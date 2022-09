Stand: 13.09.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Bremen beginnt Impfung mit Omikron-Vakzinen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 13. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die Corona-Nachrichten von Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Bremen beginnt Impfungen mit angepassten Impfstoffen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.950 in Schleswig-Holstein ,

RKI: Bundesweit 54.930 neue Fälle - Sieben-Tage-Inzidenz bei 229,9

Bremen beginnt Corona-Impfungen mit angepassten Impfstoffen

In Bremen werden ab heute erstmals die überarbeiteten Omikron-Impfstoffe verabreicht. Die Vakzine wurden speziell gegen die Omikron-Untervariante BA.1 entwickelt, sie stehen deshalb nur für Booster-Impfungen zur Verfügung. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linkspartei) legte allen Bremerinnen und Bremern nahe, ihren Impfschutz auffrischen zu lassen, um einen möglichen schweren Krankheitsverlauf zu verhindern. Die neuen mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna werden im Impfzentrum Am Brill, in Impfstellen in Bremen-Nord und Bremen-Ost sowie in der Impfstelle Bremerhaven verimpft. In Niedersachsen haben gestern die ersten Menschen die neuen Omikron-Impfstoffe erhalten. In Schleswig-Holstein sind die angepassten Vakzine bereits seit vergangenen Donnerstag erhältlich.

Tödlicher Maskenstreit: Urteil in Mordprozess erwartet

Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht soll heute das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Außerdem soll das Landgericht Bad Kreuznach die besondere Schwere der Schuld feststellen. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine Haftentlassung des heute 50-Jährigen bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haft nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, aber in der Praxis so gut wie ausgeschlossen. Die Verteidigung hat den Tatvorwurf des Mordes zurückgewiesen. Die beiden Anwälte des Deutschen plädierten auf Totschlag mit erheblich eingeschränkter Schuldfähigkeit des Angeklagten, der nach Schätzung eines Gutachters zum Zeitpunkt des tödlichen Schusses rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Die Tat am 18. September 2021 an einer Tankstelle im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen

In Schleswig-Holstein liegt die aktuelle Corona-Inzidenz bei 213,3 Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen. Das gab die Landesmeldestelle in Kiel bekannt. Am Montag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 209,7 gelegen. Landesweit wurden den Angaben zufolge 1.950 Corona-Neuinfektionen registriert, eine Woche zuvor waren es 1647. In den Kliniken werden 218 Menschen behandelt, die mit Corona infiziert sind - allerdings ist nicht bekannt, ob sie wegen ihrer Corona-Infektion im Krankenhaus sind. Auf Intensivstationen in Schleswig-Holstein liegen 22 Patienten mit einer Corona-Infektion.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 229,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 229,9 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 216,2 gelegen (Vorwoche: 219,1; Vormonat: 342,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 54.930 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 49.709) und 90 Todesfälle (Vorwoche: 99) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 13. September 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

