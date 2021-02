Stand: 27.02.2021 06:19 Uhr Corona-News-Ticker: Ausgeweitete Maskenpflicht in Hamburg in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 27. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Wann und wo gilt die Hamburger Maskenpflicht ?

260 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 9.762 neue Corona-Fälle bestätigt

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 63,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute 9.762 neue laborbestätigte Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind etwa 600 mehr als am vergangenen Sonnabend. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 63,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 62,6). Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt. Den Angaben des RKI zufolge starben 369 weitere Menschen mit oder an dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt in der Pandemie in Deutschland gemeldeten Todesfälle auf 69.888.

Wann und wo gilt die Hamburger Maskenpflicht?

"Überall, wo es im öffentlichen Raum eng wird, sollen Masken getragen werden." Das sei in dieser Phase enorm wichtig, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Heute tritt die ausgeweitete Maskenpflicht in Kraft. Der Senat veröffentlichte eine detaillierte Liste, an welchen Orten und zu welchen Zeiten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Es gibt verschiedene Kategorien: So gilt die Pflicht etwa in Innenstadtbereichen wie der Mönckebergstraße von montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr. In vielen Parks, rund am die Alster und am Elbufer an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Die Reeperbahn und andere Amüsiermeilen sollen an Feiertagen und Wochenenden zwischen 18 und 4 Uhr nur mit Maske betreten werden. Erwachsene müssen nun auch auf Spielplätzen Maske tragen. Die komplette Liste nach Stadtteilen geordnet:

Weitere Informationen Maskenpflicht in Hamburg: Wo und wann? Auf vielen Wegen, Straßen und Plätzen in Hamburg gilt die Maskenpflicht auch im Freien. Bei Verstößen droht ein Bußgeld. mehr

Schleswig-Holstein: 260 neue Corona-Fälle, Inzidenz stagniert

In Schleswig-Holstein gibt es 260 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen. Heute vor einer Woche waren es 276, gestern 242. Wie aus gestern Abend veröffentlichten Daten der Landesregierung hervorgeht, sank die Sieben-Tage-Inzidenz minimal von 50,5 auf 50,2 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. An den Tagen zuvor waren die Werte ähnlich. Die Zahl der Todesfälle stieg um 8 auf 1.281. Landesweit lagen 77 Menschen auf Intensivstationen. Die höchste Inzidenz herrscht mit weitem Abstand in der Stadt Flensburg (166,4), danach folgen der umliegende Kreis Schleswig-Flensburg (71,6) und der Kreis Herzogtum Lauenburg (66,2).

Wirtschaftssenator: "Sind in Hamburg sehr vorsichtig"

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hofft, dass nach der Bund-Länder-Konferenz nächste Woche vielleicht auch Lockerungen etwa für Blumenläden möglich sind. Der Senat sei mit Lockerungen "sehr vorsichtig unterwegs", denn in Stadtstaaten würden in Läden schneller viele Menschen zusammenkommen als in Flächenländern, sagte Westhagemann im Interview mit dem Hamburg Journal.

VIDEO: Corona-Lockdown: Wie lange kann die Wirtschaft durchhalten? (3 Min)

Corona-Ticker am Sonnabend startet

Auch am heutigen Sonnabend, 27. Februar, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 1.058 in Niedersachsen, 242 in Schleswig-Holstein, 188 in Hamburg, 185 in Mecklenburg-Vorpommern und 104 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 9.997.