Stand: 18.01.2023 06:29 Uhr Corona-News-Ticker: BGH urteilt zu Lockdown-Schließungen

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch am Mittwoch, 18. Januar 2023, über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Dienstag.

BGH urteilt zu Lockdown-Schließungen

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 58,7 in Schleswig-Holstein , 128,6 in Niedersachsen, 57,0 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 80,1

BGH klärt: Kommen Versicherungen für Lockdown-Schließungen auf?

Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich heute mit Betrieben, die im Corona-Lockdown schließen mussten. Das Gericht will für weitere Fälle klären, ob eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung für entstandene Schäden zumindest teilweise aufkommen muss. Im konkreten Fall geht es um ein Hotel in Hameln. Ob die Versicherung zahlen muss, hängt von den vereinbarten Versicherungsbedingungen ab. Zu einer Variante, die in sehr vielen Verträgen verwendet wurde, gibt es schon ein BGH-Urteil aus dem Januar 2022. Hier waren die Krankheiten, die zu einer behördlich angeordneten Schließung führen können, einzeln aufgelistet - und Covid-19 war nicht dabei. Betroffene bekommen deshalb kein Geld. In der Variante, um die es jetzt geht, wurde in den Versicherungsbedingungen nur auf die im Infektionsschutzgesetz genannten Krankheiten verwiesen. Dort wurde Covid-19 zum 23. Mai 2020 aufgenommen. Das Oberlandesgericht Celle hatte deshalb entschieden, dass dem Hotel zwar nicht für eine Schließung ab März 2020, aber für eine zweite Schließung ab November 2020 Geld von der Versicherung zusteht. Das letzte Wort hat jetzt der BGH, der nach der Verhandlung möglicherweise auch gleich sein Urteil verkündet.

Gesundheitsministerin Drese besucht Long-Covid-Ambulanz

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) besucht die Long-Covid-Ambulanz der Universitätsmedizin Greifswald. Die Ministerin will sich dort über den Stand der Forschung und neue Behandlungsmöglichkeiten informieren. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass mindestens vier Prozent der Menschen nach einer Corona-Infektion an Post- oder Long Covid erkranken. Um die Forschung und Behandlungswege im Land auszubauen, hatte der Landtag im vergangenen November eine Förderung der Universitätsmedizin Greifswald und Rostock in Höhe von 2,5 Millionen Euro beschlossen. "Mit dieser Initiative nimmt Mecklenburg-Vorpommern bundesweit eine Vorreiterrolle beim Thema Long Covid ein", betont Drese.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 128,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 128,6 (Vortag: 149,2; Vorwoche: 195,9). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 2.308 neue Corona-Fälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 57,0

In Hamburg sind laut RKI 193 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 57,0 (Vortag: 65,7, Vorwoche: 106,6).

291 neue Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 58,7 wie aus Daten der Landesmeldestelle vom Dienstagabend hervorgeht (Vortag: 70,5; Vorwoche: 108,6). Es wurden 291 neue Corona-Infektionen erfasst.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 80,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 80,1 an. Am vergangenen Mittwoch hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 122,8 gelegen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 18. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

