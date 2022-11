Stand: 10.11.2022 06:20 Uhr Corona-News-Ticker: BGH verhandelt über Impfpass-Fälschungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 10. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Gibt es eine "Strafbarkeitslücke" bei der Fälschung von Corona-Impfpässen? Darüber verhandelt heute der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig. Auf dem Tisch liegen Revisionen gegen ein Urteil des Landgerichts Hamburg aus dem März. Das Landgericht hatte einen Mann vom Vorwurf der Urkundenfälschung freigesprochen, der in neun Fällen gefälschte Impfbescheinigungen ausgestellt hatte. Der Angeklagte trug angebliche Corona-Impfungen in Impfpässe ein und versah sie mit falschen Stempeln und Unterschriften. Gegen den Freispruch hatte die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt, aber auch der Angeklagte selbst, der zudem wegen Drogenhandels verurteilt worden war. Das Hamburger Gericht war laut BGH davon ausgegangen, dass sich der Mann nicht der Fälschung von Gesundheitszeugnissen strafbar gemacht hatte, weil die falschen Impfpässe nicht gegenüber Behörden und Versicherungen eingesetzt wurden, sondern zum Beispiel, um in Restaurants gehen zu können. Zugleich war eine Verurteilung wegen Urkundenfälschung allgemein aus Sicht des Landgerichts nicht möglich, weil eine Sonderregelung zu Gesundheitszeugnissen eine Sperrwirkung habe. Diese ist in der Rechtsprechung aber umstritten.

Bundestag entscheidet über Triage-Gesetz

Der Bundestag entscheidet heute über das Gesetz zur Triage. Dabei geht es um die Frage, welchen Patienten geholfen wird, wenn es "aufgrund einer übertragbaren Krankheit" zu wenig Behandlungsmöglichkeiten wie Beatmungsgeräte oder Intensivbetten gibt. Nach dem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgelegten Gesetzentwurf darf bei dieser Entscheidung künftig nur die aktuelle und kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit eine Rolle spielen. Eine Diskriminierung wegen einer Behinderung, Gebrechlichkeit, des Alters, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung sowie des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung darf es nicht geben. Außerdem soll es verboten werden, die Behandlung eines Patienten zu beenden, wenn es neue Patienten mit besserer Prognose gibt - die sogenannte Ex-Post-Triage. Mit dem Gesetz reagiert die Bundesregierung auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es hatte im Dezember 2021 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie festgelegt, dass der Staat Menschen mit Behinderung vor Benachteiligung bei knappen intensivmedizinischen Kapazitäten schützen muss.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt auf 232,6

In Hamburg wurden laut RKI 792 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 832 / Vorwoche: 1.610). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 232,6 (Vortag: 250,1 / Vorwoche: 255,9).

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen nun bei 352,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 352,5 (Vortag: 411,1 / Vorwoche: 382,8). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 4.850 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 6.478 / Vorwoche: 15.550).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 300,5

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag wieder gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt nun bei 300,5, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 329,6 gelegen, in der Vorwoche betrug sie 298,4. Es wurden xxx Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 1.793; Vorwoche: 2.566).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 262,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 262,3 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 294,1 gelegen (Vorwoche: 289,6; Vormonat: 598,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 38.668 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 78.629) und 175 Todesfälle (Vorwoche: 281) innerhalb eines Tages. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 35.971 322 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 10. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

