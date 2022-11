Stand: 07.11.2022 12:49 Uhr Corona-News-Ticker: Biontech hebt seine Umsatz-Prognose an

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 7. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Biontech hebt Umsatz-Prognose für Corona-Impfstoff an

Nach seinem US-Partner Pfizer hebt auch Biontech die Umsatz-Prognose für dieses Jahr an. Das Mainzer Biotechunternehmen erwartet nun für seinen Covid-19-Impfstoff einen Umsatz von 16 bis 17 Milliarden Euro - vorher waren es 13 bis 17 Milliarden Euro. Schub kommt vom Geschäft mit den neuen Omikron-Boostern. Rund 300 Millionen Dosen der angepassten Impfstoffe wurden bis Mitte Oktober 2022 in Rechnung gestellt, wie Biontech heute mitteilte. Insgesamt geht das Unternehmen weltweit in diesem Jahr von bis zu 2,1 Milliarden in Rechnung gestellten Corona-Impfstoffdosen aus. Pfizer hatte bereits in der vergangenen Woche sein Ziel erhöht und erwartet nun in diesem Jahr einen Covid-19-Impfstoffumsatz von 34 Milliarden Dollar - 2 Milliarden Dollar mehr als bislang.

Gleichzeitig wuchsen Gewinn und Umsatz bei Biontech im dritten Quartal nicht mehr so schnell wie zuvor. Der Impfstoffhersteller erwirtschaftete einen Nettogewinn von rund 1,8 Milliarden Euro, von Juli bis September 2021 waren es noch 3,2 Milliarden Euro. Der Umsatz ging von fast 6,1 Milliarden Euro im dritten Quartal 2021 auf nunmehr knapp 3,5 Milliarden Euro zurück.

Reiselust nach Corona-Krise beschert Ryanair Rekordgewinn

Europas größter Billigflieger Ryanair hat dank starker Erholung der Reisenachfrage im vergangenen halben Jahr einen Rekordgewinn eingeflogen. Von April bis September wurde ein Gewinn von 1,37 Milliarden Euro erzielt, rund sechs Prozent mehr als im bisherigen Rekordhalbjahr 2017, wie Ryanair heute mitteilte. Während die meisten Konkurrenten wegen des Personalmangels im Flugbetrieb im Sommer Flüge streichen mussten, konnte Ryanair mehr Sitzplätze füllen als zuletzt vor Ausbruch der Corona-Krise 2020. Mit 95 Millionen Fluggästen erreichte der Lufthansa-Konkurrent einen neuen Höchstwert.

FDP für Abschaffung der Isolationspflicht bei Corona-Infektionen

Die FDP dringt auf weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Es sei jetzt an der Zeit, mehr Eigenverantwortung zuzulassen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die staatlich fixierte Isolationspflicht sollte abgeschafft werden", forderte Ullmann. Auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht müsse Ende des Jahres auslaufen, weil sie nicht ausreichend den Zweck des Fremdschutzes erfülle. Ullmann betonte, das Virus bleibe eine Gesundheitsgefahr. Es gebe aber inzwischen viel Wissen und viele Werkzeuge, um schwere Covid-19-Krankheitsverläufe zu verhindern. Neben Masken, Impfungen und Medikamenten nannte der FDP-Politiker auch die Immunität der Bevölkerung. Die bislang publizierten Daten zur Anzahl der Menschen mit Antikörpern gegen das Coronavirus seien "vielversprechend", so Ullmann.

Umfrage zur ARD-Themenwoche zeigt Risse in der Gesellschaft

Fast zwei Drittel der befragten Menschen sehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland gefährdet. Das ergab eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD zur Themenwoche "Wir gesucht - Was hält uns zusammen?". Demnach halten 48 Prozent der Befragten den gesellschaftlichen Zusammenhalt für "eher schlecht", 16 Prozent sogar für "sehr schlecht". Nur 32 Prozent halten den Zustand für "eher gut", gerade 1 Prozent für "sehr gut". Insbesondere bei Themen wie Corona, Einwanderung, Arm und Reich erleben die Menschen die Gesellschaft demnach als gespalten.

Corona-Lage in China: Verzögerungen bei iPhone-Produktion

In China sind die Corona-Zahlen trotz zäher Lockdowns so hoch wie seit sechs Monaten nicht mehr. Die Behörden meldeten heute mehr als 5.600 neue Infektionsfälle - fast die Hälfte davon in der wirtschaftlich wichtigen Provinz Guangdong im Süden des Landes. Zum Vergleich: In Deutschland waren am vergangenen Freitag 56.635 Neuinfektionen registriert worden. In China gilt noch immer eine sehr strenge Null-Covid-Politik. Lockdowns bis hin zu Betriebsschließungen wegen kleiner Corona-Ausbrüche belasten den Alltag der Menschen und die Wirtschaft. So sind etwa Chinas Exporte im Oktober zurückgegangen. Erst am Sonnabend hatte die Gesundheitsbehörde des Landes aber angekündigt, "unerschütterlich" an der bisherigen Corona-Politik festzuhalten.

Ein Beispiel, wie sich die Corona-Maßnahmen negativ auf die Exporte des Landes auswirken, lieferte heute der US-Konzern Apple. In einer Mitteilung gestand er ein, ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft mit erheblichen Lieferengpässen beim neuen iPhone 14 Pro zu kämpfen. Die Produktion im Hauptwerk in China werde von Covid-Einschränkungen beeinträchtigt. Das Werk des taiwanischen Auftragsfertigers Foxconn in Zhengzhou ist von Corona-Lockdowns der Regionalregierung betroffen.

Biontech präsentiert Zahlen fürs dritte Quartal

Der Corona-Impfstoff-Hersteller Biontech legt heute seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Außerdem will das Unternehmen einen Überblick über neue Entwicklungen geben. Im ersten Halbjahr hatte das Mainzer Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zur ersten Hälfte 2021 um 30,1 Prozent auf 9,57 Milliarden Euro gesteigert. Der Nettogewinn legte um 37,2 Prozent auf 5,37 Milliarden Euro zu.

Inzidenzwerte für die Nordländer veröffentlicht

Aus den heute vom Robert Koch-Institut herausgegebenen aktuellen Corona-Daten sind auch die Sieben-Tage-Inzidenzen für die norddeutschen Bundesländer abzulesen. Für Niedersachsen wird der Wert aktuell mit 359,5 (Vorwoche: 494,0) angegeben, für Schleswig-Holstein mit 278,5 (Vorwoche: 381,2) und für Hamburg mit 230,0 (Vorwoche: 215,3). Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen wurden nicht gemeldet, sie werden wie üblich erst wieder nach dem Wochenende ans RKI übermittelt und dann morgen vermeldet. Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen heute Nachmittag.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 260,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 260,2 an - dabei ist zu beachten, dass wie zuletzt üblich keines der 16 Bundesländer am Wochenende aktuelle Infektionszahlen an das RKI übermittelt hat. Vor einer Woche hatte der Sieben-Tage-Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche für ganz Deutschland bei 404,2 gelegen, vor einem Monat bei 577,2.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag startet

Wir wünschen Ihnen einen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, 7. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

