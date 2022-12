Stand: 02.12.2022 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: Behinderte durch Maßnahmen besonders isoliert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 2. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Soziologin: Corona-Maßnahmen isolieren Menschen mit Behinderung

Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden: 239,3 in Schleswig-Holstein ; 397,8 in Niedersachsen ; 212,1 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 205,0 - 30.420 neue Corona-Fälle registriert

Soziologin: Corona-Maßnahmen isolieren Menschen mit Behinderung

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung der Münchner Soziologin Elisabeth Wacker Menschen mit Behinderung extrem isoliert. "Menschen, die sonst selbstständig unterwegs sein konnten, mussten über Monate in den Wohneinrichtungen bleiben. Sie konnten nicht zur Arbeit, weil Werkstätten geschlossen waren, sie durften nicht einkaufen gehen und auch keinen Besuch bekommen", sagte die Wissenschaftlerin. Die Einschränkungen hätten rund 200.000 Menschen mit Behinderung in Wohngruppen und Heimen betroffen. Die Soziologin an der Technischen Universität München leitet eine bundesweite Feldstudie zu Corona-Folgen in der Eingliederungshilfe. Ergebnisse der Studie sollen nächste Woche öffentlich vorgestellt werden. "Teilhabe und Selbstbestimmung waren praktisch eingefroren“, erklärte Wacker. Einschränkungen in diesem Umfang dürften "nie wieder passieren", unterstrich sie. "Wir können nicht Menschen monatelang einsperren oder sie allein sterben lassen, weil das Gesundheitsamt dies für den Infektionsschutz angeordnet hat." Auch den Verzicht auf gemeinsame Mahlzeiten in der Anfangszeit der Pandemie sieht die Expertin kritisch: "Das war hygienisch einwandfrei begründet, aber menschlich und psychisch sehr problematisch."

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 239,3

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 239,3. Gestern wurde ein Wert von 230,8 ausgewiesen, vor einer Woche betrug er 181,5. Binnen eines Tages wurden 1.268 neue Corona-Infektionen erfasst (gestern: 1.521; Vorwoche: 1.103). Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, steigt den aktuellen Daten zufolge auf einen Wert von 9,31 (Vortag: 9,79).

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf fast 400

Nach Angaben des RKI beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen aktuell 397,1. (Vortag: 385,6; Vorwoche: 302,4). Es wurden 5.778 neue Infektionen registriert (Vortag: 7.165; Vorwoche: 4.679). 17 weitere Menschen starben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg stagniert

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 212,1. Gestern betrug der Wert 214,6 und vor einer Woche 202,3. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden beträgt 655 (gestern: 911; Vorwoche: 727).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 205,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 205,0 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 201,9 gelegen (Vorwoche: 190,8; Vormonat: 279,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 30.420 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 36.115; Vorwoche: 30.016) und 166 Todesfälle (Vorwoche: 274) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Freitag startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Freitag, 2. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus