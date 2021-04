Stand: 17.04.2021 06:45 Uhr Corona-News-Ticker: Ausflüge nach Usedom sind nicht erlaubt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 17. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog vom Freitag.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 277 Fälle in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 23.804 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 219 neue Todesfälle verzeichnet. In seinem aktuellen Lagebericht schreibt das RKI: "Nach einem vorübergehenden Rückgang der Fallzahlen über die Osterfeiertage setzt sich der starke Anstieg der Fallzahlen fort." Besonders in den jüngeren Altersgruppen seien die Zahlen gestiegen. Heute vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 24.097 Neuinfektionen und 246 neue Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 160,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, ein Plus von 0,6 gegenüber gestern. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert beträgt 1,24 (Vortag: 1,18). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 124 weitere Menschen anstecken.

Keine Ausflüge: Einreise-Sperre für zwei Regionen in MV

Zwei besonders beliebte Ausflugsgebiete - die Mecklenburgische Seenplatte und die Insel Usedom (Kreis Vorpommern-Greifswald) - sind für Besucher aus anderen Regionen gesperrt. Betroffen sind Menschen aus anderen Bundesländern und auch aus anderen Kreisen Mecklenburg-Vorpommerns, die ohne "triftigen Grund" anreisen. Darauf haben die Kreisverwaltungen in Greifswald und Neubrandenburg am Freitag hingewiesen. Grund für die Sperren sind die hohen Infektionszahlen. Als "triftige Gründe" zählen vor allem berufliche Tätigkeiten oder ein Besuch der Kernfamilie. Das Aufsuchen einer Zweitwohnung gehört nicht dazu. Für dieses Wochenende hat die Polizei Kontrollen angekündigt.

Vom 19. April an soll es nach dem Willen der Schweriner Landesregierung ein landesweites Einreiseverbot für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper, die bisher einreisen dürfen, geben.

Hausarztpraxen bekommen weniger Impfstoff als geplant

Auch Frank Möller in Molfsee muss vielen Patienten wieder absagen. Statt 100, erhält er nur zehn Impfstoff-Dosen.

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein sinkt auf 73,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Aktuell liegt sie bei 73,5 - nach 76,2 am Tag zuvor, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Vor einer Woche hatte der Wert in Schleswig-Holstein allerdings bei 64,9 gelegen. Bei der Inzidenz überschritt nur das Herzogtum Lauenburg mit 143,4 die kritische Marke von 100. Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Nordfriesland (32,5) und Schleswig-Flensburg (33,8). Für das gesamte Land wurden 277 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Vortag waren es 361, am Sonnabend vor einer Woche 359. Ein weiterer Mensch starb in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion in Hamburg! Auch am heutigen Sonnabend, 17. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland am Freitag: 1.917 in Niedersachsen, 362 in Schleswig-Holstein, 422 in Mecklenburg-Vorpommern, 420 in Hamburg und 180 im Land Bremen.