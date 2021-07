Stand: 22.07.2021 08:33 Uhr Corona-News-Ticker: Bisher keine großen Mengen Impfstoff verfallen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 22. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Im Norden bisher keine großen Mengen an Impfstoff verfallen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 249 in Niedersachsen, 56 in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 1.890 Neuinfektionen

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Quarantänte trotz Impfschutz: in Hamburg und Niedersachsen möglich

Sind vollständig Geimpfte Kontaktpersonen von Infizierten, können sie in Hamburg und Niedersachsen auch in Quarantäne geschickt werden. Beide Länder bestätigen gegenüber dem NDR, dass es sich um Einzelfall-Entscheidungen handele. Die Bremer Gesundheitsbehörde sagt dagegen klipp und klar: Bei uns kommen vollständig geimpfte Kontaktpersonen nicht in Quarantäne. Auch in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern gilt in der Regel keine Quarantäne für Geimpfte. Das Robert Koch-Institut empfiehlt keine Quarantäne für geimpfte Kontaktpersonen.

Weitere Informationen Quarantäne für Geimpfte: Unterschiedliche Regeln in Bundesländern Eine Umfrage unter norddeutschen Bundesländern zeigt, dass sie unterschiedlich verfahren, wenn Geimpfte Kontakt mit infizierten Personen hatten. mehr

Sinkende Impfzahlen: Bisher keine großen Mengen an Impfstoff verfallen

Seit Mitte Juni fällt die Zahl der täglichen Impfungen in Deutschland. Allerdings müssen im Norden bisher keine größeren Mengen an Impfstoff entsorgt werden, weil sie verfallen sind. Das erklärten die zuständigen Behörden von Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Es seien bislang Impfdosen "in keiner nennenswerten Größenordnung" verfallen, sagte Gesundheitsstaatssekretär Matthias Badenhop aus Schleswig-Holstein. Allerdings müsste laut Kassenärztlicher Vereinigung Hamburg eine Lösung für das Vakzin von AstraZeneca gefunden werden. "Dieser Impfstoff wird nicht mehr nachgefragt", erklärte der Vorsitzende Walter Plassmann mit Blick auf näher rückende Verfallsdaten. Trotz sinkender Impfzahlen sehen die Länder bisher keine Impfmüdigkeit. Das Hamburger Impfzentrum sei weiter voll ausgelastet, so die Sozialbehörde. Nach den Ferien rechne man auch bei den Hausärzten wieder mit "realistischen Zahlen", so Plassmann. Die Menschen seien derzeit einfach im Urlaub. Obwohl in Niedersachsen die Ferien gerade erst beginnen, sinkt die Zahl der Impfungen in den Praxen laut Kassenärztlicher Vereinigung bereits seit zwei Wochen. Eine Impfmüdigkeit will das Gesundheitsministerium in Hannover trotzdem bisher nicht bestätigen. Allein Mecklenburg-Vorpommern beklagt, dass die Nachfrage gesunken sei und vereinbarte Termine nicht wahrgenommen würden.

Am Dienstag wurden bundesweit 572.482 Dosen gespritzt, Anfang Juni war mit 1,5 Millionen Spritzen ein Höchstwert registriert worden. In Hamburg waren Dienstag beispielsweise laut Robert Koch-Institut knapp 14.000 Impfungen verabreicht worden, einen Tag vor den Sommerferien waren es knapp doppelt so viele gewesen.

249 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz liegt bei 13,9

In Niedersachsen ist die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden um 249 auf insgesamt nun 263.136 gestiegen. Gestern waren es 232 Neuinfektionen, vor einer Woche 155. Die Inzidenz stieg von 12,7 gestern auf heute 13,9. Die Region Hannover verzeichnet mit 32,8 die höchste Inzidenz unter den Landkreisen in Niedersachsen.

1.890 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 12,2 - am Vortag betrug der Wert 11,4 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1.890 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1642 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 42 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 32 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.750.503 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.642.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.458.

56 neue Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz über 10

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 10,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Gestern lag der Wert noch bei 9,8. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es landesweit 56 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 47 neue Ansteckungen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 5,6. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen betrug weiterhin 1.628. Seit Freitag ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 10 Covid-19-Patienten behandelt (minus 1); 3 von ihnen lagen auf der Intensivstation, von denen weiterhin 3 beatmet wurden - beide Zahlen veränderten sich seit Dienstag nicht. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiter der Kreis Stormarn mit 18,4. Dahinter rangieren weiterhin Lübeck (17,5) und dann Neumünster (16,2). Die niedrigste Inzidenz hat erneut der Kreis Plön mit 2,3.

Sechs Wochen Ferien - und dann hoffen auf entspannteres Lernen

Am letzten Schultag vor den Ferien gab es an der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover ein kleines Frühstückspicknick mit anschließendem Fußballmatch für die Klasse 9b. Doch trotz aller Freude geht der Blick bereits ins neue Schuljahr. Die Frage ist auch: Wie groß sind die Wissenslücken?

VIDEO: Die Klasse 9b: Letzter Tag eines verrückten Corona-Schuljahrs (3 Min)

Gut informiert auch über den NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 22. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.