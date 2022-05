Stand: 12.05.2022 06:53 Uhr Corona-News-Ticker: Beratungen über Kinder in Krisenzeiten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 12. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Familienminister von Bund und Ländern beraten über Kinder und Jugendliche

Internationaler virtueller Gipfel zur Corona-Pandemie mit US-Präsident Biden und Kanzler Scholz

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 11.516 in Niedersachsen , 3.775 in Schleswig-Holstein , 2.409 in Hamburg

RKI: Bundesweit 88.961 Neuinfektionen - Inzidenz bei 502,4

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Nordkorea meldet erstmals Corona-Ausbruch

Nordkorea hat offiziell den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren bestätigt und einen landesweiten Lockdown angeordnet. In der Stadt Pjöngjang sei eine Untervariante der hochgradig ansteckenden Omikron-Variante entdeckt worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Einzelheiten über Fallzahlen oder den Infektionsursprung wurden nicht bekannt.

Familienminister von Bund und Ländern beraten über Kinder und Jugendliche

Die Familienministerinnen und -minister der Länder und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) starten heute mit einer gemeinsamen zweitägigen Konferenz in Berlin. Ein Schwerpunkt der Beratungen ist nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Bildung und Familie die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten. Berlins Familiensenatorin Astrid-Sabine Busse hat derzeit den Vorsitz der Jugend- und Familienkonferenz (JFMK), die zum ersten Mal seit 2019 wieder in Präsenz in einem Berliner Hotel tagt. Corona-bedingt war das in der Zwischenzeit nicht möglich.

Viele Kinder und Jugendliche seien durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Sorgen vor der Klimakrise und durch den Krieg in der Ukraine belastet, sagte Busse. Gemeinsam mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen wolle sie hier für Hilfe und Unterstützung sorgen. Ein weiteres Thema ist die Zukunft des Anfang 2019 in Kraft getretenen Gute-Kita-Gesetzes, dessen Förderung bis 2022 begrenzt ist. Die Ergebnisse der Beratungen sollen bei einer Pressekonferenz am Freitag vorgestellt werden.

Internationaler virtueller Gipfel zur Corona-Pandemie

Deutschland, die USA und weitere Länder treffen sich heute zu einem zweiten virtuellen Gipfel zur Corona-Pandemie. Themen sind unter anderem die weltweiten Impfbemühungen im Kampf gegen das Coronavirus und die Vorbereitung auf drohende künftige Pandemien. Teilnehmen werden eine Reihe von Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), außerdem Vertreter von internationalen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen. Die USA hatte im vergangenen September einen ersten solchen internationalen Corona-Gipfel organisiert. An der Organisation des zweiten Gipfels beteiligen sich nun unter anderem Deutschland, das derzeit den G7-Vorsitz innehat, und Indonesien, das den G20-Vorsitz innehat.

Niedersachsen: 11.516 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Morgen für Niedersachsen 11.516 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 13.896). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt nun bei 697,5 - nach 708,1 am Vortag.

RKI: Bundesweite Inzidenz liegt aktuell bei 502,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 502,4 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 507,1 gelegen (Vorwoche: 566,8 Vormonat: 1087,2). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 88.961 Corona-Neuinfektionen (Vortag, 97.010, Vorwoche: 96.167) und 197 Todesfälle (Vorwoche: 183) innerhalb eines Tages.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz und Fallzahlen steigen wieder

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 2.409 Corona-Neuinfektionen registriert (Vortag: 1.212 ). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 457,1 nach 443,0 am Vortag. Es wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Weil die Hamburger Sozialbehörde Anfang Mai ihre bisher tägliche Veröffentlichung der Corona-Daten eingestellt hat, veröffentlicht der NDR nun im Corona-Ticker täglich die aktuellen Zahlen des RKI. Die Gesundheitsbehörde der Hansestadt teilt nur noch einmal wöchentlich - dienstags - eine Aktualisierung zur Sieben-Tage-Inzidenz sowie der Krankenhaus-Auslastung mit. Diese Daten und Werte können von denen des RKI abweichen.

Schleswig-Holstein: 3.775 Neuinfektionen gemeldet

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 724,6 gesunken. Das geht aus Angaben der Landesmeldestelle hervor. Eine Woche zuvor hatte der Wert der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen bei 842,4 gelegen. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 3.775 nach 4.834 vor einer Woche. In den Krankenhäusern lagen 343 Covid-Kranke (Vorwoche: 392). Von ihnen wurden 30 auf einer Intensivstation behandelt und 15 beatmet. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es binnen eines Tages sechs weitere Todesfälle. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz – liegt bei 4,60 (Vorwoche: 3,99).

Gifhorn stattet Busse mit Luftfiltersystemen aus

Die neuen Luftfiltersysteme sollen für saubere Luft in Fahrzeugen sorgen und die Fahrgäste vor einer Corona-Ansteckung schützen.

VIDEO: Gifhorn stattet Busse mit Luftfiltersystemen aus (1 Min)

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Donnerstag

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 12. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus