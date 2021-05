Stand: 04.05.2021 07:01 Uhr Corona-News-Ticker: Beschließt Hamburg heute Lockerungen?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 4. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hoffnung auf einen Open-Air-Kultur-Sommer

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) aus Hamburg hält größere Kulturveranstaltungen im kommenden Sommer trotz der Corona-Pandemie für möglich. Die meisten Konzerte und Vorstellungen müssten aber wahrscheinlich unter freiem Himmel stattfinden, sagte Brosda dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dort könne sich dann jedoch die ganze in den vergangenen Monaten angestaute Kreativität entladen und große Momente ermöglichen. Brosda forderte Kulturschaffende und Veranstalter auf, dafür jetzt die Vorbereitungen zu treffen und Rahmenbedingungen abzustecken. Die Entwicklung der Corona-Pandemie müsse man dabei immer im Auge behalten.

Amtsärzte kritisieren geplante Lockerungen für vollständig Geimpfte

Die Amtsärzte haben die geplante weitgehende Befreiung von vollständig Geimpften von den Corona-Auflagen kritisiert. Die Vorsitzende des Bundesverbandes, Ute Teichert, sagte der Funke Mediengruppe, dass auch Geimpfte unbedingt weiterhin getestet werden müssten. Ohne umfassende Tests gehe der Überblick über das Infektionsgeschehen und über mögliche Virusvarianten verloren. Wenn etwa Reiserückkehrer nicht mehr getestet würden, wisse man nicht, ob sie Mutanten einschleppten. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angekündigt, dass bei Einreisen nach Deutschland künftig ein vollständiger Impfnachweis anstelle eines Tests ausreichen soll.

Die Corona-Krise ist heute und morgen auch bestimmendes Thema beim Deutschen Ärztetag. Auf der Online-Hauptversammlung der Bundesärztekammer wollen Hunderte Mediziner Lehren aus der Pandemie ziehen. Unter anderem geht es darum, wie die digitale Vernetzung ausgebaut, mehr Personal angeworben und die Zusammenarbeit der Kliniken verbessert werden kann.

Deutscher Schiffbau in schwerer See: Branche berichtet über die Lage

Inmitten einer der schwersten Krisen berichtet der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) heute in Hamburg über die Lage der Branche. Die Werft-Industrie ist von der Corona-Krise schwer getroffen worden, bei etlichen Betrieben stehen viele Arbeitsplätze auf der Kippe. Die deutschen Werften sind zwar im internationalen Vergleich klein, haben aber nach dem Abschied vom Container-Schiffbau eigentlich profitable Nischen gefunden - zum Beispiel beim Bau von Kreuzfahrtschiffen, Luxusjachten und Spezialschiffen.

540 neue Corona-Fälle für Niedersachsen bestätigt

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in seinen Veröffentlichungen heute früh für das Bundesland Niedersachsen 540 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 806, gestern 374. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt den Angaben zufolge leicht auf 98,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 99,5). Für die Corona-Regeln nach dem bundesweiten Infektionsschutzgesetz sind die Werte des RKI ausschlaggebend, nicht die Zahlen des Landesgesundheitsamtes. Die Zahl der landesweit registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektionen stieg um 20 auf jetzt insgesamt 5.344 seit Beginn der Pandemie.

"Coronavirus-Update": Heute Nachmittag neue Podcast-Folge mit Virologin Ciesek

RKI: Bundesweit 7.534 neue Corona-Fälle - Inzidenz-Wert sinkt

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet für ganz Deutschland einen weiter sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz-Wert. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sank von 146,9 am Vortag auf aktuell 141,4, wie das RKI heute früh mitteilte. Vor einer Woche betrug dieser Wert noch 167,6. Die Gesundheitsämter haben dem RKI binnen eines Tages 7.534 neue Corona-Fälle gemeldet. Zum Vergleich: Am Dienstag vor einer Woche waren es 10.976 gewesen. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden zudem 315 neue Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 83.591. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert, der das Infektionsgeschehen vor etwa acht bis 16 Tagen abbildet, lag den aktuellen Angaben zufolge zuletzt bei 0,88. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Hamburger Senat berät über Folgen der sinkenden Inzidenz

Angesichts der sinkenden Zahl von Neuinfektionen berät der Hamburger Senat heute über das weitere Vorgehen. Laut Bundesinfektionsschutzgesetz müsste die sogenannte Notbremse mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt. Das ist heute nach Angaben des Robert Koch-Instituts der Fall. Der Hamburger Senat hält seine eigene Zählung der Neuinfektionen jedoch für genauer und will sich darum nach der selbst errechneten Inzidenz richten. Diese war gestern das erste Mal seit Mitte März unter 100 gefallen.

Niedersachsen informiert über vorsichtige Lockerungen

Die niedersächsische Landesregierung will die Corona-Maßnahmen lockern. Über das Ausmaß informieren unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) heute bei einer Pressekonferenz. Nach Angaben der Staatskanzlei geht es um "vorsichtige Lockerungsmaßnahmen". Diese sollen demnach in Kommunen mit einer "belastbar unter 100 liegenden Inzidenz" angedacht sein. NDR.de überträgt die Pressekonferenz an dieser Stelle ab 11.30 Uhr im Livestream.

MV: Beratungen über Umgang mit geimpften Zweitwohnungsbesitzern

Die Schweriner Landesregierung berät am Vormittag über die Kritik des Oberverwaltungsgerichts Greifswald am Einreiseverbot für vollständig geimpfte Zweitwohnungsbesitzer. Das OVG hatte die entsprechende Regelung der Corona-Landesverordnung am vergangenen Freitag für willkürlich und unrechtmäßig erklärt und das Land zur Neuregelung aufgefordert. Die Landesregierung werde den Hinweis der Richter, für vollständig geimpfte Menschen Erleichterungen vorzunehmen, umsetzen, hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt. Das Gesundheitsministerium werde für die Kabinettssitzung einen Vorschlag für Einreisen insbesondere zum Aufsuchen von Zweitwohnungen vorbereiten.

Schleswig-Holstein meldet 133 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden weiter leicht gesunken - auf jetzt 56,9 (Vortag: 58,0). Innerhalb eines Tages kamen 133 neue Infektionen hinzu. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen stieg um zwei auf 1.515. In Kliniken liegen wegen Covid-19 derzeit 162 Menschen - vier mehr als am Vortag. 47 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 26 Corona-Patienten und -Patientinnen werden beatmet. Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet weiterhin kein Kreis. Die höchsten Werte verzeichnen im Moment Stormarn (84,8) und Neumünster (81,1). Die niedrigsten Zahlen gibt es in Schleswig-Flensburg (32,3) und Flensburg (32,2).

Landkreis Diepholz: Corona-Ausbruch unter Erntehelfern

Nach dem Corona-Ausbruch auf einem Spargel- und Beerenhof im Landkreis Diepholz mit bislang bereits mehr als 100 Infizierten wird - wie schon im vergangenen Jahr - über den Umgang mit Erntehelfern diskutiert. Denn gerade solche Betriebe wie dieser, wo rund 1.000 Menschen arbeiten und meist auf beengtem Raum gemeinsam wohnen, werden oft zu Hotspots. Der Diepholzer Landrat Cord Bockhop (CDU) forderte, die Erntehelfer zu impfen. Wohl auch, weil durch solche Masseninfektionen die Inzidenz des gesamten Landkreises in die Höhe geht.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Einen schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion. Auch heute, am Dienstag, 4. Mai, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Montag: 374 Fälle in Niedersachsen, 98 in Schleswig-Holstein, 190 in Hamburg, 92 in Mecklenburg-Vorpommern und 48 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 9.160.