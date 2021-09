Stand: 19.09.2021 12:14 Uhr Corona-News-Ticker: Braun lehnt Ende der Auflagen im Herbst ab

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 19. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Kanzleramtschef Braun gegen Ende der Corona-Auflagen im Herbst

S pahn: Etwa 500.000 Erstimpfungen in der Impf-Aktionswoche

Umfrage: Mehrheit der Befragten für sogenannte 2G-Regel

Zypern und ganz Portugal ab heute keine Hochrisikogebiete mehr

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 672 in Niedersachsen , 87 in Schleswig-Holstein und 144 in Hamburg

RKI: Bundesweit 7.337 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 70,5

Hamburg: Inzidenz steigt minimal an - 14 weitere Todesfälle gemeldet

Nach Schleswig-Holstein und Niedersachsen liegen nun auch die aktuellen Corona-Fallzahlen des Tages aus der Hansestadt Hamburg vor. Wie die Gesundheitsbehörde am Mittag mitteilte, wurde binnen 24 Stunden bei 144 Menschen eine Infektion mit dem Virus neu nachgewiesen. Gestern waren 150 Neuinfektionen gemeldet worden, am Sonntag vor einer Woche 133. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg dementsprechend leicht an von 67,4 am Vortag auf aktuell 68,0. Vor einer Woche hatte der Wert noch deutlich höher bei 84,6 gelegen. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg verhältnismäßig stark um 14 auf insgesamt 1.691 seit Beginn der Pandemie.

Viele Besucher bei Hamburger "Nacht der Kirchen"

An der nach einem Jahr Corona-Zwangspause wieder durchgeführten "Nacht der Kirchen" haben gestern in Hamburg nach Angaben der Veranstalter viele Menschen teilgenommen. Eine genaue Zahl nannte der Kirchenkreis Hamburg-Ost aber nicht. Rund 70 Kirchen verschiedener christlicher Konfessionen hatten ihre Türen unter dem Motto "Komm wie du bist" geöffnet. "Mit mehr als 270 analogen und digitalen Programmangeboten konnten die Menschen in unserer Stadt kirchliche Vielfalt mitten im Leben erfahren", sagte der Hauptpastor von St. Nikolai und Propst des Kirchenkreises, Martin Vetter. Das nach Kirchenangaben größte ökumenische Fest in Norddeutschland war in diesem Jahr von Bischöfin Kirsten Fehrs, Weihbischof Horst Eberlein und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eröffnet worden.

Kanzleramtschef Braun gegen Ende der Corona-Auflagen im Herbst

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) weist die Forderung des Kassenärzte-Chefs Andreas Gassen zurück, am 30. Oktober alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Wie das ARD-Hauptstadtstudio unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sagte Braun, dass er von einem "Freedom Day" im Herbst derzeit nicht viel hält. Der Kanzleramtschef sieht demnach die Gefahr einer weiteren Corona-Welle. Gut vier Millionen Menschen hätten sich in Deutschland bis heute infiziert, aber etwa 20 Millionen noch immer keinen Impfschutz. Braun ist dem Bericht zufolge dafür, erst dann eine Aufhebung der Beschränkungen zu versprechen, wenn der Prozentsatz der Geimpften besonders bei älteren Menschen deutlich gestiegen ist. Braun sprach sich außerdem gegen eine bundesweite Ausdehnung der sogenannten 2G-Regel aus, so lange das nicht notwendig sei, um das Gesundheitswesen vor einer drohenden Überlastung zu schützen.

Letzter Tag des "Planet C"-Festivals in Lärz unter Corona-Bedingungen

Heute geht die dritte und letzte Ausgabe des "Planet C"-Festivals in Lärz in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende. Statt des "Fusion"-Festivals Ende Juni mit normalerweise 70.000 Menschen sind in diesem Jahr an drei Wochenenden jeweils etwa 10.000 Gäste zum Feiern auf den ehemaligen russischen Militärflughafen an der Mecklenburgischen Seenplatte gekommen. Alle Gäste mussten vor Betreten des Geländes einen PCR-Test auf das Coronavirus machen. Dafür hatten die Veranstalter eigens ein entsprechendes Labor gekauft, das sie selbst betrieben, eigene Software und ein eigenes Ticket- und Datenschutzkonzept entwickelt. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis - erschöpft und glücklich", sagte ein Sprecher gestern. "Den Aufwand dafür haben wir gern geleistet und freuen uns, dass er auch von der Community gewürdigt wurde." Im Durchschnitt hätten je Veranstaltung acht Corona-positive Menschen in Quarantäne gemusst und nicht mitfeiern können.

Haus der Geschichte: Mehr als 1.500 Objekte zur Corona-Krise gesammelt

Das Haus der Geschichte in Bonn hat inzwischen rund 1.500 Objekte zur Corona-Krise zusammengetragen. "Wir haben mehr gesammelt als sonst üblich, weil man wohl auch rückblickend sagen wird, dass Corona ein prägendes Ereignis der Zeitgeschichte ist", sagte Sammlungsdirektor Dietmar Preißler der Deutschen Presse-Agentur. Atemschutzmasken, Impfampullen, ein Bierkrug des abgesagten Oktoberfests in München: Das Museum hat die Pandemie von Beginn an zum Thema gemacht und ein Sammlungskonzept erstellt mit Kategorien wie "Corona im Alltag" oder "Corona und Wirtschaft". Institutionen und Privatleute haben Gegenstände zur Verfügung gestellt, die die Krise illustrieren. Kinderzeichnungen etwa zeigen beispielhaft, wie die Krise die Jüngsten belastet. Zu den neueren Errungenschaften des Museums gehören auch Einrichtungsgegenstände und Beschilderungen eines Impfzentrums. Auch Behörden-Formulare, Hinweiszettel auf abgesagte Veranstaltungen oder von Bürgern verfasste Gedichte zu Corona sind im Fundus. "Wir sichern das alles, um das Ereignis als Teil unseres kulturellen Gedächtnisses zu bewahren."

Erster Test mit Corona-Spürhunden in Hannover bei Fury-Konzert

Die Band Fury in the Slaughterhouse bestreitet heute Abend das Auftaktkonzert einer besonderen Konzertreihe in Hannover - gesichert von Corona-Spürhunden im bundesweit ersten Praxiseinsatz. Ziel sei, herauszufinden, ob der Einsatz der Hunde eine Option sei und Großveranstaltungen sicherer machen könne, sagte vorab Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. Zu dem Konzert sind 500 Besucher zugelassen, alle müssen vorher einen Antigen-Schnelltest und einen PCR-Test machen und eine Schweißprobe für die Hunde abgeben. Holger Volk, Leiter der Klinik für Kleintiere an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, sprach von weltweit 26 Studien, die alle ergeben hätten, dass Hunde Corona-Infektionen erschnüffeln könnten.

Spahn: Etwa eine halbe Million Erstimpfungen in Impf-Aktionswoche

In der von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam durchgeführten Impf-Aktionswoche hat es nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) etwa eine halbe Million Corona-Erstimpfungen gegeben. Spahn sagte der Funke-Mediengruppe, etwa die Hälfte dieser Impfungen gehe auf die rund 1.500 organisierten Aktionen der Impf-Woche zurück. Er sei damit zufrieden. Der Minister zeigte sich aber besorgt über die große Gruppe Ungeimpfter in der älteren Bevölkerung: "Von den 24 Millionen Menschen im Alter über 60 Jahren sind knapp vier Millionen noch ungeimpft, das ist fast jeder sechste in dieser Risikogruppe." Die Bundesregierung prüft laut Spahn auch steuerliche Vergünstigungen für Unternehmen, zum Beispiel wenn diese mit bestimmten Aktionen Kunden oder Beschäftigte zu einer Impfung bewegen.

Umfrage: Mehrheit der Befragten für 2G-Regel

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" befürworten 57 Prozent der Menschen in Deutschland die sogenannte 2G-Regel für Gastronomie und Veranstaltungen. 33 Prozent halten sie hingegen für falsch. Von den Befürwortern sprachen sich 66 Prozent dafür aus, die 2G-Regel verpflichtend einzuführen. 31 Prozent waren der Meinung, dass die Entscheidung darüber den Gastronomen und Veranstaltern selbst überlassen sein sollte.

Bei 2G-Optionsmodellen können Gastronomen oder Unternehmer - etwa aus der Kultur-, Veranstaltungs- und Sportbranche - den Zugang freiwillig auf Geimpfte und Genesene beschränken. Alle Kunden, die lediglich einen negativen Corona-Test vorweisen können, dürfen dann nicht eingelassen werden. Im Gegenzug entfallen für die Geimpften und Genesenen bei 2G in der Regel Masken- und Abstandsregeln. Für Kinder und Jugendliche gelten Ausnahmen.

Niedersachsen: Inzidenz jetzt bei 58,3

Binnen einer Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen von 75,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf den Wert von 58,3 gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Robert Koch-Institut heute früh veröffentlicht hat. Gestern lag die Inzidenz demnach bei 59,1. Die aktuell höchste Inzidenz im Land hat Salzgitter (153,1), deutlich am niedrigsten ist sie im Landkreis Wittmund (5,2). Mit 672 laborbestätigten neuen Corona-Fällen wurden ebenfalls weniger als gestern (719) und vor einer Woche (908) gemeldet. Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen bleibt den Angaben zufolge in Niedersachsen unverändert bei 5.909.

RKI registriert 7.337 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 70,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen sinkt laut Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit weiter. Der am frühen Morgen veröffentlichte Wert liegt bei 70,5 - am Vortag hatte er bei 72,0 gelegen, am Sonntag vor einer Woche bei 80,2. Die von den Gesundheitsämtern in Deutschland gemeldete Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden wurde mit 7.337 angegeben (Vortag: 8.901 / Vorwoche: 7.345). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge zudem 38 weitere Todesfälle verzeichnet, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 92.958.

Zypern und ganz Portugal keine Hochrisikogebiete mehr

Die Bundesregierung streicht Zypern und die Algarve ab heute von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Damit verschwindet das auch bei Urlaubern beliebte Portugal nun ganz aus dieser Kategorie, wie aus einer Mitteilung des Robert Koch-Instituts von Ende der Woche hervorging. Die Tourismusbranche der Algarve reagierte mit Erleichterung auf die Entscheidung. "Die Algarve sieht nun einer starken Herbst- und Wintersaison entgegen, die vor allem bei Deutschen immer beliebter wird", sagte der Präsident der Tourismusverbandes der Algarve, João Fernandes. Auch der Westen Irlands, Brasilien und Indien sind keine Hochrisikogebiete mehr. Neu aufgenommen in die Liste wurden unter anderem Armenien und Venezuela.

"Freedom Day" am 30. Oktober? Gassens Vorstoß stößt auf Ablehnung

Der Vorstoß von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen für ein Ende aller Corona-Maßnahmen hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Gassen fordert, Ende Oktober die Regeln abzuschaffen, also auch Maskenpflicht und Abstandsgebot. Der Chef der deutschen Kassenärzte glaubt, dass sich so auch in den kommenden Wochen die Impfquote erhöhen lässt. Die Politik lehnt den Vorstoß überwiegend ab. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das Enddatum 30. Oktober für ethisch nicht vertretbar. Erst müssten mehr Menschen geimpft sein. Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen bezeichnete den Vorstoß als zynisch. Die Kassenärztliche Vereinigung sollte sich lieber auf das Impfen konzentrieren, so Dahmen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann findet es zwar richtig, ein Ende der Corona-Maßnahmen anzupeilen. Es sei aber noch zu früh, ein konkretes Datum zu nennen, sagte Ullmann auf NDR Info.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 37,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gesunken. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt bei 37,7 (Vortag: 39,6 / Vorwoche: 43,3). Innerhalb eines Tages wurden 87 neue Corona-Fälle gemeldet. Tags zuvor waren es 160, vor einer Woche 169. Es wurden keine weiteren Corona-Todesfälle registriert. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie liegt weiter bei 1.677. In den Krankenhäusern werden derzeit 65 Covid-19-Patienten behandelt - 21 von ihnen liegen auf der Intensivstation; neun Patienten werden dort beatmet. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land weiterhin in Neumünster mit 78,8 - am niedrigsten in Schleswig-Flensburg mit 11,8.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte 2G-Regel bundesweit gelten?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten Sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

