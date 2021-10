Stand: 13.10.2021 14:26 Uhr Corona-News-Ticker: Bremen knackt Erstimpfungsquote von 80 Prozent

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Vor HSV-Spiel: 2G-Kontrollen vor dem Volksparkstadion

Das Hamburger Volksparkstadion wird am Sonnabend so voll wie seit 19 Monaten nicht mehr. Knapp 33.000 Tickets sind für die Partie des Fußball-Zweitligisten gegen Fortuna Düsseldorf bereits verkauft worden. Um einen reibungslosen Zugang zum Stadion für vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene (2G-Regel) zu ermöglichen, werden die Kontrollen vor das Stadion verlagert. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" werden 140 Ordner auf den Hauptwegen von den S-Bahnhöfen bis zum Stadion die Besucher auf die Echtheit ihrer Nachweise überprüfen. Als Bestätigung erhalten die Zuschauer Armbändchen mit dem Datum des Spieltags und können so ohne weitere 2G-Kontrolle ins Stadion gelangen. Dort entfallen die Maskenpflicht und Abstandsregeln. Es wird Alkohol ausgeschenkt.

Erstimpfungen: Bremen knackt die 80 Prozent

Bremen hat als erstes Bundesland bei den Erstimpfungen die Quote von 80 Prozent geschafft. Das geht aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Auch bei den Zweitimpfungen liegt Bremen mit 76,5 Prozent vorn. Mehr als 70 Prozent schaffen bisher aber auch das Saarland und Schleswig-Holstein. Hamburg ist mit 69,8 Prozent fast an dieser Marke dran. Die niedrigsten Impfquoten verzeichnen Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Deutschlandweit sind 68,6 Prozent mindestens einmal und 65,4 Prozent komplett geimpft.

Intensivmediziner: Fast alle Corona-Patienten ungeimpft oder mit Vorerkrankung

Die deutschen Intensivmediziner sehen die Corona-Pandemie nach wie vor als große Belastung. Von einer Entspannung könne nicht die Rede sein, sagte Divi-Präsident Gernot Marx dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Lage werde aber zunehmend nicht ausschließlich von Corona bestimmt. Marx zufolge sind die meisten Patienten auf den Intensivstationen gar nicht oder nicht vollständig geimpft. Unter den schwer kranken geimpften Patienten gebe es nahezu keine ohne Vorerkrankungen. Es handele sich größtenteils um ältere Menschen, die chronische Krankheiten hätten oder deren zweite Impfung schon weiter zurückliege.

225 neue Corona-Fälle in Hamburg bestätigt

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 225 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 24 Neuinfektionen mehr als am Mittwoch vor einer Woche und 44 Fälle mehr als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 58,6 auf jetzt 59,9. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 71,1.

Niedersachsen: FDP-Forderung nach baldigem "Freedom Day" im Landtag

Die FDP-Fraktion hat im Niedersächsischen Landtag heute mehr Eigenverantwortung für die Bürger in der Corona-Pandemie gefordert. Mit Blick auf Corona-Verordnungen sagte der Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner, es sei der Zeitpunkt gekommen, "an dem wir uns dieses Regelwerk sparen können". Er forderte, von Pflichten auf Appelle überzugehen - etwa beim Maskentragen im Nahverkehr. Die Pandemie sei jedoch noch nicht vorbei. Die FDP-Forderung nach einem sogenannten Freedom-Day wiesen die drei anderen Landtagsfraktionen zurück. Ein "Freedom Day" sei ein waghalsiges Experiment, sagte die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz. Mehrere Politiker verwiesen zudem auf eine zu niedrige Impfquote im Bundesland, um die Corona-Maßnahmen aufzuheben. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) warnte, vor der kalten Jahreszeit dürfe man nicht leichtsinnig werden. Der vergangene Herbst und Winter hätten gezeigt, dass es dann mehr Infektionen gebe.

Krisenstab verteidigt Regeln für Weihnachtsmärkte in Niedersachsen

Der niedersächsische Corona-Krisenstab hat die neuen Regeln für Weihnachtsmärkte im Land verteidigt. Krisenstabschef Heiger Scholz nannte es überraschend, dass der Städtetag die Regeln für nicht praktikabel hält. Das berichtete NDR 1 Niedersachsen heute. Diese Auflagen seien auf Basis der Konzepte der Schausteller erarbeitet worden. Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr unter 3G-Auflagen möglich sein - beispielsweise mit Zäunen und Zugangskontrollen oder mit Armbändern für Gäste. Ein Zaun widerspreche dem Charakter der Märkte, Bändchen seien aufwendig und teuer, hatte der Städtetag kritisiert.

Rechnungshof MV kritisiert Landesregierung: Corona-Hilfsgelder rechtswidrig verwendet

Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern kritisiert die Landesregierung dafür, die verfassungsrechtlich festgeschriebene Schuldenbremse in Teilen umgangen zu haben. So sei der Löwenanteil der Kredite aus dem 2,85 Milliarden Euro schweren Schutzfonds MV für Projekte verwandt worden, "die da nicht reingehören, weil kein Pandemiebezug gegeben ist", sagte Rechnungshof-Präsidentin Martina Johannsen NDR 1 Radio MV. Einen fehlenden zeitlichen und sachlichen Bezug zur Pandemie sieht Johannsen bei den Mitteln für den Investitionsstau bei der Unimedizin, aber auch beim Breitbandausbau. Der habe schon lange auf der Agenda gestanden. Auch Prallschutzmatten in einer Turnhalle, ein Lift in einer Schule oder ein neues Label für Tourismusorte hätten nichts mit der Pandemiebekämpfung zu tun. Johannsen bilanziert: "Das ist aus unserer Sicht schlicht rechtswidrig."

Weniger Klassenarbeiten und Lernstoff in Niedersachsen

Die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen sind mit weniger Klassenarbeiten und einer Reduzierung des Lernstoffes ins neue Schuljahr gestartet. Diese Herangehensweise sei sinnvoll, teilte der Verband der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens heute mit. Nach dem Lockdown sollte nicht das schnelle Eintrichtern verpasster Lerninhalte im Mittelpunkt stehen, sondern die Erarbeitung nachhaltiger Konzepte und die Fokussierung auf wirklich relevante Unterrichtsinhalte über einen längeren Zeitraum hinweg.

Hamburg: "Sonderfonds Messen" soll Risikofaktoren abmildern

Nach anderthalb Jahren voller Absagen aufgrund der Corona-Pandemie läuft das Messegeschäft in Hamburg mit dem ITS Weltkongress zur Mobilität gerade erst wieder an. Doch bleibt es auch für künftige Ausstellungen bei den jetzigen 2G - und 3G-Regeln? Mit wie vielen Besuchern und Ausstellern können Messeplaner im kommenden Jahr rechnen? Für Veranstalter sind das Risikofaktoren. Denn sie finden kaum einen Versicherer, der zahlt, falls die Messe am Ende doch ausfällt. Mit dem "Sonderfonds Messen" springt hier künftig der Bund ein. Die Förderung kann vom 25. Oktober an online beantragt werden. Sie gilt vorerst bis Ende September 2022. Hamburg stellt die Software bereit und organisiert die Auszahlung. Ein ganz ähnliches Programm gibt es auch schon für Kulturschaffende und Konzertveranstalter.

Hamburgs Schulsenator: Lockerung der Maskenpflicht für Grundschüler im November möglich

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) hält unter bestimmten Bedingungen weniger strenge Corona-Regeln an Grundschulen für möglich. "Wenn die Infektionszahlen sich weiter positiv entwickeln, kann ich mir eine Lockerung der Maskenpflicht für Grundschüler im November durchaus vorstellen", sagte er dem "Hamburger Abendblatt". Zunächst jedoch sollen die bisherigen Regeln noch bestehen bleiben. "Nach den Herbstferien gilt an Hamburgs Schulen zunächst weiterhin für alle die Maskenpflicht, um das bekannte Infektionsrisiko durch die vielen Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland zu verringern." Es gelte weitern, lieber eine Sicherheitsmaßnahme mehr zu haben als neue Schulschließungsdebatten. Die CDU setzt sich schon länger für ein Ende der Maskenpflicht in den Hamburger Schulen ein.

710 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, Inzidenz konstant

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut heute 710 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vortag: 350, Vorwoche: 653). Es kommen fünf weitere Todesfälle hinzu. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.009. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 42,1 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 42,6, Vorwoche: 42,1).

Bundesarbeitsgericht: Grundsatzurteil zu Minijobber-Bezahlung während des Lockdowns

Können Minijobber darauf pochen, ihren Lohn zu bekommen, auch wenn ihre Arbeit während des Corona-Lockdowns nicht gebraucht wurde? Das Bundesarbeitsgericht will das heute grundsätzlich klären - es ist der erste Arbeitsrechtsstreit vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht, der seinen Ursprung in der Corona-Krise hat. Konkret geht es um den Fall einer Frau aus Niedersachsen. Sie hatte als geringfügig Beschäftigte in einer Filiale für Nähmaschinen und Zubehör als Verkäuferin gearbeitet. Auf Anordnung der Behörden musste das Geschäft während des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr den ganzen April über geschlossen bleiben. Die Frau wurde als Verkäuferin nicht gebraucht. Anders als Voll- oder Teilzeitbeschäftigte können Minijobber nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Die 432 Euro netto, die die Frau mit ihrem Arbeitgeber als Entgelt für ihre Tätigkeit vereinbart hatte, fordert sie daher ein. In ihrer Klage argumentiert sie, dass es zum Betriebsrisiko gehöre, wenn das Geschäft auf behördliche Anordnung schließen muss. Dieses Risiko müsse ihre Arbeitgeberin tragen. In den ersten beiden Instanzen hatte die Frau damit Erfolg.

Lufthansa zahlt Hilfen schneller zurück als geplant

Die Lufthansa hatte während der Pandemie staatliche Hilfen erhalten, um die Arbeitsplätze im Unternehmen zu sichern. Nun hat das Unternehmen bereits 1,5 Milliarden Euro zurückgezahlt. Eine weitere Milliarde Euro will der Konzern bis Ende des Jahres zurückzahlen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik hält aktuell noch 14,09 Prozent des Grundkapitals der Lufthansa - in der Corona-Krise waren es 20 Prozent. Trotz der Hilfen seien Tausende Arbeitsplätze verloren gegangen, kritisieren Experten.

92 Corona-Tote bundesweit registriert

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 65,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 65,8 gelegen, vor einer Woche bei 62,3 (Vormonat: 81,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.903 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 11.547 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 92 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 76 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.330.258 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Pandemie führt zu Lieferengpässen - auch im Weihnachtsgeschäft

Im Zuge der Corona-Pandemie fehlt es in der Industrie an immer mehr Material - betroffen sind davon nicht nur die Autobauer. Das führt dazu, dass wir nicht mehr alles direkt kaufen können. Im vorweihnachtlichen Geschäft könnte es zu Lieferengpässen kommen. Fahrradhändler haben schon länger Probleme bei Bestellungen, aber auch Baumärkte und Möbelhäuser kommen nicht mehr an alle gewünschten Produkte. Zudem sind Computerchips schwer zu bekommen.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein leicht gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Mit Datenstand von Dienstagabend (18.45 Uhr) lag die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 25,5 - nach 27,7 am Vortag. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete Neumünster mit 53,8, am niedrigsten war der Wert in Schleswig-Flensburg mit 12,3. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 119 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, sechs mehr als am Montag. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten und -Patientinnen sank um sechs auf 56. Von ihnen lagen zuletzt 14 auf Intensivstationen, acht mussten beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - betrug 1,1.

Hundert Folgen Corona-Podcast: Drosten und Ciesek reden weiter

Die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek sind als Pandemie-Erklärer zu Leuchttürmen wissenschaftlich fundierter Information geworden. In der 100. Folge des Coronavirus-Update von NDR Info kündigen die Forscher Veränderungen im Podcast an: Die Folgen werden kürzer und kompakter. Außerdem geht es in der Jubiläumsausgabe unter anderem um die Immunität von Genesenen, korrigierte Impfzahlen und das neue Medikament Molnupiravir.

Live-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Mittwoch, 13. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.