, teilte das Gesundheitsressort mit. Das Angebot richtet sich zudem an Personen, die ausschließlich mit Vektor-Impfstoffen von Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurden und deren vollständige Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Auffrischungsimpfungen sind nur mit Termin möglich. Gespritzt wird der Impfstoff von Biontech oder Moderna - je nach Verfügbarkeit.

Thümler will Long Covid besser erforschen lassen

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) will die Corona-Forschung im Bereich Long Covid weiter voran treiben. "Wir haben dank der Spitzenleistungen unserer Forscherinnen und Forscher die akute Phase der Pandemie bewältigt", sagte Thümler in Hannover. Angesichts zunehmender Infektionen gelte es nun die Folgen einer Corona-Erkrankung und der Pandemie zu erforschen. Dabei sollten nicht nur die Infektions- und Medikamentenforschung, sondern vor allem interdisziplinäre Fragestellungen in den Blick genommen werden.

Mehr als 1.500 Infizierte auf Intensivstationen

In Deutschland werden erneut mehr als 1.500 Menschen wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt. Das DIVI-Intensivregister weist in seinem Tagesreport für heute 1.501 Patientinnen und Patienten aus. Vor einem Jahr waren es laut DIVI-Zeitreihe 234. 788 von den aktuellen Intensivpatienten werden beatmet. Die meisten der behandelten Intensivpatienten sind zwischen 50 und 59 Jahre alt (25,8 Prozent). Der Anteil der unter 40-Jährigen beträgt 12,8 Prozent. Im Januar war mit mehr als 5.700 Corona-Patientinnen und -Patienten der Höchststand erreicht worden. Derzeit werden etwa 6,5 Prozent der benutzbaren Intensivbetten von Covid-19-Erkrankten belegt.

RKI: Hospitalisierungsrate fällt auf Wert von 1,79

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei der Hospitalisierung ist auf 1,79 pro 100.000 Einwohner gesunken. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) heute mit. Am vergangenen Freitag lag sie bei 1,95. Der Wert ist im aktualisierten Infektionsschutzgesetz maßgebend für den Umgang mit der Pandemie und hat dabei die Sieben-Tage-Inzidenz der neuen Positiv-Tests abgelöst. Welche Schritte bei welchen Grenzwerten eingeleitet werden sollen, ist Sache der Bundesländer.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Das gilt derzeit im Norden Die Inzidenzwerte in Deutschland sind zuletzt wieder gestiegen. Die Nord-Länder setzen jetzt die 3G-Regel für Innenräume um. mehr

Moschee, Kino und Tafel: Aktionswoche #HierWirdGeimpft auch im Norden

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist unzufrieden mit dem aktuellen Impffortschritt. Er möchte die Corona-Schutzimpfung nun dorthin bringen, wo die Menschen sind. "Es gibt immer noch diejenigen, die eigentlich gar nichts gegen das Impfen haben. Die vielleicht sogar schon mal einen Termin hatten - den haben sie verpasst - und sie haben sich einfach keinen neuen gemacht", sagte er zum Auftakt der Aktion #HierWirdGeimpft im WDR.

Auch in Norddeutschland bieten zahlreiche Orte kostenlose Impfungen ohne Termin an: Beispielsweise auf der Rollsportanlage in Anklam (19.9.), im Open Air Kino der Hochschule Wismar (14.9.), im Begegnungszentrum "Wir in Süderwisch" in Cuxhaven (15.9.), bei der Tafel in Hemmoor (17.9.) und an der Grundschule Albert Schweizer in Wedel (13.9.). In Hamburg bekommt man den Pieks unter anderem in der Islamischen Gemeinde Nobistor (18.9.), im Museum Altona (19.9.) und in der Elbphilharmonie (2.10.). Derzeit haben laut Robert Koch-Institut etwa zwei Drittel der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten.

Inzidenz in Hamburg sinkt auf 82,5

In Hamburg sind nach Angaben der Sozialbehörde 155 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 22 Neuinfektionen mehr als am Sonntag, aber 40 weniger als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 82,5. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 90,7. Drei Menschen starben mit dem Virus. "In Hamburg müssen um die 50 Patienten wegen einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch betreut werden. Das sind bereits wieder halb so viele wie auf dem Höhepunkt der Pandemie. Und dass, obwohl der Winter noch in weiter Ferne liegt", sagte Ärztekammerpräsident Pedram Emami.

Impfpass-Fälscher in Hamburg entdeckt

In Hamburg hat die Polizei einen Mann festgenommen, der Impfpässe gefälscht haben soll. Im Rahmen der Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen 27-jährigen Drogendealer beobachteten Beamte die Übergabe eines vermeintlichen Impfpasses. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 38-jährigen Gegenübers fanden die Polizisten Hunderte gelbe Impfpässe - davon einige bereits ausgefüllt und gefälscht - sowie etwa 30.000 Euro in bar.

Lauterbach: "Keine Schutzkonzepte für Kitas entwickelt"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wirft den politischen Entscheidern im Bund, in den Ländern und Kommunen gravierende Versäumnisse beim Schutz kleiner Kinder vor der vierten Coronawelle vor. "Viele politisch Verantwortliche haben keine Schutzkonzepte für die Kitas entwickelt", sagte Lauterbach dem "Spiegel". "Die Kita-Kinder sind fast ungeschützt: Masken und Abstand lassen sich kaum durchsetzen. Es gibt oft keine Luftreiniger und keine Lollitests." In Kitas wie auch in den Schulen werde es in den kommenden Wochen deutlich steigende Infektionszahlen geben.

Impf-Skeptiker durch Aufklärung überzeugen

Auch in der Hamburger "Wunderbar" wird heute Abend von 19 bis 23 Uhr geimpft. Dies ist Teil der bundesweiten Aktionswoche, während der sich Bürgerinnen und Bürger ohne Termin und kostenfrei gegen Corona impfen lassen können. Befragungen zeigen, dass sich die Hälfte der Ungeimpften noch unsicher ist - besonders in Bezug auf die Wirksamkeit der Impfstoffe. Nur knapp fünf Prozent derjenigen, die noch nicht geimpft sind, seien konsequent gegen eine Impfung, so Psychologin Katrin Schmelz von der Universität Konstanz. Ihr fehle in den Medien mehr Erklärung, wie die Wirkstoffe funktionieren. Soziologin Jutta Allmendinger wirbt für aufsuchende Impfaktionen vor allem bei Menschen, die Sprachprobleme haben.

AUDIO: Impf-Woche startet: Aufsuchende Angebote nötig (5 Min) Impf-Woche startet: Aufsuchende Angebote nötig (5 Min)

Greifswalder Forscher: Neue Erkenntnisse zu Hirnvenenthrombosen nach AstraZeneca-Impfung

Ein Team um den Greifswalder Transfusionsmediziner Andreas Greinacher hat neue Erkenntnisse zu Nebenwirkungen bei der Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca veröffentlicht. Demnach seien Betroffene einer Hirnvenenthrombose nicht langfristig gefährdet, immer neue Thrombosen zu bilden. "Die gefährlichen Anti-PF4-Antikörper, die zu Hirnvenenthrombosen nach einer AstraZeneca-Impfung gegen Covid-19 führen können, verschwinden bei den meisten Patienten innerhalb von drei Monaten wieder. Die Betroffenen können ohne Risiko ein zweites Mal geimpft werden, ohne dass die Antikörper wieder gebildet werden", sagte Greinacher. Ein Abstand von mindestens drei Monaten sei daher zu empfehlen. Die Erkenntnisse wurden in der medizinischen Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlicht. Das Greifswalder Team hatte bereits im April herausgefunden, dass der Abwehrstoff, der sich in seltenen Fällen nach der Impfung bildet, die Blutplättchen aktiviert. Diese agieren dann wie bei einer Wundheilung und lösen Thrombosen im Gehirn aus. Dafür war eine Therapie entwickelt worden, die nach Angaben der Forscher bereits große Wirkung zeige.

VIDEO: Greifswalder Forscher liefern Erkenntnisse über AstraZeneca (4 Min)

Städte- und Gemeindebund will Einsatz von Promis als "Impfbotschafter"

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert einen verstärkten Einsatz von Promis in der Werbung für die Impfung. Es sei immer hilfreich, "wenn Prominente aus Kunst, Kultur und Sport sich klar zur Impfung bekennen und dazu aufrufen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Gerd Landsberg, der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "So wie wir etwa Lesebotschafter haben, sollte es auch Impfbotschafter geben." Gebraucht würden außerdem "noch mehr mobile Angebote, um die Impfungen zu den Menschen zu bringen". Zu den Orten für die Impfungen könnten etwa auch Kirchen und Moscheen, Fußballplätze und Diskotheken gehören. Landsberg forderte weiter, die Werbeaktionen für die Corona-Impfungen "nachhaltig" zu betreiben. Diese müssten über die nächsten Monate hinweg laufen - "sonst verlieren wir den Kampf gegen die vierte Welle".

Mehrheit will auch nach Corona im Homeoffice arbeiten

Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland, die während der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben, wollen das einer Yougov-Umfrage zufolge auch weiterhin tun. Die Beliebtheit des Arbeitens in den eigenen vier Wänden habe im Zuge der Pandemie noch zugenommen. Bei der Umfrage hatten demnach 71 Prozent der Befragten den Wunsch geäußert, auch künftig im Homeoffice arbeiten zu können. Zu Beginn der Pandemie seien es im Mai vergangenen Jahres nur 58 Prozent gewesen. Ständig zu Hause arbeiten möchte ein gutes Viertel (26 Prozent) der Befragten. 45 Prozent wollen das Homeoffice und den Arbeitsplatz im Büro mehrmals in der Woche wechseln. Ein Grund "pro Homeoffice" ist der Umfrage zufolge die Zeitersparnis durch die wegfallenden Wege zur Arbeit. Weitere Gründe seien die flexiblere Arbeitszeiteinteilung, die eingesparten Fahrtkosten und die Entlastung der Umwelt.

MV: Viele Lehrer offenbar noch immer ohne Dienst-Laptop oder -Tablet

Ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern muss trotz eines millionenschweren Förderprogramms auch mehr als eineinhalb Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie noch immer auf Dienst-Laptops oder -Tablets verzichten. Das geht aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion zur Ausstattung mit sogenannten mobilen Endgeräten hervor. Demnach hatten sich von 615 Schulen 390 zurückgemeldet. Bei nur knapp einem Drittel davon hat der Schulträger - also die jeweilige Kommune - für Lehrer Laptops oder Tablets beschafft. An 250 Schulen müssen die Lehrkräfte auf die digitalen Endgeräte verzichten. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg spricht von einem Armutszeugnis. Ein Jahr nach dem Höhepunkt der Pandemie fehle noch immer eine Förderrichtlinie des Landes. Das Bildungsministerium wies die Kritik zurück; die genaue Förderrichtlinie solle heute veröffentlicht werden.

Niedersachsen meldet 269 Neuinfektionen - Inzidenz bei 75,8

Die Gesundheitsämter in Niedersachsen haben innerhalb von 24 Stunden 269 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus den heute früh veröffentlichten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Zum Vergleich: Gestern waren 908 neue Fälle gemeldet worden, am Montag vor einer Woche 293. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg minimal im Vergleich zum Vortag von 75,7 auf 75,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche hatte die landesweite Inzidenz bei 72,5 gelegen. Die Zahl der Todesfälle bleibt den Angaben zufolge unverändert bei insgesamt 5.876 seit Beginn der Pandemie.

RKI: Inzidenz steigt bundesweit auf 81,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut (RKI) leicht von 80,2 gestern auf aktuell 81,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Vor einer Woche lag der Wert den Angaben zufolge bei 84,3. Zu beachten ist bei der Entwicklung der Inzidenz: Waren gestern für das Bundesland Baden-Württemberg keine neuen Corona-Fälle gemeldet worden, sind es heute knapp 2.000. Für ganz Deutschland meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages insgesamt 5.511 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4.749 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge zudem binnen 24 Stunden zwölf weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 seit Beginn der Pandemie in Deutschland gestorben sind, stieg auf 92.618.

Keine täglichen Tests mehr für Schüler in Niedersachsen

Von heute an müssen sich Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen nicht mehr jeden Tag auf das Coronavirus testen. Nach Angaben des Kultusministeriums wird dies nun noch dreimal die Woche der Fall sein - jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag. Nach dem Ende der Sommerferien mussten sich die Schülerinnen und Schüler rund eineinhalb Wochen lang jeden Schultag testen. Ausgenommen von der Testpflicht sind laut Ministerium Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind im Bundesland rund 44 Prozent der 12- bis 17-Jährigen einmal geimpft, rund 30 Prozent sind vollständig geimpft. Damit zählt Niedersachsen zu den Bundesländern, in denen diese Quoten am höchsten sind. Kinder, die jünger als zwölf Jahre sind, können sich noch nicht impfen lassen.

Weitere Informationen Niedersachsen: Keine täglichen Corona-Tests mehr an Schulen Ab sofort müssen sich Schüler nur noch dreimal pro Woche testen. Die Inzidenz an Schulen ist vielerorts gering. mehr

Aktionswoche startet - Bundesregierung wirbt für Corona-Impfungen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll von heute an eine bundesweite Impfaktionswoche mit dem Motto #HierWirdGeimpft neue Fortschritte bringen. Jeder Bürger kann sich an zahlreichen Stellen ohne Termin und kostenfrei gegen Corona impfen lassen. Neben den dauerhaften Impfmöglichkeiten etwa in den Impfzentren sollen zahlreiche temporäre Angebote, zum Beispiel in Bibliotheken oder Einkaufszentren, die Impfquote nach oben treiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief die Bürger gestern dazu auf, die Angebote zu nutzen. "Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller", sagte sie. Impfangebote werde es auch bei Freiwilligen Feuerwehren, in der Straßenbahn, am Rand von Fußballfeldern und in Moscheen geben. Die Impfaktionswoche dauert bis zum kommenden Sonntag. Derzeit sind rund 62 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft. Die Quote stieg zuletzt nur langsam weiter an.

Weitere Informationen Aktionswoche startet: Gratis-Pizza nach Impfung auf dem Kiez Heute beginnt eine bundesweite Aktionswoche für mehr Corona-Schutzimpfungen. Auch in Hamburg gibt es zahlreiche Angebote. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

55 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz sinkt leicht

In Schleswig-Holstein hat die Landesmeldestelle 55 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 169 / Vorwoche: 54) gemeldet. Damit liegt die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 43,1 - nach 43,3 am Vortag. Unter den Kreisen bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel am höchsten, nun mit 69,3 (Vortag: 65,3). Am niedrigsten ist der Wert derzeit in Schleswig-Flensburg mit 22,7. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion wurden nicht gemeldet.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte die 2G-Regel bundesweit gelten?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten Sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Montag, 13. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.