Stand: 20.02.2021 07:01 Uhr Corona-News-Ticker: Ausgangssperre in Flensburg gilt ab heute

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, den 20. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Wichtigste von gestern finden Sie in unserem Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Ausgangssperre in Flensburg gilt ab heute

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 50

Neuinfektionen im Norden: 276 Fälle in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen: Hat der Journalismus versagt?

Neustrelitz: Nicht alle infizierten Pflegeheimbewohner geimpft

Zu dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit 34 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern gibt es eine Korrektur. Anders als zuerst berichtet hatten nicht alle, sondern 16 der Betroffenen bereits beide Impfungen erhalten, zehn die erste, wie NDR 1 Radio MV am Sonnabend berichtete. Acht waren ungeimpft. Insgesamt leben in der Einrichtung gut 100 Pflegebedürftige.

Weitere Informationen Neustrelitz: Corona-Ausbruch in Pflegeheim - kaum Symptome Ein Teil der Bewohner hatte vor der Infektion bereits beide Impfungen erhalten. Die Krankheitsverläufe sind mild. mehr

Verschärfte Corona-Regeln gelten jetzt in Flensburg

Ausgangssperre in der Nacht und Kontakt nur noch mit dem eigenen Haushalt: In Flensburg gelten seit heute verschärfte Corona-Regeln. Und die Einhaltung dieser Regeln soll verstärkt von der Polizei kontrolliert werden. Es drohen hohe Bußgelder. Die Ausgangsbeschränkungen betreffen die Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr. Zudem sind private Treffen untersagt - vorerst bis zum 26. Februar. Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) betonte, dass es Ausnahmen für die Beschränkungen gibt.

VIDEO: Corona: In Flensburg gelten verschärfte Maßnahmen (2 Min)

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht auf 50,4 gestiegen (Vortag: 48,6). Es wurden innerhalb von 24 Stunden 276 neue Fälle gemeldet, wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium veröffentlichte. Das ist der höchste Wert in dieser Woche - und mehr als vor genau einer Woche mit 211 bestätigten Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um acht auf 1.206.

NDR.de-Ticker am Sonnabend startet

Das Team von NDR.de hält Sie auch am heutigen Sonnabend, 20. Februar 2021, über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Freitag: 837 in Niedersachsen, 247 in Schleswig-Holstein, 198 in Mecklenburg-Vorpommern, 154 in Hamburg und 94 im Bundesland Bremen.